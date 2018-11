Herätys: Ex-rallikuski toi Black Fridayn Suomeen jo vuonna 2011, Britannia neuvotellut EU:n kanssa huippudiilin, Lapissa tulee lunta

Ralliautoilija Marcus Grönholm ei enää jaksa taistella rekisteröimänsä Black Friday -tuotemerkin takia

Kaksinkertainen rallin maailmanmestari Marcus Grönholm rekisteröi Black Friday -tuotemerkin perheyritykselleen vuonna 2011. Hän yritti sittemmin kieltokirjein estää muita yrityksiä käyttämästä nimeä. "Nykyään suhtaudun leppoisammin. Tilanne on mikä on," hän sanoo nyt.

Britannialle tiiviimpi EU-suhde kuin Norjalle?

Theresa May ja Jean-Claude Juncker. Sean Gallup / Getty Images

EU:n ja Britannian laatima poliittinen julistus niiden tulevasta suhteesta on huomattavan avokätinen Britannialle. Sille tarjotaan jopa mahdollisuutta osallistua EU:n huippukokouksiin ja ministerineuvostojen istuntoihin. Vaikka erodiili vaikuttaa Britannian voitolta, se repii Britannian osia erilleen toisistaan.

Talouskriisin murjoma Ateena nousi Euroopan innovaatiopääkaupungiksi

Ateenan kaupungin innovaatiokeskus tarjoaa toimintaa kaikenikäisille. Ateenan kaupunginarkisto

Euroopan komissio valitsi Ateenan tänä vuonna Euroopan innovaatiopääkaupungiksi. Tapasimme talouskriisistä toipuvassa Ateenassa yrittäjiä, joiden ideat tekevät kaupungista paremman paikan elää. Esimerkiksi Konstantinos Laliotis kehittää sovellusta, joka auttaa liikuntarajoitteisia henkilöitä löytämään esteettömiä kulkureittejä.

Suomessa on huutava työvoimapula, mutta työnantajilla on ennakkoluuloja maahanmuuttajista

Kotileipomo A-L Sorsan työntekijöitä tekemässä karjalanpiirakoita marraskuussa 2018. Annika Martikainen / Yle

Liperiläinen Kotileipomo Sorsa palkkasi filippiiniläisen Jelina Kartosen kymmenen vuotta sitten, kun leipomotyö ei kelvannut suomalaisille. Nyt töissä on kuutta eri kansalaisuutta. Ulkomaalaisten työllistymisen esteenä on useimmiten työantajien ennakkoluulot, vaikka Suomessa on huutava työvoimapula tietyillä aloilla. Niitä kohdataan myös Lassila & Tikanojalla, jonka asiakkaat pelkäävät, ettei ulkomaalaistaustainen työntekijä pärjää kohteessa.

Lapset pääsevät tänään kurkistamaan, mitä aikuiset tekevät kaiket päivät

Lapsi mukaan töihin -päivä lähentää perheenjäseniä ja tarjoaa heille yhteisiä kokemuksia. Derrick Frilund / Yle

Tänään vietetään valtakunnallista Lapsi mukaan töihin -päivää, jonka tarkoituksena on tutustuttaa lapset vanhempiensa tai muun läheisen aikuisen arkeen. Mukaan on ilmoittautunut liki 800 työpaikkaa, kuten useita virastoja, ministeriöitä ja kuntia.

Lapissa lumisateita – etelässä poutaa

Yöllä lännessä ja maan keskivaiheilla esiintyy monin paikoin jäätävää sumua, mikä heikentää ajokeliä. Sumua tai sumupilveä on aamulla laajalla alueella ja koko maassa on pakkasta. Yle meteorologin Kerttu Kotakorven mukaan päivän aikana Lapissa tulee lumisateita. Runsaimmat sadekertymät painottuvat Käsivarren Lappiin ja sielläkin tunturialueille. Muualla Lapissa lunta sataa paikoin joitakin senttimetrejä. Etelässä on poutaa ja päivä on koko maassa tuulinen. Lue lisää Ylen sääsivulta.