Hierontaa, osteopatiaa ja elämyksiä – moni satsaa koiransa hemmotteluun enemmän kuin itseensä: “150 euron hiustenkuivain mopseille ei tuntunut yhtään liian kalliilta”

Valkoinen paimenkoira Niro taistelee unta vastaan kuin pikkulapsi. Silmät meinaavat painua kiinni, mutta periksi ei voi vielä antaa. Niro on jo kymmenettä kertaa porilaisen urheilukoirahieroja Johanna Pellin käsittelyssä. Jo ensimmäisistä kosketuksista vilkkaan koiran hengitys tasaantuu ja olemus rentoutuu.

– On mahtava seurata, miten nopeasti Niro rentoutuu. Hänellä on lantiossa vinoutta, joka aiheuttaa jumeja. Niitä saadaan täällä auki, ja juokseminen on heti helpomman näköistä, Niron omistaja Heini Kuusisto kertoo.

Urheilukoirahieroja Johanna Pellin asiakkaista yhä useampi saapuu hoidettavaksi ilman sen kummempia vaivoja – vain hemmoteltavaksi. Vaikkapa syntymäpäivän kunniaksi. Ja nauttia koirat osaavat. Kolmen vartin kestoisen hieronnan lomasta kuuluu syviä huokauksia ja haukotuksia, silmät painuvat rentoutuneina kiinni ja osa jopa nukahtaa kesken kaiken. Palkaksi hieronnasta moni karvaturri tarjoaa suukkoja.

Niro nousee katsomaan urheilukoirahieroja Johanna Pelliä ja omistajaansa Heini Kuusistoa, kun lonkasta löytyy jumittava lihas. 45 minuutia kestävän hieronnan aikana moni koira vaipuu uneen. Mari Kahila / Yle

Koirahieronta tekee hyvää koiran, mutta ei välttämättä omistajan lihaksille. Hieronta tehdään lattialla, jossa usein myös omistaja konttaa avustamassa. Monella alkavat hieronnan aikana jalat ja selkä puutua. Pelli vitsaileekin usein ihmisasiakkaille, että seuraavaksi heidän kannattaa varata itselleen hieronta-aika.

– Moni vastaa, että ensin koirat kuntoon ja sitten vasta mietitään itseään. Usein omistajat kertovat käyneensä aikoja sitten hierojalla, vaikka koira käy säännöllisesti nautiskelemassa.

Koirien hemmottelut ja elämykset vauhdittavat miljardibisnestä

Suomalaiset käyttävät koiriinsa vuosittain arviolta 1,2 miljardia euroa. Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkosen mukaan jokaiseen koiraan käytetään keskimäärin yli tuhat euroa vuodessa. Lasku pitää sisällään muun muassa päivittäisen ruuan, rokotukset, eläinlääkärikäynnit, lelut ja varusteet.

Suurelle joukolle koiranomistajia tonni vuodessa ei riitä alkuunkaan. Koiran kanssa harrastaminen nielee monelta jopa satasia kuussa.

Tätä pidetään sellaisena hassunhauskana, keski-ikäisten naisten harrastuksena. Johanna Tuomi

Suomessa on 700 000 koiraa, ja yksi niistä asustaa tutkimuspäällikkö Rahkosen kotona. Australiankelpie Bella on koko perheen lemmikki, jonka hemmottelusta perheenjäsenet leikkimielisesti kilpailevat. Bella muutti Rahkosille löytöeläinkodista, joten koiran hankinta vaikutti halvalta idealta.

– Paino sanalla vaikutti. Heti hankkimisen jälkeen alkoivat kulut juosta. Esimerkiksi nartun leikkaamiseen meni yli 700 euroa.

Kulutus ei Taloustutkimuksen mukaan näytä hiipumisen merkkejä, päinvastoin. Tutkimuspäällikkö Rahkonen uskoo, ettei suuri osa koiranomistajista ole valmis tinkimään koiran hyvinvoinnista, vaikka perheessä elettäisiin taloudellisesti tiukkaa aikaa.

Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkosen perheessä australiankelpi Bellaa hemmotellaan muun muassa lenkeillä luonnossa. "Ihmiset satsaavat omaan hyvinvointiinsa koko ajan enemmän - ei ole siis ihme, että yhä useampi haluaa käyttää rahaa myös koiran hemmotteluun." Pauliina Rahkonen

Perustarpeiden tyydyttämisen lisäksi nyt ollaan valmiita käyttämään rahaa koirien elämys- ja hemmottelupalveluihin. Niitä on kuitenkin vasta vähän tarjolla. Yritykset eivät ole Rahkosen mukaan vielä heränneet koko ajan kasvavaan kysyntään.

– Olisin itse valmis maksamaan sata euroa paketista, jossa Bella saisi toteuttaa itseään luonnossa jonkinlaisella temppuradalla ja sen päälle sille tarjoiltaisiin hyvää ruokaa ja hemmottelua, tutkimuspäällikkö Rahkonen maalailee.

Koirille ostetaan kalliimpaa kuin itselle

Moni yrittäjä on syvässä unessa. Tätä mieltä on Kennelliiton tytäryhtiön, koiranäyttelypalveluja tarjoavan Showlinkin toimitusjohtaja Johanna Tuomi. Yrittäjät eivät hänen mukaansa selvästikään ymmärrä koiranomistajien ostopotentiaalia.

Tuomen mukaan on vaikea ymmärtää yrittäjää, joka pitää liikkeensä suljettuna viikonloppuna, jolloin naapuriin saapuu jopa tuhatpäinen koiranäyttely-yleisö. Näin käy ympäri Suomen. Vasta muutamassa kunnassa paikalliset yrittäjät ovat havahtuneet tarjoamaan palvelujaan näyttelyvieraille.

– Tätä pidetään sellaisena hassunhauskana, keski-ikäisten naisten harrastuksena, jota ei ole syytä ottaa vakavasti. Mutta yrittäjät eivät ymmärrä, kuinka paljon koiranomistajien taskuissa olisi rahaa käytettäväksi. Moni haluaisi shoppailla näyttelyn lomassa, Tuomi toteaa.

Johanna Tuomen mopsit Fabian, Frida, Pumba ja Caramba saavat nukkua hänen sängyssään. Koirille ostetaan aina laatua. "Sitä vaikka itseltään nipistää, muttei koirilta", Showlinkin toimitusjohtaja Johanna Tuomi toteaa. Johanna Tuomi

Koirakodeissa moni asia myös kuluu muita koteja nopeammin. Tuomi itse ostaa esimerkiksi uudet tyynyt sänkyyn useamman kerran vuodessa, sillä hän antaa perheen neljän mopsin nukkua kainalossaan.

Kyllä sitä hullumpaankin voisi käyttää rahansa. Päivi Kapanen

Tässä on markkinarako, jota yrittäjät eivät osaa Tuomen mukaan vielä hyödyntää. Koiranomistajat tarvitsevat muita useammin uusia mattoja, imureita, sohvia - mutta silti harva yrittäjä saapuu koiraharrastajien pariin markkinoimaan tuotteitaan. Moni valitsee autonkin koiraharrastuksen ehdoilla.

– Koirille halutaan ostaa laatua. En raaskisi ostaa itselleni kallista fööniä, mutta 150 euron hiustenkuivain mopseille ei tuntunut yhtään liian kalliilta.

Koirankakkapelosta päästiin yli Jämijärvellä

350 kilometriä ei ole matka eikä mikään. Kuopiolaiset Päivi Kapanen ja Veera Waarna ajavat monta kertaa vuodessa viikonlopuksi Pohjois-Satakuntaan treenaamaan koirien kanssa. Jämijärvelle koiraharrastajia houkuttelee helppokulkuinen metsämaasto.

– On Kuopiossakin metsää, mutta se on sellaista risukkoa. Täällä on tasaista maastoa, hienoa sammalikkoa ja upeita pylväspuita. Täällä löytyy loistavat puitteet monen lajin treenaamiseen, Veera Waarna sanoo.

Veera Waarna käyttää bordercollie Friidaa säännöllisesti koirien fysioterapeutilla ja osteopaatilla. "Treeneissä kulkee paremmin, kuin lihakset ovat auki." Päivi Kapanen ei olisi vuosia sitten uskonut kuinka syvälle koiraharrastukseen voi hurahtaa. "Viimeisin hullutus oli, kun varasin koirille ajan valokuvaajalle!". Mari Kahila / Yle

Kapasen ja Waarnan bordercolliet Vekku ja Friida pääsevät Jämin maastoissa harjoittelemaan jäljestämistä 40 lajitoverin kanssa. Koirat ja omistajat yöpyvät vuokrattavissa mökeissä, joiden rappusilta pääsee suoraan maastoon. Bensoihin, majoitukseen ja ruokaan kuluu useampia satasia viikonlopussa.

– Kyllä sitä hullumpaankin voisi käyttää rahansa. Kun koiran kanssa harrastaa, näkee hyvin selvästi sen voivan hyvin. Voi hyvällä omallatunnolla pitää koiraa, kun tietää, että sillä on kaikki ok, Päivi Kapanen toteaa.

Se, että Jämijärvestä on sukeutunut muutamassa vuodessa koiraharrastajien suosikki, ei ole sattumaa. Vajaan 2 000 asukkaan kunta päätti kolme vuotta sitten ryhtyä houkuttelemaan kuntaan yhä enemmän koiraihmisiä. Poliisin ja tullin virkakoirat ovat harjoitelleet ja kilpailleet Jämin maastoissa jo vuosikausia.

Koirankakkaa pelätään ihan hirveästi. Jonna Haavisto

Tällä hetkellä Jämijärvelle arvioidaan saapuvan pari tuhatta koiraharrastajaa vuosittain. Ratkaisevaa onnistumisessa on ollut paikallisten yritysten myötämielisyys koiria kohtaan. He ovat avanneet hotellin, vuokramökkien, ravintoloiden ja liikkeiden ovet myös karvaisille asiakkaille. "Ja tämä ei ole itsestäänselvyys", muistuttaa Jämijärven vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto. Koirat eivät yleensä ole moneen paikkaan tervetulleita.

– Syy on yksinkertaisesti se, että koirankakkaa pelätään ihan hirveästi. Olen puolustanut koiraharrastajia ja sanonut, että heiltä harvemmin unohtuvat kakkapussit kotiin. Jälkien siivoaminen jää useammin tavallisen sohvanvaltaajakoiran omistajalta.

