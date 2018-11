"Israeliakin pitää voida arvostella" – Israelissa kiistellään siitä, mitä on juutalaisvastaisuus

Wienissä keskiviikkona koolla olleet EU-maiden ja juutalaisjärjestöjen edustajat ovat huolissaan siitä, että antisemitismi on jälleen lisääntynyt Euroopassa. Kuvassa tuhannet ihmiset marssivat toisessa maailmansodassa kuolleiden kuuden miljoonan juutalaisen muistoksi Auschwitzissa Puolassa huhtikuussa 2013.

Wienissä keskiviikkona koolla olleet EU-maiden ja juutalaisjärjestöjen edustajat ovat huolissaan siitä, että antisemitismi on jälleen lisääntynyt Euroopassa. Kuvassa tuhannet ihmiset marssivat toisessa maailmansodassa kuolleiden kuuden miljoonan juutalaisen muistoksi Auschwitzissa Puolassa huhtikuussa 2013. Jacek Bednarczyk / EPA

Joukko israelilaisia tutkijoita ja kulttuurivaikuttajia on huolissaan siitä, että Israelin vastainen arvostelu sekoitetaan juutalaisvastaisuuteen eli antisemitismiin.

Israelin miehitystä ja palestiinalaisiin kohdistuvia ihmisoikeusloukkauksia pitää voida arvostella eikä arvostelua saa tukahduttaa antisemitismin vastaisen taistelun varjolla, 35 israelilaisvaikuttajaa toteaa avoimessa kirjeessään, jonka on julkaissut muun muassa itävaltalaislehti Die Presse (siirryt toiseen palveluun)

He lähettivät kirjeensä itävaltalaisille tiedotusvälineille, kun Wienissä oli alkamassa konferenssi (siirryt toiseen palveluun) antisemitismistä ja antisionismista Euroopassa.

"Ihmisoikeuksien puolustaminen yhtä tärkeää"

Kirjeen kirjoittajat toteavat, että antisemitismin lisääntyminen Euroopassa on todellinen vaara ja he tukevat täysin EU:n toimintaa sitä vastaan.

EU on kuitenkin sitoutunut myös ihmisoikeuksien puolustamiseen ja sen pitää puolustaa niitä yhtä vankkumattomasti kuin se taistelee juutalaisvastaisuutta vastaan, kirjeessä todetaan.

Kirjoittajat arvostelevat Israelin pääministeriä Benjamin Netanjahua siitä, että tämä vetää yhtäläisyysmerkkejä Israelin vastaisen kritiikin ja antisemitismin välille.

Antisemitismi, antisionismi, Israelin vastaisuus Antisemitismi on ennakkoluuloisuutta tai syrjintää juutalaisia kohtaan yksilöinä tai ryhmänä. Israelin vastaiset puheet tai teot ovat antisemitistisiä, jos kaikkia juutalaisia syytetään valtion toiminnasta tai kiistetään juutalaisvaltion olemassaolon oikeus tai sen oikeus olla kansainvälisen yhteisön tasavertainen jäsen tai käytetään juutalaisvastaisia stereotypioita ja salaliittoteorioita, kuten syytöksiä juutalaisten pyrkimyksestä maailmanvaltaan. Antisionismi suhtautuu ennakkoluuloisesti juutalaisten itsemääräämisoikeuteen pyrkivään liikkeeseen sekä juutalaisten oikeuteen omaan kotimaahan Israelin valtiossa. Israelin vastaisuus on Israelin äärimmäistä tai epäoikeutettua arvostelemista sekä vääriä syytöksiä, joiden tavoitteena on nakertaa pohjaa valtion olemassaolon oikeudelta. Israelin vastaisuutta ei ole Israelin hallituksen, sen politiikan tai poliitikkojen oikeutettu arvostelu. Lähde: Antisemitismin vastainen Anti-Defamation League ADL (siirryt toiseen palveluun)

Netanjahu on sanonut, että antisionismi ja antisemitismi ovat yksi ja sama asia. Hän toisti näkemyksensä muun muassa Wienin konferenssille lähettämäsään videopuheessa.

– Tämä on konferenssin olennaisin asia, hän sanoi nettilehti Arutz Shevan mukaan. (siirryt toiseen palveluun)

Konferenssin julistuksessa rinnastetaan antisemitismi antisionismiin. Myös kokouksen avannut EU:n puheenjohtajamaan Itävallan pääministeri Sebastian Kurz sanoi, että antisemitismi ja antisionismi hämärtyvät, mutta ne ovat saman kolikon kaksi puolta.

"Sopimatonta pötypuhetta"

– Pötyä, sanovat avoimen kirjeen kirjoittajat, joista monet ovat juutalaisen historian tutkijoita ja opettajia.

Heidän mukaansa on sopimatonta automaattisesti rinnastaa antisionismi ja antisemitismi. Sionismia eli juutalaisten itsemääräämisoikeuteen tähtäävää liikettä, ovat vastustaneet myös monet juutalaiset, myös osa natsien tekemän juutalaisten joukkomurhan uhreista. Toisaalta osa antisemiiteistä kannatti sionismia, kirjeessä todetaan

Israelia on arvosteltu muun muassa siitä, että se on rakentanut juutalaissiirtokuntia miehittämilleen palestiinalaisalueille. Juutalainen siirtokunta-asukas osoitti mieltään palestiinalaisille Kiryat Arba -siirtokunnassa Länsirannalla 30. maaliskuuta 2017. Abed Al Hashlamoun / EPA

Kirjoittajat arvostelevat myös konferenssin virallisen julistuksen kohtaa, jonka mukaan antisemitismi ilmenee usein Israelin kohtuuttomana arvosteluna.

Avoimen kirjeen mukaan tällaisen lähestymistavan vaarana on, että se johtaa Israelin välttymiseen laajojen ja vakavien ihmisoikeusloukkausten sekä kansainvälisen oikeuden rikkomusten arvostelulta.

He muistuttavat, että Israel on ollut miehittäjävaltio 50 vuotta ja miljoonilta miehitysvallan alla eläviltä palestiinalaisilta on riistetty vapaus ja perusoikeudet.

– Euroopan on torjuttava kaikki yritykset hyökätä sananvapautta vastaan tai vaientaa Israelin vastainen kritiikki antisemitisminä, kirjoittajat vaativat.

He huomauttavat rinnastuksen vahingoittavan myös juutalaisia. Jos antisemitismin vastainen taistelu laajennetaan käsittämään Israelin suojelu arvostelulta, se edistää näkemystä, jonka mukaan juutalaiset ovat vastuussa Israelin valtion toimista.