WTO: G20-maiden kaupan esteet kasvavat ennätysvauhtia – Pääjohtaja: "Antavat aihetta vakavaan huoleen hallituksille"

Tuore raportti Maailman kauppajärjestöltä (WTO) osoittaa synkeitä lukuja vapaakaupan esteiden lisääntymisestä rikkaiden G20-maiden välisessä kaupassa.

Tämän vuoden touko-lokakuun välisenä aikana vauraiden teollisuusmaiden välisen kaupan esteet koskivat järjestön mukaan kauppaa, jonka arvo on 481 miljardia dollaria (noin 421 miljardia euroa).

Uusia vapaakauppaa suitsivia toimia on tarkastelujaksolla yhteensä 40; tullimaksujen korotuksia, tuontikieltoja ja vientitulleja. Erilaisia uusia rajoitteita kaupalle syntyi siis kahdeksan uuden keinon kuukausivauhdilla, mikä on uusi ennätys. WTO on seurannut kauppaa rajoittavia toimenpiteitä näiden maiden kesken vuodesta 2012.

Kaupan esteet ovat uhka taloudelle

Vapaakauppaa edistävän maailmanjärjestön pääjohtaja on huolissaaan ja haluaa herätellä maiden hallituksia.

– Raportin tulokset antavat aihetta vakavaan huoleen G20-maiden hallituksille ja koko kansainväliselle yhteisölle, WTO:n pääjohtaja Roberto Carvalho de Azevêdo sanoo.

WTO:n pääjohtaja Roberto Azevedo. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Kaupan rajoittaminen tuntui erityisesti erilaisissa uusissa tuontirajoituksissa, joita maat asettivat toisilleen. Tuontirajoitusten määrä on hieman alle puolet kaikista vapaakaupan rajoitteista.

– Kiihtyminen on todellinen uhka. Jos jatkamme nykymenoa talouden lisääntyvät riskit uhkaavat kasvua, työpaikkoja ja kulutttajahintoja kaikkialla maailmassa, sanoo WTO:n pääjohtaja.

Pääjohtajan mukaan WTO tekee kaikkensa kehityksen kääntämiseksi, mutta sanoo ratkaisujen löytymisen edellyttävän poliittista tahtoa ja johtajuutta G20-mailta.

Samaan aikaan kun uusia esteitä nousee ennätystahtia, vauraat teollisuusmaat ovat myös helpottaneet kauppaa 33 uudella keinolla kyseisellä tarkastelujaksolla; tuonti- ja vientitulleja on poistettu kokonaan tai alennettu. Määrät ovat saman tasoisia kuin aiempina vuosina. Kauppaa helpottavien keinot koskevat noin 25 miljardin dollarin (lähes 22 miljardia euron) kauppavaihtoa eli paljon pienempää kauppavaihdon määrää kuin lisääntyvien rajoitteiden osuus on.

Kaksi talousjättiä syyttelevät toisiaan

Kauppasodassa olevat maailman talousjätit Yhdysvallat ja Kiina ovat syytelleet toisiaan epäreilusta vapaakaupasta ja WTO:n sääntöjen rikkomisesta.

Viimeksi tänään perjantaina Kiinan kauppaministeri Wang Shouwen sanoi uutistoimisto Reutersille, että WTO:lla on edessään "syvä kriisi" ja kehotti järjestöä puuttumaan niiden maiden toimintaan, jotka vahingoittavat maailmanlaajuista kauppaa. Hänen mukaansa WTO:n pitäisi pikimmiten ratkaista tuomarinimitysten umpikuja riitojenratkaisuelimessä.

Yhdysvallat on käytännössä estänyt lisätuomareiden nimittämisen WTO:n valituselimeen. Yhdysvallat jarruttaa nimityksiä ja haluaa muutoksia järjestön toimintaan, muttei ole täsmentänyt, mitä muutoksia.

Yhdysvallat taas katsoo, ettei maailmanjärjestö ole onnistunut puuttumaan Kiinan mahdollisiin sääntörikkomuksiin, jotka Yhdysvaltain mielestä uhkaavat amerikkalaisten etuja. Tästä syystä presidentti Donald Trump on uhannut Yhdysvaltain vetäytyvän WTO:n jäsenyydestä.

Lue myös:

WTO uhkaa romahtaa: Yhdysvallat vastustaa tuomarinimityksiä ja kauppablokkien välit ovat yhä huonommat

Aasian markkinoilla heräsi toivo Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasovusta