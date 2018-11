Lappiin tulossa kauan kaivattua lunta – viikonlopuksi aurinkoista talvisäätä koko maahan

Lapin lumettomuuteen on luvassa helpotusta, kun pohjoisessa sataa vihdoin lunta tänään perjantaina.

Ylen meteorologin Kerttu Kotakorven mukaan aamupäivän aikana lunta sataa noin sentin verran Pohjois- ja Itä-Lappiin. Käsivarressa lunta voi tulla enemmänkin.

Illalla Lappiin leviää toinen sadealue, joka tuo mukanaan selvästi enemmän lunta. Illan ja yön aikana lunta voi kertyä enimmillään noin 10 senttiä, Kotakorpi ennustaa. Lumisadealue on kuitenkin hajanainen ja joillain alueilla lunta ei välttämättä tule lainkaan.

Tällä hetkellä Lapissa on lunta vain muutamalla paikkakunnalla. Lumen puute on aiheuttanut harmaita hiuksia alueen matkailuyrittäjille. Lumettomuus on noteerattu ulkomaita myöten, ja brittimedia on kutsunut vähälumista Lappia vitsikkäästi "Craplandiksi".

Viikonloppuna aurinko pääsee ainakin pilkahtelemaan

Tänään perjantaina on vielä pilvistä, vaikka pohjoisessa ja lännessä aurinko voi pilkahdella. Lämpötilat ovat koko maassa -5:n ja +2 asteen välillä koko maassa. Kylmä tuuli saa tosin sään tuntumaan koleammalta.

Kotakorven mukaan lunta voi tulla Lapissa vielä lauantaina ja sunnuntaina muutama sentti siellä täällä ja etelässäkin maa voi olla sunnuntaiaamuna paikoin valkoinen.

Muutoin viikonlopun sää on melko aurinkoinen. Etenkin sunnuntai on aurinkoinen päivä, Kotakorpi sanoo.

Viikonloppuna sää kylmenee ja kylmä tuuli saa ilman tuntumaan entistä kylmemmältä.

Sää jatkuu kylmänä myös ensi viikon alussa. Pakkasta on koko maassa päivisin nollasta kymmeneen astetta.