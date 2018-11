Turun puukottajan asianajaja Kaarle Gummerus sai Oikeustoimittajien Valokeila-palkinnon

Kun Turun puukottajalle etsittiin puukotusten jälkeen Turusta asianajajaa, moni sanoi "kiitos ei".

Viimein marokkolaiselle Abderrahman Bouananelle löytyi asianajaja Tampereelta, kun Kaarle Gummerus ryhtyi miehen avustajaksi.

Gummerus oli aluksi Bouananen mukana poliisikuulusteluissa, ja sen jälkeen oikeudenkäynnissä Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, joka piti istuntonsa Turun vankilassa.

Oikeudenkäynnin aikana lukuisat toimittajat halusivat haastalla Gummerusta.

Hän joutui esimerkiksi hyvin usein selittämään toimittajille, miksi hänen päämiehensä sanoo olevansa terroristi, mutta asianajaja Gummerus itse katsoo, etteivät Turun puukottajan teot olleet terrorismia.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi viime kesänä marokkolaisen Abderrahman Bouananen elinkautiseen vankeusrangaistukseen kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta samassa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä.

Jutun käsittely jatkuu hovioikeudessa ensi keväänä.

"Gummeruksen suhtautuminen vaatimuksiin on ollut asiallista ja rakentavaa"

Gummerus on ollut viime vuosina puolustusasianajajana muun muassa julkisuutta saaneissa Irakin joukkomurhaoikeudenkäynnissä ja Tullin pääjohtajan virkarikosoikeudenkäynnissä.

Niissä kuten Turun puukotusten oikeudenkäynnissäkin Gummerus on suhtautunut toimittajiin ja tiedottamiseen myönteisesti. Myös Ylelle Gummerusta on haastateltu lukuisia kertoja.

Oikeustoimittajat ry myönsi tämän vuoden Valokeila-palkinnon Gummerukselle.

– Hänen suhtautumisensa median paikoin vaativiinkin toiveisiin on ollut asiallista ja rakentavaa. Hän on yrittänyt olla toimittajien käytettävissä niin hyvin kuin mahdollista. Gummerus on myös pyrkinyt mahdollisimman suureen avoimuuteen asianajajan salassapitovelvollisuuden ja muiden rajoitteiden sallimissa puitteissa, Oikeustoimittajat toteavat tiedotteessaan.

Valokeila-palkinto luovutettiin Gummerukselle torstaina Oikeustoimittajien 30-vuotisjuhlassa Sanomatalossa Helsingissä.

Oikeustoimittajat jakaa vuosittain julkisuuden edistämisestä Valokeila-palkinnon. Sumuverho-palkinto jaetaan taholle, joka oikeustoimittajien mielestä edistää salailukulttuuria.

Juhlavuoden vuoksi yhdistys ei jakanut tänä vuonna Sumuverho-palkintoa.