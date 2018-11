Video: Hiekkamyrsky värjäsi taivaan oranssiksi Australiassa

Hiekan on nostattanut kuivasta maasta voimakkaat tuulet.

Kaakkois-Australiassa hiekkamyrsky on värjännyt taivaan oranssiin väriin. Asiasta kirjoitta muun muassa BBC. (siirryt toiseen palveluun) Alkuviikosta hiekkamyrsky on vaivannut sisämaata ja torstaina se eteni kohti rannikkoa Canberraan ja Sydneyyn saakka.

Myrsky on heikentänyt ilmanlaatua roimasti. Sydneyssä viranomaiset antoivat varoituksen huonosta ilmanlaadusta. Erityisesti lapsia ja vanhuksia sekä ihmisiä, joilla on hengityssairauksia, kehotettiin pysymään sisätiloissa.

Useita lentoja jouduttiin myös perumaan. Näkyvyys huononi myös maantieliikenteessä.

Hiekkamyrsky on levinnyt satojen kilometrien alueella. Hiekan on nostattanut kuivasta maasta voimakkaat tuulet. Australian meteorologisen laitoksen mukaan hiekkamyrsky äityi erityisen pahaksi, sillä aluetta on vaivannut kuivuus pitkään.