Black Friday villitsi mainostajat – nyt myydään mainospaikkoja jo ensi vuodelle

Yhdysvalloista Suomeen levinneet Black Friday -alennusmyynnit tuovat selvän piikin mainosmyyntiin.

Alma Median mediaratkaisujen johtaja Tiina Järvilehto kertoi Radio Suomen Päivän haastattelussa perjantaina, että Black Friday on näkynyt mainosmyynnissä parin viime vuoden ajan.

– Alma Median maakuntalehdissä ja Iltalehden printtilehdessä mainosmyynti on kaksinkertainen normaaliin perjantaihin verrattuna. Digin puolella, mikä kattaa myös mobiilin, yksittäinen päivä on 20–30 prosenttia normaalia perjantaita voimakkaampi myynnillisesti.

Järvilehto lisää, että Black Friday on laventunut koskemaan koko viikkoa ja jopa seuraavaa maanantaita, mikä tuo mainoksia useammalle päivälle.

Lehdissä mainoksille riittää tilaa, koska sivuja saa lisättyä, mutta digin puolella on tungosta.

– Digin puolella olemme myyneet täyteen parhaat paikat. Muun muassa Iltalehden etusivu on sellainen, jossa on ollut kapasiteettihaastetta. Se on aiheuttanut sen, että osa mainostajista varaa jo ensi vuodeksi parhaita paikkoja, Järvilehto kuvaili Radio Suomen Päivässä.

Järvilehto sanoo, että heille Black Friday näyttäytyy yhtenä isoimmista myyntipäivistä.

– Black Friday on kauppiaille tärkeä. Esimerkiksi Gigantti on kertonut julkisesti, että he ovat tuplanneet myyntinsä viime vuosina kyseisenä päivänä ja odottavat myynnin ylitystä tällekin päivälle.

