Kreikkalainen oikeus tuomitsi siivoojan 10 vuodeksi vankeuteen, koska tämä muutteli peruskoulun päättötodistustaan

Kreikassa on noussut kohu paikallisoikeuden tuomittua siivoojana työskennelleen naisen kymmeneksi vuodeksi vankeuteen, koska tämä oli huijannut koulutustasostaan työnantajalleen.

53-vuotias nainen oli työskennellyt 15 vuotta siivojana julkisen puolen päiväkodissa, kunnes vuonna 2014 kävi ilmi, että hän oli muokkaillut peruskoulun päättötodistustaan.

Nainen oli väärentänyt todistukseen käyneensä peruskoulua kuusi vuotta, mikä auttoi häntä saamaan työpaikan siivoojana päiväkodissa. Todellisuudessa nainen oli lopettanut koulun viiden vuoden jälkeen.

Paikallisoikeus tuomitsi siivoojan kavalluksesta.

Kreikassa ei ollut vielä 30-40 vuotta sitten lainkaan poikkeuksellista, että köyhyyden vuoksi moni lapsi joutui jättämään koulunsa kesken erityisesti maan syrjäseuduilla.

Kreikan vanhin ihmisoikeusjärjestö Hellenic League for Human Rights (HLHR) pitää tuomiota äärimmäisen epäinhimillisenä. Järjestön mukaan tapaus on jälleen uusi osoitus siitä, että Kreikan oikeusjärjestelmässä on vakavia ongelmia.

Kreikan korkeimman oikeuden syyttäjän on määrä käydä läpi alueellisen oikeuden perustelut tuomiolle ensi viikolla.

Lähteet: Reuters