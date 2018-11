Allergiaa parantava tai helpottava siedätyshoito yhä liian vähän käytetty – Lääkäri: "Hoitoa tuntuu saavan vain, jos sitä osaa itse pyytää"

Siitepöly- ja eläinallergikkoja on Suomessa arviolta yli 1,5 miljoonaa. Siedätyshoitoa heistä saa silti vain runsas 7000 vuosittain.

Allergiset oireet poistava tai niitä vähentävä siedätyshoito on edelleen Suomessa muita Pohjoismaita huomattavasti vähemmän käytössä. Esimerkiksi väkiluvultaan samansuuruisessa Norjassa hoidettavia potilaita on vuosittain noin 18 000 ja Tanskassa 16 500, kun taas Suomessa vastaava luku on 7 100.

Allergikkoja on eri arvioiden mukaan Suomessa kuitenkin yli 1,5 miljoonaa, joten potentiaalia olisi vielä suurempiin hoitomääriin.

Kansallisen allergiaohjelman vetäjä, professori ja lasten allergologian erikoislääkäri Erkka Valovirran mukaan iso osa siedätyshoidoista annetaan lapsille ja nuorille.

– Siedätystä voidaan antaa kuitenkin yhtä hyvin aikuisille.

Mistä on kyse? Siedätyshoito annetaan joko ihonalaisina pistoksena, suun kautta otettavina tabletteina tai liuoksina. Hoito kestää noin kolme vuotta. Hinta vaihtelee 150–1800 euron välillä riippuen hoitomuodosta ja siitä, käyttääkö julkista vai yksityistä terveydenhoitoa. Alaikäraja on viisi vuotta.

Jos allergiaoireet häiritsevät normaalia arkea, liikuntaa tai unta kohtuullisesta oireiden lääkitsemisestä huolimatta, voi lähetteen siedätykseen pyytää lääkäriltä.

Noin 80–90 prosenttia potilaista hyötyy siedätyshoidosta. Hoitoa on mahdollista saada koivun, lepän ja heinien siitepölyallergiaan. Myös pölypunkeille, pistiäisille, hevosille, kissalle sekä koiralle on mahdollista saada siedätystä.

Tabletit unohtuivat

Liperiläinen Sami Tuupanen, 38, päätti aloittaa siedätyshoidon muutama vuosi sitten, koska heinä- ja pujoallergia vaivasi kesällä. Nenäontelot olivat täynnä räkää ja olo oli flunssainen. Toimistotyötä tekevää Tuupasta allergia vaivasi erityisesti liikkuessa ja juuri parhaimpaan kesäloma-aikaan.

Hän päätyi työterveyden kautta yksityiselle lääkärille allergiatesteihin ja sieltä lopulta siedätyshoitoon. Vakuutus korvasi ison osan hoidosta. Muuten hän ei hoitoon olisi lähtenytkään, sillä omasta pussista maksettuna tablettihoidolle olisi tullut hintaa noin 1800 euroa.

Tuupasta hoidettiin tablettisiedätyksellä, johon kuului päivittäin noin kolmen vuoden ajan otettava siedätystabletti. Toinen vaihtoehto olisi ollut pistossiedätys, jossa allergisoivaa ainetta pistetään piikillä ihon alle kuuden viikon välein.

– Aluksi hoito tuntui oudolta, sillä tabletti aiheutti pienen allergisen reaktion suussani. Kieltä kutitti, Tuupanen kertoo.

Tuntuu, että joskus se jää potilaan aktiivisuuden varaan kysyä varta vasten tätä hoitoa. Péter Csonka, allergologi

Tabletti unohtui myös välillä ottaa. Tuupanen arveleekin, että tablettisiedätys sopii paremmin ihmisille, jotka omaksuvat helposti uudet rutiinit.

– Minulle se oli vaikeaa. Matkustelen paljon, joten pilleri tuntui kuitenkin joustavammalta vaihtoehdolta.

Professori Valovirran mukaan uudet hoitomuodot, kuten tablettisiedätys, ovat mahdollistaneet hoidon tarjoamisen useammille. Tablettihoito on hyvin siedetty, eikä sen aloittaminen vie paljoa terveydenhuollon resursseja.

Hoito jää usein tarjoamatta

Tuupanen kuuli ensimmäisen kerran siedätyksestä vaimoltaan. Tämä on yksi ongelma: tietoa siedätyksestä ei ole siitä hyötyvillä, eikä aina myöskään lääkäreillä.

Terveystalon ylilääkäri ja lastenallergologi Péter Csonka vahvistaa tämän ja toteaa, että selvitysten mukaan hoitoon pääsee parhaiten, jos sitä osaa itse pyytää.

– Tuntuu, että joskus se jää potilaan aktiivisuuden varaan kysyä varta vasten tätä hoitoa. Lääkärin pitäisi suositusten mukaan ottaa asia puheeksi tai tarjota sitä.

Siedätyshoito on ainut varsinaista tautia parantava hoitomuoto. Yleisin hoitomuoto eli allergialääkkeet hoitavat vain oireita.

Siedätys on luonnonmukainen hoitomuoto. Sami Tuupanen

– Pidän allergologina siedätyshoitoa juuri siksi hyvänä hoitomuotona, koska se muuttaa tai ainakin vaikuttaa immuunijärjestelmän reaktiotapaan, Csonka lisää.

Hoidon jälkeen sietokyky on parantunut usein pysyvästi.

Kansallisen allergiaohjelman vetäjä Erkka Valovirta painottaa asennemuutoksen tarvetta. Hän toivoisi hoitojen alkavan varhaisemmassa vaiheessa.

Tänä vuonna päättyvä kymmenvuotinen Kansallinen allergiaohjelma onkin parantanut tilannetta. Ohjelman alkaessa vuonna 2008 siedätyshoitoa saavia oli Suomessa vain noin 4000.

Tyytyväinen potilas

Hoitoonsa tyytyväinen on myös Sami Tuupanen. Hän toteaa siedätyksen helpottaneen elämää, mutta ei kuitenkaan poistaneen oireita kokonaan. Siitepölyä on nykyään oltava ilmassa paljon, ennen kuin allergia häiritsee.

– Minusta siedätys on luonnonmukainen hoitomuoto. Jos allergia häiritsee elämää, niin kyllä siedätykseen kannattaa mennä.

Ylilääkäri Péter Csonka mainitsee siedätyshoidon voivan vaikuttaa myötä siten, että astman puhkeamisen todennäköisyys voi pienentyä.

– Lääkärinä tuntuu mukavalta, kun vanhemmat kertovat, että vihdoinkin lapsi on voinut mennä ulos pelaamaan jalkapalloa ilman astmaoireita.

