Musikaalinäyttelijä Reeta Vestman: "Suomalaisten pitäisi laulaa ja tanssia enemmän ja muuten vaan, ilman syytä"

Näyttelijä, laulaja Reeta Vestman on monessa mukana. Seinäjoen kaupunginteatterissa esitetään parhaillaan Kolmannen naisen musiikkiin perustuvaa musikaalia Tästä asti aikaa, jossa Vestman laulaa toisen pääosan, Emman roolin.

– Ihan huikeeta on ollut tehdä Pauli Hanhiniemen lauluihin musikaalia, vastaanotto on ollut mieltäylentävää. Tupa on koko ajan tosi täynnä ja lopuksi saadaan aina seisovat aplodit, eli jengi selvästi diggailee esitystä.

Vaikka musikaali ei kerro Kolmas nainen -yhtyeen tarinaa, vaan hyödyntää bändin musiikkia Abban Mamma Mia -musikaalin tavoin, Hanhiniemen laulut ja niiden sanoihin kehitetty uusi rakkaustarina tempaa yleisön mukaan.

– Meillä on vielä erikseen sing along -näytöksiä, joissa saa ihan luvan kanssa laulaa ja huutaa.

Suomalainen tarvitsee syyn esiintymiselleen

Ja luvan tai syyn suomalainen usein esiintymiselleen edelleen tarvitsee. Ulkomailla paljon musikaalitöitä tekevä Vestman huomaa jatkuvasti eron suomalaisessa ja vaikkapa amerikkalaisessa suhtautumisessa esiintymiseen.

– Jos joku lapsi täällä vaikka alkaa tanssia, niin ihmiset ottaa heti kameran esiin ja alkaa kuvaamaan, jolloin lapsi heti tajuaa, että tässä on jotain outoa, näin ei kuulukaan luontevasti tehdä. Pitäisi opettaa sellaista, että asiat eivät tarvitse mitään kontekstia, jotta niitä voi esittää. Pitäisi vaan vapautua.

Reeta Vestman on valmentanut tulevaisuuden puhujakykyjä kasvuyritystapahtuma Slushiin liittyvässä Talk The Talk -projektissa, toimii äänivalmentajana ja alkaa joulukuussa opettaa musiikkiteatterilaulua Taideyliopiston ja Sibelius-Akatemian yhteisessä opintokokonaisuudessa.

Vestmanin CV on muutenkin vaikuttavaa luettavaa. Epäsuomalaiseen tapaan hän osaa mainostaa ansioluettelossaan kaikenlaisia saavutuksiaan elämänsä varrelta, kuten Napero-Finlandian voittoa 11-vuotiaana vuonna 1995.

"Olen tehnyt kaikkea liikunnallista ja typerää"

– Tykkään kirjoittaa, ja etenkin lapsena mulla oli vielä nykyistäkin vilkkaampi mielikuvitus. Olen harrastanut myös laskuvarjohyppyä ja tehnyt kaikenlaista liikunnallista typerää, mutta hauskaa.

Kaikenlaisista kokeilusta on ollut Vestmanin mukaan hyötyä näyttelijänä. Esimerkiksi liikunnalliset harrastukset ovat luoneet pohjaa teatterilavalla tarvittaville akrobaattisille taidoille.

– Kakola-musikaalissa kaaduin alas kolme metriä tanssijoiden syliin, ja Rocky Horror Showssa vastanäyttelijä kiepautti mua ilmakärrynpyörän ympäri kesken soololaulun. Mähän olen vielä tällainen pieni ja heiteltävän kokoinen, Vestman nauraa.

