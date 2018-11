Kuvataiteilija tallentaa kuivuuden paljastaman järven teoksiinsa, mutta pelkää sen kalojen ja simpukoiden puolesta

Hirvijärvi Etelä-Pohjanmaalla on kuivempi kuin koskaan syksyllä. Järven vedenpinta on metrin tavallista alempana. Taiteilija Ira Karhulähteelle veden paljastama järvenpohja on inspiraation lähde. Samalla, kun Karhulähde tallentaa pohjasta löytyvät aarteet, hän pelkää järven kala- ja simpukkakantojen puolesta. Kuvaus Pasi Takkunen ja Tarmo Niemi, editointi Tarmo Niemi.