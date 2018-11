Brittimedia lyttää mustan Lapin – lentoja "Craplandiin" jo peruttu

Brittilehdistö kutsuu nyt vähälumista Lappia (Lapland) Craplandiksi, roskamaaksi. Lapin matkailuväki taas yrittää korostaa, että maakunnassa on muutakin kuin lumi.

Iso-Britanniassa lehdistö on tuonut julki brittituristien- ja matkanjärjestäjien huolen (siirryt toiseen palveluun) Suomen Lapin poikkeuksellisesta lumettomuudesta ajankohtaan nähden. Myös amerikkalainen CNN kertoo artikkelissaan Lapin lumiongelmista (siirryt toiseen palveluun).

Independent, Daily Mail (siirryt toiseen palveluun) ja The Sun kertoivat keskiviikkona, että joitakin lentoja talvisesongin alusta Lappiin on jo peruttu (siirryt toiseen palveluun) ja matkailijat kysyvät toisiltaan, onko paikan päällä lunta.

Finaviasta lentojen perumisia kerrotaan olevan muutama, kun Lapin kentille kuitenkin odotetaan noin 713:a konetta.

Verkostoliiketoiminnan johtaja Jyrki Jolkkonen kertoo tosin myöskin toivovansa lunta, vaikkei näekään lehdistön kirjoittelua varsinaisesti uhkana tilauslentojen kasvulle.

Tilannetta jouduttiin rauhoittelemaan

Lapissa on jo jonkin aikaa mietitty, miten mielikuva Lapista pelkkänä talven ihmemaana saataisiin maailmalla muuttumaan. Viime aikoina on puhuttu siitä, että matkailua olisi saatava ympärivuotisemmaksi.

– Tämähän on asia, johon on herätty Lapissa jo hyvän aikaa sitten ja sitä matkailumarkkinoinnin painotusta on siirretty nimenomaan sinne sulan maan ajalle, viestintäjohtaja Anna Häkkinen House of Lapland Oy:stä herännyttä mediakeskustelua.

Aki Holckin vetokoirat antavat turisteille kyytiä kärryajeluilla, kun lunta ei ole. Vesa Vaarama / Yle

Nyt todellisuus iski ilmaston epävakaantuessa päin kasvoja, kun brittilehdistössä nostettiin asia tapetille.

Lapin matkailutoimijat julkaisivat nimittäin keskiviikkona mediakeskustelun alkaessa tiedotteen, jossa korostettiin maakunnan matkailun olevan muutakin kuin lumi.

– Me halusimme rauhoitella tilannetta, sillä kun tietyt mediat haluvat rakentaa tällaista katastrofaalista kuvaa, niin matkailijat voivat huolestua.

House of Lapland julkaisi tiedotteen keskusteluun liittyen myös torstaina. Siinäkin kerrotaan, että markkinoinnin painotus on siirretty lumettomaan aikaan ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Lappi-brändi on siis pikku hiljaa muuttumassa.

– Näen tämän myös mahdollisuutena kertoa nimenomaan kertoa Lapissa niistä asioista, joista haluamme matkailijoiden yhä enemmän kiinnostavan, Häkkinen sanoo.

Toivoa revontulimatkailuun

Lappia myydään nyt Iso-Britanniassa valkean ihmemaan mielikuvalla. Osa turisteista tulee Lappiin vain muutaman päivän reissuille, pikaisesti rentoutumaan.

Anna Häkkinen myöntää, että matkanjärjestäjät ovat keskeisessä asemassa mielikuvien luomisessa. Jotain muutosta on jo saatu aikaan, hän sanoo.

– Revontulimatkailua on rakennettu niin, että halutaan ihmisiä tulemaan tänne lumettominakin aikoina. Se on tuonut matkailijoita jo sinne alkusyksyyn.

Lapin talvisesonki on alkanut marraskuun puolen välin tiennoilla jo jonkin aikaa, eli sen markkinointi ei ole aikaistunut, Anna Häkkinen kertoo.

Suomessa muun muassa Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) on kertonut eri maiden Lappi-kirjoittelusta.

House of Lapland Lapin kuntien, korkeakoulujen ja yrittäjien omistama matkailumarkkinointiyritys.