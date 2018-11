Suvun äijät päättivät juhlistaa sukupuolensa korjannutta 23-vuotiasta Aaroa – Miehet matkasivat 1200 kilometriä Jäämerelle antamaan hänelle uuden kasteen

Tamperelaisiksi tytöiksi syntyi vuonna 1995 yhteensä 1176 lasta. Yksi heistä oli Esa ja Tuula Salokorven keskimmäinen lapsi.

Pienen tytön ristiäisissä pappi puhui kauniisti ja sukulaiset itkivät liikutuksesta. Tyttö kastettiin Norjasta Jäämeren rannalta tuodulla vedellä. Tuula Salokorpi oli poiminut kuukausia aiemmin pullollisen vettä mukaansa, kun ei vielä tiennyt olevansa raskaana.

Myöhemmin tyttö alkoi ajatella tyttöyttään ja naiseuttaan, ja jokin siinä ei tuntunut oikealta. Täysi-ikäiseksi ehdittyään hän oli jo ymmärtänyt olevansa mies.

– Kasvoin sellaisessa ympäristössä, että minun ei koskaan lapsena tarvinnut miettiä sukupuoltani, mutta teininä aloin ajattelemaan asiaa. Sitten kun tajusin, että olen mies, sellainen itseni kanssa kamppailu loppui melkein kuin seinään, Aaro Salokorpi sanoo nyt.

Aaro Salokorpi tajusi teini-iässä olevansa mies. Matias Väänänen / Yle

“Aaro on aika uusi kaveri”

Ensimmäisestä kasteesta on vierähtänyt jo 23 vuotta. Vaikeiden teiniaikojen jälkeen Aaro Salokorvesta tuntuu pitkästä aikaa, että kaikki on hyvin.

Hän on kasvanut nuoreksi aikuiseksi. Sellaiseksi, jolla on hyvä olla. Ja sellaiseksi, josta vanhemmat voivat olla ylpeitä.

– Aaro on aika uusi kaveri. Hänellä oli tosi vaikea murrosikä. Parissa vuodessa hänestä on tullut tuollainen ihminen, joka on hieno ja mukava, Esa Salokorpi sanoo.

Aaron hyvä olo on syy siihen, miksi juuri nyt on sopiva aika uudelle kasteelle. Pari vuotta sitten reissu Jäämerelle ei olisi ollut mahdollinen, sillä tuolloin Aaro ei ollut valmis matkustamaan yhtään mihinkään, varsinkaan äijäporukalla.

Nyt isä Esa haluaa viedä poikansa paikkaan, josta tämän kastevesi aikanaan poimittiin mukaan. Myös isoisä Eero Salokorpi on matkassa mukana.

– Haluan tehdä tällaisen varmistuksen, että Aaro nyt varmasti ymmärtää, että ollaan samalla puolella, Esa sanoo.

Vaikka on Aaro sen kyllä ymmärtänyt. Ihan alusta asti hänellä on ollut perheen tuki sukupuolenkorjauksessa.

Eero Salokorpi taltio kastehetken kännykkäkameraansa. Matias Väänänen / Yle

Aaro Salokorpi muistaa hyvin puhelinsoiton, jossa hän kertoi isoisälleen olevansa mies. Siitä on pari vuotta aikaa.

– Yksi ilta päätin, että nyt mun vaan täytyy tehdä se. Saatoin ottaa rohkaisuryyppyä sitä ennen, Aaro sanoo.

Isoisä Eero Salokorpi suhtautui asiaan lämmöllä ja ymmärryksellä.

– Kun Aaro ilmoitti asiansa, sanoimme vain, että okei. Sä oot yhtä rakas ja sä oot se sama ihminen, Eero Salokorpi sanoo.

– Se oli mun mielestä paras reaktio, mitä siihen voi saada, Aaro muistelee.

“Onnea uuteen elämään”

Kahden päivän matkustus ei näytä uuvuttaneen kolmikkoa. Isä, poika ja pappa jutustelevat säästä. Päivä on yllättävän tyyni ja lämmin. Takana on 1200 ajokilometriä ja venematka Pykeijasta pieneen Soukkavuonoon.

“Vau” on aina ajatus Aaro Salokorven päässä Soukkavuonossa. Jylhät kalliomaisemat avautuvat ympärillä ja olo on epätodellinen. Onhan isä puhunut maisemien karusta kauneudesta, mutta paikan päällä kaikki on vielä suurempaa.

– En osannut etukäteen kuvitella, millainen paikka tämä on, Aaro Salokorpi sanoo.

Jylhät maisemat avautuvat ympärillä, kun kolmikko kulkee kohti kastepaikkaa. Matias Väänänen / Yle

Esa Salokorpi johdattaa kolmikon kastepaikalle. Suuren kiven edessä virtaa kirkas tunturipuro. Siihen he pysähtyvät.

Aaro Salokorven elämän toiseen kasteeseen osallistuu kolme ihmistä. Tällä kertaa häntä ei liitetä seurakunnan jäseneksi.Tällä kertaa paikalla ei ole pappia eikä itkeviä sukulaistätejä.

On vain äijät kolmessa polvessa. Aarolla on ollut koko matkan ajan kevyt ja rauhallinen olo. Kastehetken lähestyessä seesteinen olo vain voimistuu. Silmät siristävät auringossa ja huulille nousee hymy, kun pappa pitää pienen puheen.

Eero Salokorpi kertoo muistavansa hyvin ensimmäisen kasteen.

– Olen aina kunnioittanut sinun henkistä vahvuuttasi. Hoidit hienosti oman muutokseksi ja kasvatit meidät mukaan siihen, Eero-pappa lausuu ennen kuin Aaro polvistuu veden äärelle.

Aaron vaaleat hiukset välkehtivät auringon kimalluksessa, kun hän kastaa kasvonsa jääkylmään vetään. Sen jälkeen isoisä pyyhkii otsasta vanhan nimen pois.

Halaus.

Aaro on vaiti. Olo on liikuttunut. Ensimmäistä kertaa ollaan hetki ihan hiljaa.

Esa-isällä on takataskussa Jaloviina-pullo, joka aukeaa onnitteluhörpyille. Sen myötä lausutaan juhlalliset sanat:

– Onnea uuteen elämään, Aaro.

Esa Salokorpi kohottaa pullon pojalleen Aarolle. Matias Väänänen / Yle

Perjantai-dokkarissa Kiva kun olet olemassa sukupuolensa korjannut Aaro Salokorpi matkustaa Eero-pappansa ja isänsä Esa Salokorven kanssa Jäämeren rannalle saamaan uuden kasteen. Katso dokkari Areenasta.

Perjantaissa 23.11. käsitellään sukua. Onko suku voimavara vai raskas taakka? Miten ihminen päätyy suvun mustaksi lampaaksi? Rosa Kettumäen ja Sean Ricksin vieraina ovat näyttelijä, isoäiti Kristiina Halkola, toimittaja, natsien lapsenlapsi Katarina Baer, suomalais-srilankalainen toimittaja Susani Mahadura ja psykoterapeutti Katariina Järvinen.

Lue myös:

Nuorten tyttöjen transsukupuolisuustutkimukset ovat moninkertaistuneet

Lapsen kaste on täynnä symboliikkaa – kastemekkoja voi myös lainata

“Seksuaalinen nautinto säilyy” – Pääsimme ensimmäisinä Suomessa kuvaamaan sukupuolenkorjausleikkausta.