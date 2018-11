Suomen luovien terapioiden keskus haluaa vahvistaa asemaansa: Jyväskylään kaavaillaan yliopistotasoista taideterapian koulutuskeskittymää

Jyväskylä on jo luovien terapioiden keskus, sillä esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa on maan ainut musiikkiterapian professuuri.

Tästä on kyse Jyväskylään kaavaillaan laajaa luovien terapioiden koulutuskeskittymää.

Luovan terapian koulutusta on tarkoitus järjestää yhteistyössä muun muassa yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Eino Roiha -säätiön kesken.

Samassa yhteydessä on tarkoitus ratkaista myös luovan terapian pitkään vireillä ollut ammattinimike-asia.

Jyväskylään kaavaillaan laajaa luovien terapioiden koulutuskeskittymää. Yliopistotasoista koulutusta saisivat musiikkiterapeuttien lisäksi myös kuvataiteen, tanssiliikunnan ja kirjoittamisen terapeutit. Kaikille yhteiseksi ammattinimikkeeksi tulisi taideterapeutti.

Jyväskylän yliopistossa on pitkään koulutettu musiikkiterapeutteja, mutta nyt luovien terapioiden koulutusta pohditaan uudelta pohjalta.

– Mitäpä jos se olisi vähän laajempi kuin pelkästään musiikkiterapia, että siihen tulisi näitä muita luovia terapioita mukaan, sanoo hankkeen valmistelija, musiikkiterapian professori Jaakko Erkkilä.

Tukeva pohja kaavailulle tulee siitä, että yliopistossa luovat alat on yhdistetty musiikin, taiteen ja kulttuurin laitokseksi.

– Vielä pari kolme vuotta sitten oli vain musiikin laitos eli tässä on nyt mukana laajempaa asiantuntijapohjaa, sanoo Erkkilä.

Jyväskylässä toimivat tanssiliiketerapeutit pitävät luovien terapioiden yhteistä koulutushanketta erittäin hyvänä. Se nostaisi kaikkien mukana olevien terapioiden arvostusta ja asemaa, arvioi tanssiliiketerapeutti ja psykoterapeutti Auli Kurvinen.

– Ainakin tulisi paljon voimavaroja kun saataisiin osaamista yhteen.

Tanssiterapeutit tanssivat. Jaana Polamo, Yle

Jyväskylästä on jo tullut Suomessa luovien terapioiden keskus. Jyväskylän yliopistossa on Suomen ainoa musiikkiterapian professuuri (siirryt toiseen palveluun) (Jyväskylän yliopisto), paljon tutkimustoimintaa ja Eino Roiha -säätiö (siirryt toiseen palveluun), jonka puitteissa luovia terapeutteja koulutetaan jo nyt, tosin ilman valtionapuja. Tämän vuoksi koulutus tulee opiskelijoille kalliiksi, esimerkiksi musiikkiterapian koulutus maksaa opiskelijalle noin 15 000 euroa. Säätiö on myös ainut paikka Suomessa, missä voi opiskella tanssi-liiketerapiaa (siirryt toiseen palveluun) (Suomen Tanssiterapiayhdistys).

Luovan terapian koulutusta on tarkoitus järjestää yhteistyössä muun muassa yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Eino Roiha -säätiön kesken.

– Täällä on varmasti valtakunnan parhaat edellytykset, uskoo Erkkilä.

Ammattinimikkeeksi taideterapeutti

Samassa yhteydessä on tarkoitus ratkaista myös luovan terapian pitkään vireillä ollut ammattinimikeasia.

– Siitä on käyty keskusteluja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, sanoo professori Jaakko Erkkilä.

Ministeriö on Erkkilän mukaan samoilla linjoilla Jyväskylän suunnitelmien kanssa siitä, että ammattinimike ratkaistaan todennäköisesti ryhmäkysymyksenä.

– Varmasti tulevaisuudessa puhutaan taideterapian ammattinimikkeestä, jossa sitten se erikoistuminen voi liittyä musiikkiterapiaan, kuvataideterapiaan, tanssiliiketerapiaan tai kirjoittamiseen.

Tanssiliiketerapeutti ja psykoterapeutti Maarit Ylönen kertoo, että taideterapeutti-ammattinimikkeestä puhuttiin jo 15 vuotta sitten, mutta asia hautautui jonnekin ja unohtui.

– Meilläkin on suuri halu ja toive saada tämä nimike kun kaikki terapeutit yhdessä teemme tätä työtä, sanoo Ylönen,

Terapeuttien koulutusta uudistetaan

Ratkaistavaksi tulee myös se, miten luovien terapeuttien koulutus nivoutuu muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden joukkoon riittävän uskottavasti.

– Tämä on iso kysymys. Nytkin meidän koulutuksissa on terveydenhoitoalan opintoja aika paljon, ja tässä juuri haetaan uudenlaista ratkaisua, sanoo Erkkilä.

Erkkilä ei pidä järkevänä sitä, että luovan terapian koulutuksen saaneet joutuisivat hankkimaan vielä erikseen terveydenhoitoalan tutkinnon.

– Oma näkemykseni on, että sikäli kuin terveydenhuollon osaamista tarvitaan osana luovien terapioiden koulutusta, se pitäisi rakentaa sinne koulutuksen sisään, sanoo Erkkilä.

Erkkilä uskoo, että koulutushanke etenee hyvässä vauhdissa. Maisteriohjelmasta päätöksiä on odotettavissa vuoden kahden sisällä. Muissa asioissa kuten ammattinimekeasiassa menee ehkä muutama vuosi.

– Voisi sanoa, että tässä on semmoista positiivista pöhinää.

Korjattu 23.11.2018 klo 15.22: Muutettu Maarit Ylösen etunimi oikeaksi, aiemmin jutussa luki Marit.