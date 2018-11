Apple, Amazon, Facebook, Netflix ja Google saivat selkäänsä – yhtiöiden arvosta suli muutamassa viikossa satoja miljardeja

Tänä vuonna talousuutisissa on ihasteltu yhdysvaltalaisten teknologiajättien nousukiitoa.

Kännykkäyhtiö Apple oli ensimmäinen yli tuhannen miljardin dollarin, eli suomeksi biljoonan dollarin, arvoinen yritys. Amazon seurasi kantapäillä.

Yle uutisoi lokakuussa, että Apple, Amazon, Google ja Facebook ovat omilla aloillaan niin vahvoja, että ne saattavat jo jarruttaa kilpailua ja innovaatioita.

Syksyllä on kuitenkin tapahtunut merkittävä käänne. Applen, Amazonin, Googlen ja Facebookin markkina-arvot ovat pudonneet yhteensä lähes tuhat miljardia dollaria vuoden huippuarvoistaan.

Yhtiöiden osakkeiden arvosta on siis sulanut noin 30 Nokian verran. Se on melkoinen selkäsauna.

Yhdysvaltalaisten teknologiajättien markkina-arvot, miljardia dollaria. Seppo Suvela / Yle

Yllä olevassa kaaviossa näkyvän nelikon joukkoon lasketaan usein myös televisio-ohjelmien ja videoiden suoratoistopalveluyhtiö Netflix. Se on yhtä lailla johtava omalla alallaan, eikä sillä mene verrokkejaan paremmin.

Netflixin markkina-arvo on pudonnut noin 40 prosenttia kuluvan vuoden huippukurssistaan.

Sijoittajien usko horjuu. Oliko teknologiayhtiöiden nousukiito sittenkin pelkkä kupla, josta nyt lasketaan ilmat?

"Tämä ei ollut kupla"

Analyysiyhtiö Inderesin pääanalyytikon Sauli Vilénin mukaan yritysjoukon arvo on noussut jo pitkään. Syksyllä nähty alamäki on korjausliike.

– Kuplasta ei voi puhua. Pitää muistaa, että nämä ovat täysin poikkeuksellisia yhtiöitä, jotka ovat omilla alueillaan hallitsevia. Valta-asemansa kautta ne pystyvät luomaan arvoa ja kasvamaan todella voimakkaasti, Vilén sanoo.

Muut Ylen tavoittamat analyytikot ovat samoilla linjoilla. Sana "kupla" johtaisi harhaan.

– Verrattuna vuoteen 2000 tässä on se ero, että nämä yhtiöt tekevät kaikki tulosta. Silloinhan it-sektori kokonaisuutena ei sitä varsinaisesti tehnyt, Nordea Marketsin päästrategi Antti Saari sanoo.

– Yhtiöt tekevät hurjaa liikevoittoa. Ei puhuta ollenkaan samasta asiasta, OP:n teknologiaosakkeita analysoiva Hannu Rauhala toteaa.

Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilénin mukaan teknologiajättien syksyinen syöksy oli korjausliike. Laura Railamaa / Yle

Nordean Saaren ja Inderesin Vilénin mukaan FAANG-yhtiöiden (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) lasku kertookin enemmän yleistalouden riskeistä kuin yhtiöiden omasta suoriutumisesta.

– Sijoittajat myyvät nyt sieltä, missä on mennyt parhaiten. Kun kasvunäkymissä on pientä epävarmuutta, se näkyy teknologiayhtiöissä, Nordean Saari sanoo.

Myös OP:n Rauhala pitää kurssipudotusten suurimpana syynä markkinoiden yleistä epävarmuutta, mutta löytää myös yrityskohtaisia syitä.

– Applen tapauksessa epäillään, ettei iPhonen myynti ole ollut niin hyvää kuin etukäteen odotettiin. Facebook taas on ollut julkisuudessa tietoturvaan liittyvissä kysymyksissä, ja sen kasvu on hyytynyt.

Myös Googlen ja Amazonin liikevaihdon kasvu on ollut viime aikoina odotuksia heikompaa. Epävarmuuden aikana siitä on rangaistu heti – vaikka yhtiöiden kannattavuus onkin hyvällä tasolla.

Teknologia-ala ei ole muita aloja huonompi sijoituskohde, OP:n teknologia-analyytikko Hannu Rauhala arvioi. Laura Railamaa / Yle

Vaikuttaa koko alaan

OP:n Rauhalan mukaan teknologia-alan johtonelikkona pidettyjen yhtiöiden ongelmat vaikuttavat koko alaan.

– Esimerkiksi Applella on laaja alihankkijaverkosto, johon huoli leviää. Foxconn ilmoitti juuri säästöohjelmasta, jonka yhtenä syynä on pidetty juuri iPhonen ennakoitua huonompaa menekkiä.

Toisaalta sijoittajat suhteuttavat pienempien yhtiöiden markkina-arvoja näihin jättiläisiin. Kun jättiläiset putovat, koko teknologia-ala putoaa.

Hannu Rauhalan mukaan yhdysvaltalaisnelikon huono syksy vaikuttaa myös suomalaisiin teknologiayhtiöihin, kuten Nokiaan. Hän uskoo teknologia-alan kuitenkin pärjäävän.

– Sanotaan näin, etten näe merkittäviä huolia, miksi tämä sektori olisi huompi kuin muut sektorit.

Pitkään nousseiden teknologiaosakkeiden heilunta ei ole Ylen haastattelemien analyytikoiden mukaan yllätys, kun taustalla ovat maailmantalouden yleiset huolet – kuten Kiinan ja Yhdysvaltojen välisen kauppasodan uhka sekä korkojen nousu.

Sijoitus-Invest -messuille kokoontuneet sijoittajat aistivat markkinoiden epävarmuuden. Laura Railamaa / Yle

Sijoittajat huolissaan

Perjantaina Helsingissä päättyvillä sijoitusmessuilla moni puhuu osakemarkkinoiden epävarmuudesta, joka on tarttunut myös suomalaisosakkeisiin. Helsingin pörssin kehitystä mittaava yleisindeksi on kääntynyt laskuun vuosia kestäneen pitkän nousun jälkeen.

Sijoittaja Juha Hanhimäki hakee syitä Yhdysvaltain ja Kiinan uhkaavasta kauppasodasta ja korkojen noususta. Eurooppalaisia uhkia ovat brexit ja Italian mahdollisesti syvenevä velkakriisi.

– Seuraava käänne voi olla se, että Yhdysvallat ja Kiina pääsevät sopimukseen kauppariidassaan ja siitä seuraa osakemarkkinoilla lyhyt helpotusralli. Sitten mietitään taas, mikä suunta on sen jälkeen, Hanhimäki pohtii.

Pirkanmaan osakesäästäjien puheenjohtaja Matti Hirvonen kertoo varautuvansa kurssilaskuun kasvattamalla käteisen rahan määrää.

– Olen sillä tavalla varovaisempi, että olen jemmannut käteistä. Jos kauppasota, brexit ja Italian velkaongelma syvenevät, kurssit voivat tulla kunnolla alas. Silloin on hyvä olla käteistä, jolla voi tehdä kauppoja.

Vaippoja ja Facebookia

Apple on sijoituskolumnisti Merja Mähkän suurin sijoitus. Toisaalta salkusta löytyy myös vakaampia kohteita. "Esimerkiksi vaippayhtiöitä." Laura Railamaa / Yle

GAFA, FAANG vai MAGA? GAFA-nimitys kehitettiin tiettävästi alunperin Ranskassa, jossa jättiyhtiöihin viitattiin yhtenä ryhmänä niiden markkina-asemaa selvittäneiden tutkimusten yhteydessä. Niin Googlen, Amazonin, Facebookin kuin Applenkin mahdollisesti määräävää markkina-asemaa on selvitetty EU:ssa monta kertaa. FAANG-yhtiöt, ovat joukko, johon kuuluu myös videopalvelu Netflix. Sen osakkeen pörssikiito on jäljitellyt GAFA-yhtiöitä. Toisaalta EU on vaatinut sitä lisäämään eurooppalaista ohjelmistoa. Uutta MAGA-nimitystä on käytetty kuvaamaan markkina-arvoltaan tämän hetken suurimpia teknologiajättejä. "M"-kirjaimen takaa löytyy Microsoft.

Markkinoilla arvaillaan, etteivät Applen entistä kalliimmat kännykät käy kaupaksi entiseen tahtiin. Sijoituskolumnisti ja yrittäjä Merja Mähkällä on kuitenkin salkussaan yhä Applea, eikä hän aio osakkeista luopua.

– Apple on suurin yksittäinen sijoitukseni. Me Apple-sijoittajat näemme joka vuosi ennen joulua tämän saman keskustelun siitä, että uusi puhelin ei vedä. Iso kysymys on se, pystyykö hinnankorotus paikkaamaan sitä pudotusta, joka syntyy niistä myyntimääristä.

Messuyleisölle Mähkä kertoo sijoittaneensa Facebookiin yhtiön kurssin laskettua houkuttelevalle tasolle. Toisaalta hän hakee suojaa markkinoiden epävarmuudelta sijoittamalla myös vakaampina pidettyihin kohteisiin.

– Alkuvuodesta aloin lisätä salkkuuni esimerkiksi vaippayhtiöitä ja muita kuluttajatuoteyhtiöitä, joissa hinnat olivat huomattavasti kohtuullisempia.