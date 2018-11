Ylen Matti Rönkä on vuoden selkein puhuja

Ylen TV1:n uutisankkuri Matti Rönkä on saanut vuoden 2018 Selkeä puhuja -tunnustuksen.

Kuuloliitto toteaa palkintoperusteissa, että Röngän puhetapa on rauhallinen ja hän artikuloi selkeästi. Kuuloliitto korostaa Selkeän puhujan valinnalla hyvän puheviestinnän tärkeyttä. Suomessa on lähes 800 000 ihmistä, joilla on jonkinasteinen kuulon alenema. Monille huonokuuloisille puhetilaisuuksien ja tv-ohjelmien seuraaminen on erilaisista apuvälineistä huolimatta hankalaa.

Aiemmin Selkeän puhujan palkinnon ovat saaneet esimerkiksi meteorologi Pekka Pouta, toimittaja Baba Lybeck ja näyttelijä Jukka Puotila.