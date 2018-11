Kotimainen elokuva on suositumpaa kuin 40 vuoteen – elokuvateattereita perustetaan ennätystahtia

Etenkin pääkaupunkiseudulla eletään tällä hetkellä kovaa elokuvateatteribuumia. Myös muualla Suomessa trendi on nousussa. Pääkaupunkiseudulle uusia saleja on aukeamassa 29 ja uusia teattereita on suunnitteilla ainakin seitsemän. Suurimpana syynä on 2010-luvulla nousseet elokuvien katsojamäärät.

Elokuvateatterialaan uskotaan ja mukaan mahtuu nyt monenlaista toimijaa, sanoo Filmikamarin toimitusjohtaja ja Elokuvateatteriliiton toiminnanjohtaja Tero Koistinen.

Isot kaupungit tarjoavat etenkin monisaliteattereita, mutta myös pikkupaikkakuntien elokuvateatterit pärjäävät. Kotimainen elokuva on etenkin pikkupaikkakunnilla suurin magneetti.

Viimeiset kuusi vuotta kotimainen elokuva on saavuttanut vuosittain noin 2 miljoonaa katsojaa. Se on paras tulos yli 40 vuoteen. Koistinen näkee, että kotimaisella elokuvateatterialalla ei ole hätää, jos tahti jatkuu samanlaisena.

Virolainen ketju avannut sujuvasti Redi-kauppakeskuksessa

Yhdysvaltalaisomistuksessa olevan Finnkinon markkinaosuus on Suomessa tällä hetkellä 70 prosenttia ja saleista Finnkinolla on hallussa kolmasosa. Markkinoille saapuu myös uusia yrittäjiä. Tuore tulokas on virolaisten omistama Cinamon-elokuvateatteriketju. Ketjun ensimmäinen suomalaisteatteri avautui vastikään Helsingissä uudessa Redi-kauppakeskuksessa ja toinen teatteri avataan Pasilan tulevaan kauppakeskukseen.

Redin alkuvaikeuksista on uutisoitu viime aikoina. Sokkeloiseksi koettu kauppakeskus on saanut kritiikkiä niin asiakkailta kuin yrittäjiltäkin. Cinamon-elokuvateatteri on kuitenkin lähtenyt toimimaan hyvin, sanoo teatteripäällikkö Mikko Miettinen.

– Vastaanotto on ollut hyvä, mutta töitä tehdään ja koetetaan saada asiakasvirrat isoiksi. Meillä on vähän erilainen asiakaskäytös ja ostoprosessi verrattuna muihin kauppakeskusyrittäjiin. Kun ihmiset ostavat elokuvalipun etukäteen, niin kyllä he myös löytävät perille.

Cinamonin suurin haaste on saada asiakkaat poikkeamaan tutustumiskäynnille, sillä elokuvateatteri ei sijaitse valtaväylällä kauppakeskuksessa.

Alholi kiinnostaa nyt, tulevaisuuden trendinä virtuaalitodellisuus

Etenkin pääkaupunkiseudun buumissa elokuvateatteriketjut ottavat riskin, arvioi Koistinen. Yrittäjät vastaavat kuitenkin elokuvalevittäjien toivomukseen, että saleja lisättäisiin.

– Ainakin asiakkaat tulevat voittamaan. Heillä on enemmän mahdollisuuksia valita.

Multipleksien rinnalla kukoistavat nyt myös pienemmät erikoisteatterit. Yksi näkyvä trendi on tällä hetkellä alkoholi- ja ruokatarjoilujen lisääminen ja erikoisnäytösten järjestäminen.

– Alkoholi on enemmän vaihtoehto muiden ohessa. Sillä ei ehkä pyritä tekemään mittavaa tulosta. Nyt kiinnostavat myös erilaiset tekniikat ja tulevaisuudessa varmasti myös virtuaalitodellisuus, sanoo Miettinen.

Finnkino avaa Helsingin Itikseen Suomen ensimmäisen Imax-elokuvateatterin loppuvuodesta 2018. Finnkino

Hyvä perusvarustelu saa rinnalle erikoistekniikkaa

Ensi viikolla Finnkino avaa Suomen ensimmäisen IMAX-teatterin. Kansainvälisen brändin teatterissa istutaan kaarevan, koko seinän kokoisen kankaan edessä. Osa kansainvälisistä elokuvista kuvataan nimenomaan IMAX-tekniikalle.

Koistisen mukaan suomalaiset elokuvateatterit ovat ylipäätään teknisesti hyvin varusteltuja. Kotimainen standarditekniikka hakkaa monen maan luksussalitkin, sanoo Koistinen.

– Saa nähdä, miten esimerkiksi IMAX kiinnostaa. Elokuvateatterikävijät voivat valita haluavatko lisäluksusta. Mutta tärkeintä ovat hyvät elokuvat ja standarditekniikka.

Elokuvalipun hinta on kivunnut ylöspäin. Valtakunnallisesti lippuhinta on tällä hetkellä noin 11 euroa. Luksusta haluavan täytyy olla valmis maksamaan vielä enemmän.