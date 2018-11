Menköön brändit ja trendit, laulaa Klamydian Vesku Jokinen – "Olen tavallinen suomalainen juntti ja ajattelen kuin tavallinen suomalainen juntti"

Klamydia on 30 vuoden aikana tehnyt paljon kantaaottavia ja ihmismielen syövereihinkin sukeltavia vakavia lauluja, mutta tullut varsinaisesti tunnetuksi huumoripunkistaan.

Yhtyeen perustajajäsen, keulahahmo ja laulusolisti Vesku Jokinen sanoo, että Klamydia syntyi aikanaan 1980-luvun lopulla protestiksi protestiliikkeen sisään.

– Siihen aikaan oltiin aivan jumalattoman asiallisia ja protestoitiin kaikkea vastaan. Me haluttiin tehdä sellainen ryhmä, joka saunoo ja syö makkaraa ja laulaa ihan päättömistä asioista. Me vietiin punk rockia taas hauskanpidon suuntaan, muistelee Jokinen.

Ja vaikka teemat ovat vuosikymmenien aikana muuttuneet ja yhtyeen ilme välillä vakavoitunut, hauskanpito on edelleen se ykkösjuttu.

– Niin kuin Spedekin on sanonut, se on tärkeintä että kaikilla on kivvoo!

Vesku Jokinen ei halua olla poliittinen punkkari, mutta haluaa puhua tärkeistä asioista. Jarkko Heikkinen / Yle

Sanomisen vimmaa

Vaikka ilonpito on Klamydian uralla ollut etusijalla, välillä on ollut pakko huutaakin.

Vesku Jokinen ottaa suorasanaisesti kantaa asioihin, mutta ei saarnaa tai julista. Yhteiskunnalliset asiat ovat häntä aina kiinnostaneet ja alunperin miehestä pitikin tulla toimittaja. Journalismi kuitenkin jäi toiseksi, kun punkista tuli elämänmittainen ura.

– Jälkikasvun oikeudet, sotaveteraanien asiat... ja tämä helvetin sääntösuomi, luttelee Jokinen asioita, jotka ovat olleet viime aikoina pinnalla.

– Tämähän on sellainen järjetön pykäläviidakko koko maa, että eihän tällaista maata varmasti muualta löydy.

Klamydia on halunnut aina puhua kansan suulla, siinä lienee myös yksi selitys yhtyeen pitkään jatkuneeseen suosioon. Klamydian lauluissa on puututtu asioihin, jotka tökkivät ihmisten mielissä.

– Olen tavallinen suomalainen juntti ja ajattelen kuin tavallinen suomalainen juntti, ja teen sitten niistä aatoksistani lauluja, kiteyttää Jokinen.

Brändit ja trendit

Vesku Jokiselta on uran alkuajoista lähtien usein kysytty, eikö punk ole jo poissa muodista, eikö punkin aika ala olla ohi.

– Punkhan oli silloin, kun aloitimme, yhtä muodikasta kuin nykyään eli "out of fashion", mutta mitäs sillä nyt on väliä - ei ollut silloin eikä ole nyt, kuittaa Jokinen.

"Menköön brändit ja trendit, menkööt villityksetkin", lauletaan Klamydian Suomalaisessa tarinassa. Jokinen on usein todennut, että trendit eivät merkitse hänelle mitään. Ne tulevat ja menevät.

Me on tehty sitä mitä me rakastetaan. Vesku Jokinen

– Olen aina tehnyt sitä, mikä on huvittanut enkä koskaan voisi edes ajatella tekeväni sellaista, mikä ei ole kivaa. Minulle on nyt sattunut sellainen riippa, että olen tykännyt punk rockista vuodesta 1977 lähtien.

– 30 vuoden aikana, mitä Klamydiaakin on tahkottu, monta trendiä on tullut ja mennyt. Itse olen halunnut pysyä tässä hyväksi nähdyssä jutussa.

Uskollisuus omalle näkemykselle ja omalle musiikille on myös ollut se liima, joka on pitänyt yhtyeen kasassa ja hengissä 30 vuotta.

– Me on tehty sitä mitä me rakastetaan. Tämä on minun näkemykseni hyvästä musiikista, ja onneksi olen löytänyt rinnalle hyviä ystäviä joilla on samanlainen meininki.

Klamydia on tarttunut myös todella rankkoihin aiheisiin. Videolla esitettävä Kosketus käsittelee pedofiliaa ja se on levytetty vuonna 1997.

Yli 700 000 levyä ja 3000 keikkaa

Kalmydia on myynyt jo yli 700 000 levyä. Yhtye on tehnyt säännöllisesti keikkoja ja yleisöä on riittänyt. Keikkoja on takana Jokisen varovaisen arvion mukaan noin 3000.

Yhtyeen ura ei näytä mitään hiipumisen merkkejä. Kulunut syksy on ollut sellainen, että konkriakin on jo välillä hirvittänyt.

– On ollut juhlakeikkaa ja normikeikkaa ja sitten tämä mediahässäkkä, joka on liittynyt juhlakiertueeseen. Etelässä on pitänyt käydä vähän väliä hymyilemässä jossain tv-ohjelmassa, huokaisee Jokinen ja hymyilee kauniisti.

Klamydian 30-vuotisjuhlakiertue huipentuu tänä viikonloppuna, kun yhtye esiintyy Vaasassa kotiyleisölleen. Juhlakeikalla lauantaina Vaasan jäähallissa ovat mukana kaikki Klamydian riveissä vuosien varrella soittaneet muusikot.

– Aiina kun kotiareenalle nousee, onhan siinä aivan omanlaisensa vipinä ja perhosilla vatsassa normaaliakin pitemmän siivet.

Koko kaupungin Vesku

Vesku Jokinen on tuttu näky Vaasan katukuvassa ja hänet tiedetään miehenä, jota on helppo lähestyä. Vaasalaiset ovat nykyisin ylpeitä omasta pojastaan ja Klamydialla on kaupungissa vannoutuneita faneja vauvasta vaariin.

– Alkuhan oli hieman penseä, mutta aikansa kun hakkaa päätä seinään, niin jossain vaiheessa se menee tiiliseinänkin läpi.

Kyllä punkkarinkin imagoon sopivat palkinnot. Vesku Jokinen

Virallista tunnustusta punkyhtye sai jo 2000-luvun alussa, kun Vaasan kaupunki myönsi Klamydialle kulttuuripalkinnon. Vielä silloin sanan "kulttuuri" yhdistäminen Klamydiaan herätti kohua, josta kirjoitettiin ympäri valtakuntaa.

Onko kiroileminen kulttuuri, kysyttiin, ja esimerkiksi oululainen Kaleva kertoi vaasalaisen perheenäidin laskeneen lapsensa levyltä, että eräässä Klamydian laulussa esiintyy yli viisikymmentä kertaa sana ”perseeseen”.

Vähemmällä kohulla Klamydia pääsi jo pokkaamaan Pohjanmaan liiton kulttuuripalkinnon kymmenisen vuotta myöhemmin. Niinkö rääväsuurokkarista tuli muutamassa vuodessa salonkikelpoinen?

– Jos joku haluaa meille jotain antaa, niin tottakai otan vastaan ja kumarran. Kyllä punkkarinkin imagoon sopivat palkinnot, naurahtaa Jokinen.

Juhlakiertueella nähdään kaikki Klamydian nykyiset ja entiset jäsenet ja kokoonpanot. Jussi Kilponen / Klamydia

Palkitut punkkarit

Punkkari katsoo uraansa taakse päin tässä vaiheessa seesteisin ajatuksin.

– Ei voi sanoa niin kuin Tapio Rautavaara, että päivääkään en vaihtaisi pois, mutta osan ajasta voisin jopa elää uudelleen.

Bändi on pitänyt jäsenensä leivän syrjässä hyvin kiinni, ja siitä voi olla ylpeä.

– Sanotaanko nyt näin, että ei tässä ole nälkäänkään kuoltu. Meillä on levy-yhtiö ja tämä bändi . Sillä on menty ja sillä on eletty. Kaikilla on leivän päälle ollut laittaa muutakin kuin ylähuuli.

Tulevaisuuskin näyttää hyvältä. Kansansuosio ei näytä hiipumisen merkkejä eikä ikä ole hidastanut Klamydian ja sen muusikkojen tahtia. Uusi albumi Aikuisilta kielletty tuli ulos pari kuukautta sitten. Onko siis tavoitteena miljoona myytyä levyä?

– Niin, aika näyttäää. Me ei voida muuta kuin yrittää tehdä mahdollisimman hyviä biisejä ja levyjä. Se on sitten ihmisistä kiinni, mutta ainakin viimeinen levy lähti taas tosi hyvin liikkeelle, kun se meni suoraan listaykköseksi. Eli saattaa olla, että jonakin päivänä miltsi paukkuu.

Testaa Klamydia-osaamisesi: Mistä lähdettiin himaan? Testaa tietosi Klamydian kappaleista