Onko tekninen paita muoviroska? Miksi pakasterasia ei kelpaa kierrätykseen? 12 kysymystä ja vastausta muovin keräyksestä

Muovinkierrätykseen liittyy paljon epätietoisuutta. Suomessa muovien erilliskeräys alkoi 2016. Keräyspisteitä tulee koko ajan enemmän ja esimerkiksi Savossa omakotitalojen on mahdollista saada ensi vuonna oma muovinkierrätysasia.

Yle järjesti verkkokeskustelun, jossa yleisö pystyi kysymään asiantuntijoilta kierrätyksestä. Kävi ilmi, että muovinkierrätykseen liittyy paljon epäselvyyttä.

Keräsimme keskustelusta kysymyksiä ja vastauksia muovista. Yleisön kysymyksiin vastasivat Konnevedellä ja kolmen maakunnan alueella Itä-Suomessa toimivan jäteyhtiö Jätekukon palvelupäällikkö Kati Malinen, Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n viestintäpäällikkö Jaana Lindman ja Suomen Kiertovoima ry:n viestinnän asiantuntija Kaisa Halme.

1. Miksi kierrätettävä muovi pitää pestä?

Muovipakkausten puhtaudessa riittää huuhtaisu viileällä vedellä, sitä ei tarvitse tiskata. Pääasia, etteivät ruoanjämät jää haisemaan ja kerää bakteereita kotona ja keräysastiassa. Tämä on myös työturvallisuuskysymys jätteenkeräilyssä ja käsittelyssä. Hyvin likaisia pakkauksia ei kannata pestä, vaan laittaa suosiolla sekajätteeseen.

– Mikään robotti ei kykene niin hyvään lajittelutulokseen kuin ihminen, Kati Malinen Jätekukolta arvioi.

2. Eikö kierrätysmuovista tällöin voisi maksaa ihmisille pientä kompensaatiota esimerkiksi pantin muodossa?

Suomessa on jo erinomainen muovipakkausten panttijärjestelmä palautuspullokeräyksessä. Suomen Kiertovoima ry:n viestinnän asiantuntija Kaisa Halmeen mielestä sitä voisi laajentaa tiettyihin muovilaatuihin tai tiettyihin pakkauksiin.

– Suurin osa muovista ei kuitenkaan ole niin arvokasta, että sen keräyksestä pitäisi maksaa, Halme sanoo.

3. Poistuvatko muoviset kauppakassit jossain vaiheessa kokonaan?

Tuskin, sillä jollakin tavarat kaupasta on kannettava kotiin. Ratkaisu on laajemman kokonaisuuden huomioimista. Muovikassi ei ole automaattisesti huonompi ratkaisu kuin esimerkiksi paperikassi.

Suomessa pyritään vähentämään muovikassien ja -pussien käyttöä vapaaehtoisin toimin ja näin on jo tapahtunutkin. Kaupan liitto teki vuonna 2016 ympäristöministeriön kanssa sopimuksen, jonka tarkoituksena on vähentää muovikassien kulutusta (siirryt toiseen palveluun). Tarkoituksena on, että vuonna 2025 jokainen suomalainen käyttäisi korkeintaan 40 muovipussia vuodessa. Arvioiden mukaan jokainen suomalainen käyttää tällä hetkellä vuosittain noin 55 muovikassia.

– Muovikassien maksullisuus tai niiden hinnan korotus voivat vähentää niiden käyttöä, Kaisa Halme kommentoi.

4. Voinko laittaa muoviset jätteet kuten ruokaöljy tai pesuainepullot sekajätteisiin?

Voit laittaa. Ruokaöljypullo on melko vaikea saada riittävän puhtaaksi, joten fiksuinta on laittaa se sekajätteeseen. Jos sinulla ei ole kotona tai lähialueella muovinkeräystä, sekajäteastia on oikea paikka.

Muovipakkauskeräys on useiden kauppojen yhteydessä, sekin auttaa, jos silloin tällöin kauppamatkalla edes osan muovipakkauksista vie keräykseen.

5. Voiko kotikissan muovisen hiekkalaatikon laittaa muovinkeräykseen?

Kissan muovinen hiekkalaatikko ei ole pakkaus, vaan tuote, joten sitä ei voi laittaa muovipakkausten keräykseen. Se kuuluu sekajätteeseen.

6. Voiko mustaa muovia laittaa muovinkierrätykseen?

Kyllä voi. Mustat muovipakkaukset voi laittaa keräykseen, vaikka nykytekniikalla osa niistä päätyy energiakäyttöön. Ongelmana on, etteivät muovijalostamon optiset lukijat tällä hetkellä tunnista kaikkien mustien pakkausten muovilaatua.

– Muovijalostamon laitetoimittajat kehittävät koko ajan tekniikkaa, jotta tämäkin ongelma saadaan ratkaistua lähitulevaisuudessa, Jaana Lindman Ringistä sanoo.

7. Eikö ekologisinta olisi polttaa muovi sekäjätteen mukana ja tällä korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä energianlähteenä?

Ei välttämättä. Tämä riippuu monista asioista, kuten muuan muassa siitä, kuinka lyhyt kuljetusmatka kerätyllä muovilla on ja kuinka paljon muovia kertyy. Jätemuovin määrä on suhteellisen pieni, eikä sillä voida energiaratkaisuna korvata fossiilisia polttoaineita.

Lajittelu on tärkeää, jotta jäte saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tarkasti. Mitä useampi lajittelee jätteet oikein, sitä enemmän saamme hyvää materiaalia talteen. Kierrättäminen vähentää uuden raaka-aineen käyttöä.

Koska muovia on tuotettava, on ekologisinta tuottaa se uusiomateriaalista öljystä. Muovin lajittelun, keräämisen ja hyödyntämisen määrä sekä tavat kehittyvät jatkuvasti.

Ympäristöministeriön mukaan muovituotanto ja muovijätteen poltto aiheuttavat maailmanlaajuisesti vuosittain noin 400 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuosittain. Ministeriön laskelmien mukaan öljyä säästyisi vuosittain 3,5 miljardia tynnyriä, jos kaikki maailman muovijätteet kierrätettäisiin.

Euroopassa vain kuusi prosenttia muovin kysynnästä hyödynnetään kierrätyllä muovilla.

Suomessa jätehuoltoyhtiöt ovat monin paikoin selvittäneet asiaa ennalta ja todenneet, missä muovipakkausten kiinteistökohtainen kerääminen kannattaa myös taloudellisesti. Lisää tietoa aiheesta saat oman alueesi jäteyhtiöltä.

8. Voiko tekniset urheiluvaatteet laittaa muovinkierrätykseen, koska ne sisältävät muovia?

Vanhat, käyttökelvottomat urheiluvaatteet eivät ole pakkaus, joten ne kuuluvat sekajätteeseen.

9. Shampoo-pullon pohjassa on merkintä 100 % bioplastic ja pohjassa merkintä HDPE. Mihin keräykseen pullo kuuluu?

Kun kyseessä on muovipakkaus, niin sen voi viedä muovipakkausten kierrätykseen. Jos shampoopullon korkin saa irti, sekä pullo että korkki viedään erillään keräykseen. Kodinkoneiden pakkausmuovin voi laittaa muovikeräysastiaan. Jos kuitenkin pakkauksesta löytyy merkintä 03 PVC, sitä ei saa laittaa muovikeräykseen. Itse tuotetta ei saa laittaa muovikeräykseen.

PVC-muovia käytetään pakkauksissa erittäin harvoin. Jos muovipakkauksessa ei ole ollenkaan materiaalimerkintää, sen saa silti laittaa keräykseen

10. Mikä seuraavista on ekologisin vaihtoehto: pakata ostokset muovipussiin, jonka kierrättää muovina vai pakata ostokset paperikassiin, jonka kierrättää paperina vai pakata ostokset biopussiin, jonka kierrättää biojätteenä?

Jos kestokassia oikeasti käyttää, eikä niitäkään haali määrättömästi itselleen, se lienee ekologisin vaihtoehto. Asiasta löytyy erilaisia tutkimuksia, joiden lopputulokset ovat erilaisia. Esimerkiksi Tampereen yliopiston Moreenimedia (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että ekologisin vaihtoehto olisi kierrätystä muovista tehty kauppakassi.

11. Voiko kotona olevat muoviset pakaste- ja säilytysrasiat viedä muovinkierrätykseen?

Pakaste- ja säilytysrasiat kuuluvat sekajätteen joukkoon.

Rinki-ekopisteet on tarkoitettu ainoastaan kotitalouksien pakkausten keräykseen. Lakisääteisen tuottajavastuun mukaan muovipakkausten kierrätyksestä vastaavat yritykset, jotka pakkaavat tuotteita Suomessa tai maahantuojat, joiden liikevaihto on vähintään miljoona euroa. Lain mukaan Suomen markkinoille päätyneet pakkaukset on kerättävä takaisin kiertoon ja materiaalit hyödynnettävä uusien tuotteiden valmistuksessa eli kierrätettävä.

Toiminta rahoitetaan tuottajien maksamilla kierrätysmaksuilla. Jos muita kuin pakkauksia tuodaan Rinki-ekopisteisiin, kierrätyskustannukset nousisivat kohtuuttomasti väärin perustein.

Muovituotteille ei ole lainsäädännössä samaa tuottajavastuuta kuin muovipakkauksilla, ja niiden keräys on kunnan jätehuollon vastuulla. Muovituotteet voivat sisältää myös esimerkiksi elektroniikkaa, kuten vaikkapa leikkikalujen elektroniikka. Elektroniikkatuotteille puolestaan on järjestetty erillinen SER-jätteen keräys.

12. Onko tutkittu, minkä verran kierrätetystä kotitalouksien muovijätteestä saadaan uusiomuovia?

Ringin kerätyistä muovipakkauksista 70 prosenttia kierrätetään. Fortumin mukaan kerätyistä muovipakkauksista 40 prosenttiyksikköä päätyy muovigranulaateiksi, jotka ovat valmista kierrätysraaka-ainetta muoviteollisuudelle.

Loput 30 prosenttiyksikköä kierrätetään Fortumin muoviprofiilien valmistuksen raaka-aineena ja muihin teollisiin sovelluksiin. Kierrätykseen kelpaamaton muovi hyödynnetään energiana eli siitä tuotetaan kaukolämpöä ja sähköä Suomessa.