Tutkija dieselväittelystä: Ilmanlaatu ja ilmastopolitiikka menevät sekaisin

Autoilun päästöt ja niiden vähentäminen ovat viime aikoina puhuttaneet paljon. Torstaina kerrottiin, että Suomen autoala ja valtio ovat solmineet vapaaehtoisen sopimuksen liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Green Deal -ilmastosopimus on yksi keino, jolla pyritään vähentämään liikenteen päästöt puoleen vuoteen 2030 mennessä. VTT:n johtava tutkija Juhani Laurikko toteaa tavoitteen olevan kova ja edellyttävän monia isoja muutoksia, mutta siihen pääseminen on mahdollista.

Aamu-tv:ssä perjantaina vieraillut Laurikko katsoo ilmanlaadun ja ilmastopolitiikan menevän sekaisin dieselautoista puhuttaessa. Mielikuva dieselistä on muuttunut nopeasti viime vuosina.

Dieselautojen päästöt ovat puhuttaneet varsinkin Keski-Euroopassa, jossa dieselautojen käytölle on asetettu paikoin rajoituksia. Esimerkiksi Saksassa hallitus on ilmaissut haluavansa vanhat dieselautot vaihtoon tai korjattavaksi.

Dieselillä myös hyvät puolensa

Miksi suhtautuminen dieseliin on muuttunut näin nopeasti?

– Se on paljolti sen syytä, että autotehtaat mokasivat. Ne eivät tehneet autoja kuten olisi pitänyt tehdä, ja autojen typenoksidipäästöt ovat olleet korkeampia mitä saisi olla, Laurikko sanoo.

– Kun tavoitellaan pieniä hiilipäästöjä, silloin dieselmoottori on hyvä vaihtoehto. Se on energiatehokas, mutta siinä on vaikeasti puhdistettavat pakokaasut. Jos puhdistamista ei tehdä huolellisesti, silloin pilataan ilmanlaatua, Laurikko totesi aamu-tv:ssä

Esimerkiksi Saksassa suurten kaupunkien ilmanlaatu voi olla huono, kun Suomessa samaa ongelmaa ei juuri ole. Dieselillä on myös etuja: se on hyötysuhteeltaan parempaa kuin bensiini.

– Dieselin selkeä etu on aina polttoainetalous. Tulevaisuutta kun ajatellaan, dieselmoottorille on helpompi valmistaa uusiutuvia polttoaineita bensiiniin verrattuna, Laurikko katsoo.

Henkilöautojen polttoaineena dieselin suosio on jo lähtenyt laskuun. Laurikko muistuttaa, että raskas liikenne kulkee diselillä, eikä sille ole vaihtoehtoja näköpiirissä.

– Tulemme näkemään liikenteessä dieselillä kulkevia kuorma- ja linja-autoja vielä kymmeniä vuosia, vaikka henkilöautot olisivat sähköisiä.

Huono varastoitavuus sähkön ongelma

Laurikko ennakoi sähkön tulevaisuudessa nousevan tärkeimmäksi liikenteen energialähteeksi. Öljyn johtava asema on näivettänyt eri energianlähteiden välistä kilpailua.

– Sähkön ongelma on huono varastoitavuus. Akku on heikko kohta, ei ole sitä luokkaa mitä haluttaisiin ja hinta on kova. Tarvittaisiin varastoinnin kehitystä edelleen. Kaasu ja uusiutuvat polttoaineet ovat vaihtoehtoja, joita voidaan ottaa nopeammin käyttöön. Näin saadaan vaihtoehtoja sille väliajalle, kunnes saamme akun, joka on riittävän hyvä ja halpa, Laurikko toteaa.

Laurikko arvelee sähkön nousemisen valta-asemaan Suomen henkilöautoliikenteessä kestävän lähemmäs parikymmentä vuotta. Hän ei usko sähköautojen yleistymisen täysin laajassa mittakaavassa olevan mahdollista nykyisellä akkuteknologialla, sillä akkuihin tarvittavat raaka-aineet uhkaisivat silloin loppua.

Autoala on puhunut autokannan uudistamisen puolesta. Laurikko toteaa, että yli 15 vuotta vanhat autot kannattaisi romuttaa sen sijaan, että ne ajetaan loppuun. Syynä on vanhimpien autojen iso ero polttoaineen kulutuksessa ja päästöissä uudempiin autoihin verrattuna.

