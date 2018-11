Airbnb-vuokraus räjähti Rovaniemellä – majoitustoiminnan jyrkkä kasvu synnyttää myös uusia yrityksiä ja palveluja

Suomen toiseksi suurimman Airbnb-kaupungin, Rovaniemen lisääntynyt majoitustoiminta on synnyttänyt uusia työpaikkoja hosting- ja siivousyrityksissä.

Matkailun kasvun myötä myös Airbnb-vuokrakohteiden määrä on lisääntynyt Rovaniemellä räjähdysmäisesti. Parissa vuodessa palvelun kautta tarjolla olevien kohteiden määrä on noin nelinkertaistunut. Nyt palvelussa on mukana jo yli 720 asuntoa.

Suomessa vain pääkaupunkiseudulla on tarjolla enemmän Airbnb-asuntoja kuin Rovaniemellä. Hurja kasvu on synnyttänyt uudet markkinat myös yrityksille, jotka myyvät palveluita lyhytaikaisesti asuntojaan vuokraaville.

Satu Kangas vaihtaa lakanoita vastuullaan olevan asunnon sänkyyn. Sauli Antikainen / Yle

Oma airbnb-asunto johti yrittäjäksi

Satu Kangas on yksi uusista yrittäjistä. Hän perusti hosting-yrityksen vuosi sitten. Muutama vuosi sitten Kangas laittoi oman asuntonsa vuokralle Airbnb-palveluun. Tämä tie johti yrittäjäksi, kun häneltä tiedusteltiin hosting-palveluja.

– Ensimmäinen vuosi tietenkin vaati paljon markkinointia, että sain niitä kohteita lisää. Hyvin meni viime talvi. Sesonki oli tosi kiireistä. Keväällä hiljeni ja kesällä tein enemmän sisustussuunnittelua. Nyt on tahti taas kiihtynyt siihen malliin, että töitä on paljon.

Kangas hoitaa noin kymmentä vieraan asuntoa yksin. Samankaltaisia vuokraajille palveluita tarjoavia uusia yrityksiä on perustettu useita Rovaniemelle sekä pääkaupunkiseudulle. Muutama yritys tarjoaa palveluita myös laajemmalle muualle Suomeen.

Uusia vuokra-asuntoja tulee airbnb-palveluu, koska hosting-yrittäjät huolehtivat asunnosta. Sauli Antikainen / Yle

Hosting-palvelut tuovat uusia asuntoja

Uudet yritykset antavat mahdollisuuden laittaa uusia asuntoja lyhytaikaiseen vuokrauspalveluun. Tästä on esimerkkinä asunto josta Satu Kangas alkaa seuraavaksi huolehtia. Kangas myös ottaa esittelykuvat asunnosta. Asunnon omistaa Helsingissä asuva Anu Rannila.

– Minulla on Rovaniemellä yksiö joka aiemmin oli normaalissa vuokrauskäytössä, mutta nyt päädyin kokeilemaan sen laittamista Airbnb-käyttöön. Koska itse asun Helsingissä niin täytyi löytää joku toimija, joka vastaa siivouksesta ja avainten luovutuksesta, Rannila kertoo puhelimessa.

Moni pitkälle lomalle tai matkalle lähtevä on myös laittanut asuntonsa tuottamaan, kun saatavilla on yrittäjä joka huolehtii asiakkaista ja asunnosta.

Pia Tuukkanen tarjoaa airbnb-vuokralaisilleen poroajeluita oman yrityksen kautta. Yle

Kysyntä poikii myös muita palveluita

Rovaniemeläinen Pia Tuukkanen on pitänyt jo useita vuosia kolmea asuntoaan tarjolla Airbnb-palvelussa. Hän siivoaa kohteensa itse ja luovuttaa avaimensa, koska haluaa tavata asuntoonsa tulevat ihmiset henkilökohtaisesti.

Tuukkanen on myös perustanut uuden yrityksen jonka kautta tarjoaa omille ja ystäviensä vuokralaisille erilaisia ohjelmapalveluita, joissa hän itse toimii oppaana. Vieraiden kanssa käydään poroajelulla, eläinpuistossa tai pilkillä.

– En ole kovin laajasti markkinoinut palvelua vielä, koska en ehdi palvella suuria määriä. Pääsia on, että omat ja ystävän vieraat pääsevät nauttimaan Lapista. Homma on vielä alkutekijöissään, Tuukkanen sanoo.

Rovaniemeläinen vuokraustoimintaa ja ravintolapalveluita pitävä yrittäjä Matti Henttunen on puolestaan aloittamassa keskustan kävelykadulle rakentamissaan tiloissa palvelun, jota matkailijat ovat kovasti kaivanneet.

- Siihen tulee talveksi laukkuparkkisysteemi. Tila jaetaan kolmeen osaan elikkä laukkuparkki ja aktiviteettien myynti turisteille ja sitten jääbaari, Henttunen kertoo..