Joensuun uusi tori maksoi 4 miljoonaa: "Meillä on maailman uniikein torilava, maailman parasta juomavettä ja graniitin väri on Karelia Red"

Joensuun uusi tori on graniittipintainen ja sen pääväri on punainen, Karelia Red. Torin pinnan peittävät punaiset laatat on louhittu Ylämaalta ja mustat Varpaisjärveltä. Punainen ja musta myös torinpinnassa toistavat näin myös Karjalan värejä.

Torin uusiminen maksoi Joensuun kaupungille noin 4 miljoonaa euroa. Pelkästään kaupungin osuus vei 33 henkilötyövuotta. Urakoitsijoita on useita, joista suurimman työn teki päällystysurakoitsija.

Torin keskellä on kesäisin juokseva juomavesilähde, josta voi täyttää omaan vesipulloonsa joensuulaista vesijohtovettä.

– Joensuun vettä on sanottu maailman parhaaksi, kehaisee kaupunginsinööri Ari Varonen.

Juomavesilähde on käytössä kesäisin torin keskellä. Tanja Perkkiö / Yle

Kaupunkilaisia on puhuttanut rakennusvaiheessa torilava, jonka hinnaksi tuli yli miljoona euroa. Lava on kaksisuuntainen, siitä voi esiintyä niin Kauppakadun suuntaan kuin torillekin. Lavan valaistus on kiinteä ja sen väri vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Torilavan materiaaleina on mm. kiveä, kuparia ja terästä.

– Lavassa on erityistä ihan kaikki, ulkonäkö, muoto ja materiaalit. Ei tällaista ole missään muualla, tämä on maailman hienoin ja ihan uniikki. Tämäkin on tehty kestämään säät, vuodet ja ihmiset, kaupungininsinööri Ari Varonen kertoo.

Joensuun torin pinta oli aiemmin asfaltoitu, nyt se on päällystetty 73 300 kivilaatalla. Torin halki kulkee taidemuseolta kaupungintalolle Siniseksi virraksi kutsuttu väylä, joka saa nyt portin myös Vapaudenpuiston puolelle.

Kaupungininsinööri Ari Varonen on ylpeä uudesta torista. "Vihdoin Joensuulla on arvoisena tori." Tanja Perkkiö / Yle

Vesilähteessä on reunoilla on käytetty useita kivilajeja, pääaineksena olevan graniitin lisäksi. Lisäksi torilla on 450 polkupyörätelinettä, joista 350 on katettu. Istumapaikkoja on niin torin keskellä vesilähteen äärellä kuin reunoillakin. Graniittipenkit ovat jykeviä, ne saavat keväällä päälleen puiset päällykset.

Joensuun torin ympäristössä tehdään vielä muutaman viikon ajan katutöitä torin avautumisen jälkeen. Siltakatu muuttuu kävelyalueeksi Kirkkokadulta Torikadulle. Rantakadun ja Siltakadun kiertoliittymään tulee ympäristötaideteos "Tuohi."

Torin ympäristön kohennuksiin käytetään 2,5 miljoonaa torirakentamisen lisäksi. Kaikkiaan kaupunki on käyttänyt 6,5 miljonaan euroa torin ja sen ympäristön rakentamiseen.

– Tämän torin pitäisi kestää ainakin 100 vuotta, lausuu kaupunginsinööri Ari Varonen.