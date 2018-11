Amerikkalaisyritys kauppaa onnellisuutta suomalaiskouluun – Yksinkertainen neuvo vanhemmille: "Ota mallia lapsista, niin tulet onnelliseksi"

Lappeenrantalaisessa peruskoulussa on opeteltu pari vuotta tietoisuustaitoja keskittymiskyvyn parantamiseksi. Nyt vuorossa on onnellisuustaitojen kartuttaminen.

10-vuotias Anita Toivonen nostaa kätensä. Hän alkaa kuljettaa oikean käden etusormella hitaasti vasemman käden ääriviivoja. Sormen kulkiessa ylös hän hengittää rauhallisesti sisään, alas kulkiessa Toivonen puhaltaa ulos.

– Tämä on tietoisuusharjoitus. Se auttaa stressiin, volyymitasoon ja rauhoittumaan, kuvailee nelosluokkalainen Toivonen.

Tyttö on luokkansa tietoisuustaitovastaava, jonka tehtävänä on huomioida luokkatilanteita. Jos tilanne alkaa mennä levottamaksi, hän voi itse vetää tai neuvoa opettajaa vetämään tietoisuusharjoituksen.

Lappeenrantalaisessa Myllymäen koulussa on harjoiteltu tietoisuustaitoja kaksi vuotta.

– Mindfulnessista ei haluta puhua, koska kaikkien uskontojen edustajat eivät katso sitä hyvällä, kertoo koulunkäynninohjaaja Sari Torniainen Myllymäen koulusta.

Tietoisuustaitojen lisäksi onnellisuus halutaan haltuun

Myllymäen koulun jokaisessa luokassa on tietoisuustaitovastaava. Nelosluokan tietoisuustaitovastaava Anita Toivonen kertoo, että on tarvinnut koulussa opetettuja tietoisuusharjoituksia muun muassa ennen kokeita ja nukkumaan mennessä.

– Jos on stressiä kokeesta, voi tehdä tietoisuustaitoharjoituksen ennen koetta. Sitten voi tulla parempia numeroitakin, sanoo Toivonen.

Muissakin Suomen kouluissa harjoitetaan tietoisuustaitoja. Käynnissä on muun muassa Folkhälsanin tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston Terve Oppiva Mieli (TOM) -hanke, jonka päämääränä on lisätä koululaisten ja opetushenkilöstön hyvinvointia.

Myllymäen koulussakin pohdittiin TOM-hankkeeseen lähtemistä. Opettajat kuitenkin tajusivat, että koulu on liian edistyksellinen kotimaiseen ohjelmaan. Niinpä he alkoivat etsiä koulutuksia muualta.

– Suomesta emme löytäneet semmoista tahoa, joilla olisi ollut samanlaista ajattelua kuin meillä täällä Myllymäessä. Meillä kantavana ajatuksenä on tyyni ja valpas mieli, kertoo koulunkäynninohjaaja Sari Torniainen.

Koulunkäynnin ohjaaja Sari Torniainen mielestä käynnissä oleva onnellisuuskoulutus on poikkeuksellinen ja hyvä, koska koulutuksessa joutuu tutkimaan itseään tarkasti. Yle

Torniainen löysi Internetistä The Happiness Practicen eli THP-ohjelman. Ohjelman takana on Amerikkalainen Experience Happiness -yritys, joka on tehnyt onnellisuus- ja hyvinvointikoulutuksia Yhdysvalloissa muun muassa yrityksissä ja sairaaloissa.

Torniainen otti yhteyttä amerikkalaisyritykseen. Yritys innostui yhteydenotosta, onhan suomalaiset valittu maailman onnellisemmaksi kansaksi.

Myllymäen koulu yritti saada onnellisuuskoulutukseen rahoitusta Opetushallitukselta. Rahaa sieltä ei herunut. Yhdysvaltalainen onnellisuusyritys oli silti edelleen innostunut suomalaiskoulun yhteydenotosta, ja halusi alkaa yhteistyöhön ilman korvausta.

– Meidän koulussamme on paljon erityisen tuen oppilaita. Experience Happiness -yritys ei ole koskaan päässyt tutkimaan ohjelmansa vaikutuksia oppilaisiin, joilla on erityisen tuen tarpeita, perustelee Torniainen yrityksen tuloa ilmaiseksi.

Nyt yritys on kolmen naisen voimin Suomessa, lappeenrantalaiskoulussa.

Experience Happiness -yrityksen perustaja Linda Saggau tuo onnellisuuskoulutusmetodiaan ensi kertaa Yhdysvaltojen ulkopuolelle. Tommi Parkkinen / Yle

"Oppilaiden sijasta keskitymme opettajiin"

Experience Happiness -yrityksen yksi perustajista, Linda Saggau on vielä pökerryksissä lennosta Suomeen. Hän kertoo opettajanhuoneessa, että matka Minnesotasta Lappeenrantaan venyi vuorokaudella, koska Islannin jatkolennolta ei päästy ajoissa matkaan kovan tuulen vuoksi.

Iloisesti naurava nainen kertoo, että heidän onnellisuustaito koulutuksessa opetetaan viisi taitoa, joihin kuuluu muun muassa läsnäoloharjoitukset ja omien tunteiden mietiskely.

Kouluttajat ovat antamassa lähiopetusta viikon verran Myllymäen koulussa. Koulun 14 opettajaa osallistuu koulutukseen.

– Päätimme, että oppilaiden sijasta keskitymme opettajiin. Näin on mahdollisuus nähdä mitä tapahtuu, kun opettajat hallitsevat syvällisesti stressiään, toteaa kouluttaja Linda Saggau.

Koulunkäynnin ohjaaja Sari Torniaisen mielestä keskittyminen alkuun opettajiin on hyvä asia.

– Opettajien hyvinvoinnin kasvaessa, se väistämättä näkyy oppilaille.

Opettajien onnellisuusrinki

Oppilaiden lähdettyä kotiin koulusta reilu kymmenen opettajaa istuu rinkiin luokkahuoneeseen ja sulkee silmänsä. Kouluttaja Linda Saggau alkaa puhua rauhoittavalla äänellä rinkiläisille.

Tähän asti Myllymäen koulun opettajat ovat tavanneet yhdysvaltaisia kouluttajia internetin kautta niin sanotuissa webinaareissa, joita on kaksi kertaa kuukaudessa. Lisäksi kouluttajien kanssa pidetään palautekeskusteluja annetuista harjoitteista.

– Teemme annettuja harjoitteita noin kolme kertaa päivässä, kertoo koulunkäynninohjaaja Sari Torniainen.

Koulutuksen tuloksia myös mitataan matkan varrella ja tietenkin keväällä 2019, jolloin koulutus loppuu.

Yhdysvaltalaiskouluttajat ovat Myllymäen koulussa viikon ajan seuraamassa ja antamassa lähiopetusta. Elli Sormunen / Yle

Läsnäoloa ja omien tunteiden mietiskelyä

Koulutus kestää reilut puoli vuotta. Koulunkäynninohjaaja Sari Torniainen kertoo, että noin kuukauden verran harjoitellaan aina yhtä taitoa. Viimeksi tehty harjoitus on ollut omien tunteiden mietiskely.

Esimerkki onnellisuuskoulutuksen jokapäiväisestä harjoitteesta on tunteiden pohdinta. Kolme kertaa päivässä opettajien pitää ottaa pieni hetki itselleen ja miettiä tunteita, joita sillä hetkellä on. Harjoitteella halutaan herättää siihen, kuinka paljon tunteita ihmisellä voi samaan aikaan olla.

– Itsekin olen aikaisemmin keskittynyt yleensä päällimmäiseen tunteeseen ja huomioinut ainoastaan sen. Nyt ymmärrän, että minun sisälläni voikin olla melkoinen tunteiden sekamelska, naurahtaa Torniainen.

Tunteiden huomioimisen jälkeen tarkoitus on miettiä, onko jollain tunteella jotain kerrottavaa tai jotain, johon pitäisi puuttua. Pohdinnan pitäisi päätyä siihen, että tunteet kertoisivat, miten kannattaisi toimia.

Torniainen kertoo arkisen esimerkin, miten koulutus on tähän mennessä vaikuttanut. Häntä oli ärsyttänyt työmatkalla se, että taaskaan aamulla ei tullut syötyä vihanneksia. Hän ajatteli, että miten hän ratkaisisi aamukiireestä johtuvan vihannesten syömättömyyden.

– Sitten oivalsin, että leikkaan kurkut ja tomaatit jo illalla valmiiksi, niin tulee varmemmin syötyä. Ja näin sitten olen tehnyt, kertoo Torniainen koulutuksen yksinkertaisia hyötyjä.

Torniainen haluaa saada onnellisuuskoulutuksesta taitoja, joilla parantaa omaa sekä oppilaiden elämää. Naisen mielestä jo tähän mennessä amerikkalaisten onnellisuuskoulutus on poikennut aiemmista koulutuksista.

– Tässä tulee niin paljon itsereflektointia. Tässä mennään jotenkin syvemmälle kuin aiemmissa koulutuksissa, joissa olen paljon käynyt, sanoo Torniainen.

Linda Saggau on lumoutunut suomalaisesta tasavertaisesta koulutuksesta, johon hän on tutustunut Lappeenrannassa 400 oppilaisessa Myllymäen koulussa. Tommi Parkkinen / Yle

Lapset opettivat kouluttajia onnellisuuteen

Experience happinessin yrittäjä Linda Saggau kertoo, että hänen tiensä onnellisuuskouluttajana alkoi 12 vuotta sitten, kun hän oli ylistressaantunut ja lähes loppuunpalanut.

– Kerroin nykyiselle liikekumppanilleni Nancy O'Brienille, että minä en tiedä, mitä onnellisuus oikeastaan on.

Hän alkoi kahlata itsehoito-oppaita ja positiivisuuspsykologiaa käsitteleviä kirjoja. Hän ymmärsi, että onnellisuus on jotain muuta kuin jatkuvaa positiivisuutta.

Nainen oivalsi, että lapset ovat onnellisia. O'Brien ja Saggau alkoivat miettiä mistä lasten onnellisuus kumpuaa. He alkoivat tarkkailla lapsia ja puhuivat heidän kanssaan.

– Lapsien onnellisuus kumpuaa siitä, että he ovat sinut itsensä kanssa, hyväksyvät ja tuntevat itsensä. Lisäksi he ovat innostuvia, toteaa Saggau.

Läsnäolon ja omien tunteiden mietiskelyn lisäksi onnellisuuden tärkeäksi kulmakiveksi Saggau nostaa liiallisesta kontrollista luopumisen.

– Me ei todellakaan pysytä kontrolloimaan muita. Silloin kun yritämme kontrolloida muita, turhaudumme ja tulemme vihaisiksi, kun emme kuitenkaan pysty siihen. Päästä irti kontrollin tarpeesta, koska et voi kontrolloida muita! Silloin, kun lopetamme kontrollin muihin, rauhoitumme ja energia palaa meihin, ynnää Saggau.

Experiece Happiness -yritys ei ole aiemmin kouluttanut Yhdysvaltojen ulkopuolella. Yrittäjä Linda Saggau toivoo, että heidän onnellisuuskoulutuksensa saisi jalansijaa Euroopassa ja kiinnostus kasvaisi muuallakin Suomessa.