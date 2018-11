"Olin todella, todella peloissani" – Video: Salisburyn myrkkyiskussa altistunut poliisi kertoo kauhukokemuksistaan ensimmäisessä haastattelussa

Salisburyn myrkkyiskussa Novitšok-hermomyrkylle altistunut poliisi Nick Bailey on antanut ensimmäisen haastattelun toipumisensa jälkeen. BBC:n haastattelussa Bailey kertoo (siirryt toiseen palveluun) kokemuksistaan.

Bailey sai myrkytyksen mentyään iskun kohteen, entisen venäläisagentin Sergei Skripalin asunnolle kahden kollegansa kanssa. Poliisit olivat pukeutuneet suojapukuihin, mutta siitä huolimatta Bailey altistui. Iskun tekijät olivat suihkuttaneet Novitšokia ulko-oven kahvaan.

Joitakin tunteja myöhemmin Bailey alkoi voida huonosti. Seuraavana päivänä olo heikkeni ja hänet vietiin kiireellä sairaalaan.

– Olin peloissani. Kehossani oli todella vaarallista ainetta. Tiesin, että kaksi muuta olivat saaneet erittäin vakavan myrkytyksen, 38-vuotias Bailey kertoo BBC:n haastattelussa.

– Se oli hirvittävää, olin hämilläni. En tiennyt mistä oli kyse, se oli todella, todella pelottavaa.

Edellisenä päivänä työpäivänsä jälkeen myrkkyä kulkeutui Baileyn mukana hänen asuntoonsa. Kaksilapsinen perhe ei ole tämän jälkeen voinut palata kotiinsa. Bailey kertoo perheen menettäneen myrkytyksen takia kotinsa ja irtaimistonsa.

Bailey ei tiedä miten hän pääsi altistumaan suojapuvusta huolimatta myrkylle. Hän pohtii haastattelussa ehkä muuttaneensa maskin asentoa ollessaan talossa. Sairaalassa poliisi joutui olemaan eristyksissä.

– Voileipää tuonut hoitaja oli täydessä suojapuvussa. Se oli todella hämmentävää.

Bailey pääsi sairaalasta kahden ja puolen viikon hoidon jälkeen. Fyysisesti hän kertoo kuntoutuneensa, mutta henkisiä arpia kokemus on jättänyt.

Myrkkypulloa vahingossa käsitellyt nainen kuoli

Salisburysta löydettiin etsinnöissä myöhemmin Novitšokia sisältänyt hajuvesipullo. Pullosta kädelleen ainetta ruiskuttanut nainen kuoli. Tutkijoiden mukaan pullossa ollut myrkky olisi riittänyt mahdollisesti tappamaan tuhat ihmistä.

Britannia epäilee kahta venäläismiestä myrkkyiskusta. Miehiä epäillään entisen venäläisagentin Sergei Skripalin, tämän tyttären Julian ja Baileyn murhayrityksistä Novitšok-hermomyrkyllä.

Venäjä on kiistänyt syytökset ja väittänyt, että miehet olivat lomamatkalla. Britanniassa epäillyt on asetettu syytteeseen. Tutkijaverkosto Bellingcat on kertonut selvittäneensä molempien henkilöllisyyden.

