Oikea rikospoliisi katsoi Sorjosen: "Minua ei auta yhtään, että laitan sormen ohimolle"

Vuosikymmenien aikana satoja ihmisiä kuulustellutta rikosylikomisario Ilkka Vainikkaa ja TV-sarja Sorjosen huippututkijaa Kari Sorjosta yhdistää ainakin yksi asia: kaikki vakavat rikokset on selvitetty.

Kuulusteluhuone. Kokoa noin kymmenen neliömetriä. Vaaleat seinät. Kuulustelijan pöytä ja tietokone. Huoneen toisessa päässä kaksi lyhyillä metallivaijereilla lattiassa kiinni olevaa tuolia.

– Kuulusteltava ei pysty lyömään tuolilla poliisia päähän, kun se tuoli on lattiassa kiinni, selvittää Lappeenrannan poliisiasemalla rikosylikomisario Ilkka Vainikka.

Suositussa TV-sarja Sorjosessa poliisin vakavien rikosten erikoisyksikkö VAREn huippututkija Kari Sorjonen saapuu kuulusteluhuoneeseen Lappeenrannan poliisiasemalla. Huone on reilusti isompi ja ennen kaikkea hämärämpi kuin Vainikan esittelemä Lappeenrannan poliisiaseman oikea ja aito kuulusteluhuone. Muutenkin näiden kahden tunnetun rikostutkijan poliisiarki on hyvin erilaista.

– Jos mietitään Kari Sorjosen tutkinnanjohtajuutta ja Ilkka Vainikan tutkinnanjohtajuutta, niin kyllä niissä ero on kuin yöllä ja päivällä. Sorjosen elämä on huomattavasti synkempää kuin Vainikan arkielämä poliisissa, sanoo Ilkka Vainikka.

Ville Virtanen näyttelee TV-sarjassa huippututkija Kari Sorjosta. Fisher King Production

Ei kahleita

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella Lappenrannassa rikosylikomisariona työskentelevä Ilkka Vainikka on seurannut parhaillaan Yle TV 1:ssä esitettävää TV-sarja Sorjosta suurella mielenkiinnolla. Sarjaa on kuvattu hänen työ- ja kotikaupungissaan Lappeenrannassa. Lisäksi sarja kertoo hänen työstään, joten kiinnostus on kova.

– Kyllä täytyy olla otettu. TV-sarja pyörii nyt monissa eri maissa, niin kyllähän se kivalta tuntuu.

Satoja ihmisiä kuulustellut ja yli 30 vuotta poliisina toiminut Vainikka seuraa Sorjonen-sarjaa ja muitakin rikossarjoja omasta poliisin näkökulmastaan ja pohtii samalla, miten asia oikeassa elämässä menisi. Vainikan mukaan Sorjonen-sarjassa on useita samoja tutkintamenetelmiä kuin oikeillakin poliiseilla, mutta aina hän ei toimisi samalla tavalla.

Sorjonen-sarjassa kuulusteltavat eivät olleet käsiraudoissa, mutta joissakin rikossarjoissa näin on tehty. Käsirautoja ei tosielämässä Vainikan mukaan kuulusteluissa tarvita.

– En näe mitään tilannetta, jossa tällainen kahlinta pitäisi tehdä. Tarvittaessa järjestetään niin, että kuulustelutilanteessa on useita poliiseja. Kiinni kahlitseminen on kyllä äärettömän kova toimenpide.

Ilkka Vainikka kertoo työstään yhtä rauhallisesti kuin Kari Sorjonen, mutta huomattavasti selkeämmin. Siinä missä Sorjonen on pohtiva ja arvoituksellinen, on Vainikka hyvin suoraviivainen.

– Sorjonen on enemmänkin amerikkalainen mentalisti kuin lappeenrantalainen Ilkka Vainikka. Minulle ei auta yhtään se, että laitan silmät kiinni ja sormen ohimolle. Kyllä tässä pitää mennä talonpoikaisjärjellä eteen päin.

TV-sarja Sorjosessa poliisin autot ovat tässä parkkihallissa, joka nykyisin on Lappeenrannan poliisiaseman vieressä. Poliisin autoja siellä ei kuitenkaan oikeasti säilytetä. Yle / Ville Toijonen

Rannalta löytyy ruumis

Lukuisissa TV-sarjoissa poliisi on tutkinut tilannetta, jossa rannalta löytyy kuollut mies tai nainen. Näin on tapahtunut myös TV-sarja Sorjosessa, eikä tällainen tapaus ole vieras oikeallekaan poliisille.

Mitä poliisi silloin tekee?

– Pitäisi varmaan tehdä niin kuin Sorjonen tekee: laittaa sormi ohimolle, sulkea silmät ja kuvitella se tilanne, naurahtaa Ilkka Vainikka.

Kohta hän kuitenkin vakavoituu ja alkaa kertoa.

– Ensin pitää tarkistaa, onko uhri elossa vai kuollut.

Mikäli uhrissa on elonmerkkejä, yritetään hänet luonnollisesti ensin saattaa hoitoon. Mutta jos uhri selvästi on kuollut, alkaa tutkinta.

– Ennen taktisia tutkijoita siellä on ollut jo joku muu. Jokuhan on uhrin löytänyt, ja paikalla on yleensä poliisin kenttäpartio, kertoo Vainikka.

Löytöpaikka täytyy eristää ulkopuolisilta mahdollisimman nopeasti. Paikalle tulleet taktiset tutkijat kuulevat paikalla olevia kenttäpartion poliiseja, jotta saavat käsityksen tilanteesta.

– Siinä vaiheessa sanoisin taktiselle tutkijalle, että laita kädet taskuun ja soita tekniset tutkijat paikalle, sanoo Ilkka Vainikka.

Lappeenrannassa on kuvattu Sorjosen kaksi kautta. Kolmannen kauden kuvaukset käynistyvät joulukuussa 2018. Yle

Tutkinta alkaa

Teknisten tutkijoiden tehtävänä on tutkia löytöpaikka. Sieltä voi löytyä esineitä tai jälkiä, jotka auttavat rikoksen selvittämisessä. Mahdollisimman nopeasti otetaan yhteys myös oikeuslääkäriin, jotta mahdollinen kuolinsyy saataisiin selville.

Taktisten tutkijoiden tehtävänä on hoitaa kuulustelut ja puhuttamiset.

– Oleellista aivan aluksi on saada selville motiivi: miksi joltain ihmiseltä on henki riistetty. Toinen tärkeä asia on tekoväline, selvittää Vainikka.

Mikäli tekijä ei ole heti selvillä, alkaa uhrin lähipiirin puhuttelu, uhrin asunnon tutkinta ja puhelimen tutkinta.

– Uhrista tutkitaan, onko hän kuollut ennen kuin hän joutui veteen vai vasta vedessä ollessaan.

Tapahtumapaikalla tutkijat voivat olla jopa useita päiviä, mutta toisinaan selvitään myös huomattavasti lyhyemmässä ajassa. Jos tapaus ei heti selviä, perustetaan tutkintaryhmä.

– Lappeenrannassa meillä siinä on 4–5 ihmistä ja tutkinnanjohtaja.

Vainikan mukaan suurin osa rikoksista yritetään selvittää paikallisten poliisien ja tutkijoiden avulla. Kun kyseessä on erittäin törkeä rikos, voidaan myös keskusrikospoliisi pyytää mukaan.

Helsingissä toimiva keskusrikospoliisi vastaa Suomessa muun muassa ammattimaisen, kansainvälisen ja järjestäytyneen rikollisuuden tutkinnasta. Keskusrikospoliisilla on myös käytössään maan ainoa rikostekninen laboratorio.

– Kun me tarvitaan näytteistä lausuntoja, olemme aina keskusrikospoliisin avun tarpeessa, kertoo Vainikka.

Huippututkija Kari Sorjosella on tapana laittaa sormi ohimolleen. Fisher King

Valitaan tutkintalinja

Kun rikoksen asetelma rikoksesta alkaa olla selvillä, poliisi valitsee tutkintalinjan, jota kautta uskoo ratkaisun löytyvän. Sen jälkeen alkaa työ, johon tietokoneita ei tarvita.

– Ihmisiä puhutetaan, puhutetaan ja puhutetaan. Siinä ei auta enää tietokone.

Puhuttamisessa tutkija yrittää saada selville vihjeen tai ratkaisun rikokseen. Puhuttaminen on taitolaji.

– Siinä erottuu se huippukuulustelija, että miten hyvin saa jonkun ihmisen puhumaan jostakin asiasta.

Vuosikymmenien kokemuksella Vainikka on ainakin omasta mielestään oppinut huomaamaan, kun ihminen valehtelee tai ei kerro kaikkea.

– Kyllä sen ihmisestä monta kertaa näkee tai aistii, että on joku juttu, josta ei vielä ole keskusteltu.

Ville Virtanen ja Kristiina Halttu ovat näyttelijöinä TV-sarja Sorjosessa. Fisher King Production

Rikokset selviävät

Lappeenrannassa poliisi työskentelee aivan kaupungin keskustassa hiljattain remontoiduissa tiloissa. TV-sarja Sorjosta kuvattiin Lappeenrannassa silloin, kun poliisi vielä oli remontin aikana muualla. Samoja maisemia todellisesta Lappeenrannan poliisiasemasta on siis varsin vähän.

TV-sarjassa Kari Sorjonen on tähän mennessä saanut selvitettyä kaikki rikokset. Onko myös rikosylikomisario Ilkka Vainikka saanut yli 30 vuoden uransa aikana kaikki henkirikokset selvitettyä?

– Kyllä selvitysprosentti henkirikoksissa on yhtä kova kuin Sorjosella. Kaikki on selvinnyt – ennemmin tai myöhemmin.

Lue seuraavaksi: Kaikki ei ole sitä, miltä näyttää – katso, miltä suosikkisarja Sorjosen kuvauspaikat oikeasti näyttävät

Katso Sorjonen Yle TV 1:stä sunnuntaisin kello 21.05 tai Yle Areenasta vaikka heti.