Reidar Särestöniemen teos huutokaupattiin 80 000 eurolla – Syleilevät karhuhahmot kertovat taiteilijan rakkaudesta toiseen mieheen

Helsingin Hagelstamillakäytiin eilen kiinnostava huutokauppa, jossa omistajaa vaihtoi Reidar Särestöniemen (1925-1981) merkittävimpiin teoksiin kuuluva maalaus Kielto ja kaipaus.

Illan korkein huuto kertoo, että Särestöniemi on modernin suomalaisen taiteen kysytyimpiä nimiä juuri nyt. Torstain huutokaupan kovin hinta, 80 000 euroa, maksettiin juuri Reidar Särestöniemen teoksesta Kielto ja kaipaus. Lähtöhinta oli 60 000 euroa.

Tiettävästi korkein Särestöniemen taulusta koskaan maksettu hinta on 140 260 euroa. Maalaus on ”Omakuva ja Ilves”. Ennätys tehtiin viime huhtikuussa Stockholms Auktionsverk Oy:n huutokaupassa Helsingissä.

– Tällä hetkellä Särestöniemen teokset ovat erittäin kysyttyjä. Voi sanoa, että hän on ehkä jopa huutokauppamaailman yksi kuumimpia nimiä modernissa suomalaisessa taiteessa, arvioi Stockholms Auktionsverkin taide-asiantuntija Helena Laakso.

Laakson mukaan kysyntä näkyy siinä, että Särestöniemen taulujen hinnat ovat nousseet kovasti viime vuosina.

Reidar Särestönimen Kielto ja kaipaus huutokaupattiin Helsingissä 22.11.2018. Meklarina huutokauppatalo Hagelstam & Co:n taide-asiantuntija Mikael Schnitt. Retu Liikanen / Yle

Rakkausteema vain harvassa taulussa

Nyt huutokaupattu kahta syleilevää karhuhahmoa esittävä öljymaalaus Kielto ja kaipaus kertoo taiteilija Reidar Särestöniemen rakkaussuhteesta toiseen mieheen. Taulu on maalattu vuonna 1967 jolloin homoseksuaalisuus oli vielä kriminalisoitu Suomessa.

– Taulu on yksi Särestöniemen merkittävimpiä teoksia. Se on aiheeltaan tärkeä. Siinä kuvataan hänen rakkaussuhdettaan runoilija Yrjö Kaijärveen. Tätä teemaa hän on käsitellyt reilussa kymmenessä maalauksessa – se on aika pieni osuus hänen tuotannostaan, sanoo Särestöniemi museon johtaja Tuija Alariesto.

Taulun esittelyssä Hagelstamin verkkosivulla on sitaatti Särestöniemen rakkauskirjeestä, jossa tämä pyytää Kaijärveä tulemaan kotoisan koiraskarhun luo, jolla on palvova katse ja sydämessä lämmin pesä Sinulle.

Särestöniemi myi tauluja vuorineuvoksille, liikemiehille, poliitikoille. Jopa Urho Kekkonen vieraili ja saunoi Särestössä. Särestöniemen taiteeseen ihastui myös Arne Berner, liikemies ja liberaalisen kansanpuolueen kansanedustaja sekä moninkertainen ministeri 70- ja 80-luvuilla. Syleileviä karhuja esittävä teos päätyi juuri hänelle.

Hagelstamin taideasiantuntija Mikael Schnitt kertoo, että Berner osti taulun suoraan taiteilijalta käydessään Lapissa puoli vuosisataa sitten.

– Taulu on maalattu vuonna -67 ja oli samana vuonna Tukholmassa näyttelyssä. Sen jälkeen se palasi Särestöön ja vuonna -69 Arne Berner osti sen. En ole varma, että oliko Kekkonen mukana sillä matkalla, mutta silloin se on ostettu. Taulusta löytyy alkuperäinen kuitti, kertoo Schnitt.

Hagelstamin nettisivuilla on kopio Helsingin Osakepankin pankkikuitista, jonka mukaan Arne Berner maksoi Reidar Särestöniemelle 4 800 markkaa. Kuitin tietoja sarakkeessa on kirjoitus maksu taulusta 2 karhua.

Teos oli vuosikymmenet Bernerien perheellä kotona. Viimeiset kahdeksan vuotta se on ollut Bernerien perillisten deponoimana Kittilän Särestössä Särestöniemi-museossa.

Taideasiantuntija Schnitt toimi eilisen huutokaupan meklarina. Myös hänen mukaansa Särestöniemi on kysytty taiteilija, jonka teoksia on tarjolla vain vähän.

Kielto ja kaipaus -taulun ostaja ei Schnittin mukaan ollut eilisessä huutokauppatilaisuudessa paikalla eikä ostaja halua ainakaan tässä vaiheessa julkisuuteen.

Reidar Särestöniemi: Omakuva ja ilves. Stockholms Auktionsverk Oy

Kysyntä on vain voimistunut

Huutokauppatalo Bukowskin taideasiantuntijan Laura Pohjolan mukaan Särestöniemen kysyntä on vahva ja voimistunut viime vuosina. Suosituimpia ovat 60-luvun lopun ja 70-luvun teokset.

– Suosituimman aikakauden ja aiheiden vasarahinnat öljyväritöille ovat karkeasti haarukassa 40 000–70000 euroa. Pastellityöt ja varhaistuotanto liikkuvat muutamissa tuhansissa euroissa, sanoo sähköpostihaastattelussa Bukowskin taideasiantuntija Laura Pohjola.

Pohjolan mukaan kysyttyjä Särestöniemen maalauksia ovat monimerkityksiset eläinaiheet ja omakuvat, voimakasväriset Lapin maisemat sekä toisaalta sävyiltään herkemmät huurrekoivikkoaiheiset maalaukset.

Särestöniemen suosiosta markkinoilla kertoo sekin, että hän oli yksi väärennetyistä taiteilijoista vasta oikeudessa puidussa suuressa taideväärennysvyyhdessä.

Reidar Särestöniemi kuoli 56-vuotiaana vuonna 1981 kotonaan Kittilän Särestössä. Taiteilijan koti ja ateljee ovat nykyään yleisölle avoin Särestöniemi-museo. Taiteilijan teosten määrä on kaikkiaan noin 1500. Noin kolmannes teoksista on museon hallussa.