Lotto on enemmän kuin rahapeli: "Se on osa hyvinvointivaltion eetosta"

Haave rikastumisesta lottovoiton avulla on juurrutettu suomalaisiin vuosikymmeniä sitten. Lotto on Veikkauksen tunnetuin, pelatuin ja kautta aikojen myös tuottoisin peli. Sen suosion salaisuus on vahvasti kytköksissä television yleistymiseen.

– 70-luvun alun arvonnat televisiossa olivat sen ajan spektaakkeleita; kerrankin arvontaan oli tuotu elefantti. Myös virallisten valvojien rooli korosti loton asemaa. Toisaalta edelleenkin minulle kerrotaan, että lotossa viehättävät ne pallot, joita on kiva katsoa, rahapelitutkimuksen dosentti, professori Pauliina Raento Tampereen yliopistosta sanoo.

Lottoa markkinoitiin sen varhaisina vuosina muutenkin aktiivisesti. Lottotyttö kiersi ympäri Suomea ja hän oli sen ajan julkkis.

Peliopastusta alokkaille

Itse asiassa siemen loton menestykselle on voitu kylvää jo 60-luvulla, kun silloin vielä urheilujärjestöjen omistama Veikkaus on markkinoi pelaamista paikoissa, jotka eivät tulisi aivan ensimmäisenä mieleen.

– Veikkaus kävi 60-luvulla kasarmeilla opettamassa varusmiehille veikkaamista, Raento kertoo.

Raento ja Riitta Matilainen kirjoittivat tästä muutama vuosi sitten International Gambling Studies -lehdessä julkaistussa artikkelissa. Ulkomaisille tutkijoille tieto lienee ollut yllätys.

Lotto suurine päävoittoineen nousi kuitenkin kansan suosikiksi. Siitä tuli ihmisiä yhteen kokoava haaveilupeli ja viikon puheenaihe baareissa semminkin, jos luvassa oli miljoonapotti.

– Loton avulla voi unelmoida pienellä rahalla isoja asioita. Tämä korostuu, jos lototaan porukassa, kuten työkavereiden tai naapureiden kanssa. Lottoamisesta tulee silloin sosiaalinen tapahtuma ja aivan järkevä sijoitus vapaa-ajan jännitykseen, Raento sanoo.

Arvokas brändi

Veikkauksessa tutkittiin muutama vuosi sitten ihmisten haaveilua. Yhdessä kysymyksessä pyydettiin liittämään asioita ja brändejä haaveiluun.

Tulosten perusteella näyttää siltä, että eniten haaveillaan isosta rahapelivoitosta ja sen jälkeen voittorahoilla tehdystä kaukomatkasta ja ehkä myös uuden auton ostamisesta.

Ei siis ihme, että lotto oli joka kymmenennen vastaajan mielessä rikastumisen keinona, kun S-Pankki teetti teemasta kyselyn pari viikkoa sitten.

– Nämä kyselyt ovat suuntaa antavia tällaisissa kysymyksissä. Jos vaihtoehtojen joukosta löytyy lotto, niin aina sen myös muutama koiranleuka valitsee periaatteella, että sillähän pääsee rikastumaan, Raento muistuttaa.

Veikkauksessa ollaan silti hyvin tietoisia loton merkityksestä suomalaisille. Lotto on säilyttänyt vahvan asemansa, vaikka arvontapelejä on tullut tukuittain lisää ja voitotkin ovat moninkertaistuneet.

– Lotto on brändinä meille äärimmäisen arvokas peli juuri sen takia, että se on ihmisten puheissa riippumatta siitä onko peliä edes pelattu, liiketoimintajohtaja Anu Kytö Veikkauksesta kertoo.

Toden totta, lottovoitosta on tullut sanonta, joka kuvaa lähes kaikkea yllättävän suurta tapahtumaa. ”On lottovoitto syntyä Suomeen” lienee käytetyin pelistä irrotettu lause kuvaamaan harvinaista onnenkantamoista.

Vakiorivit kiertävät suvussa

Jotain loton erityisyydestä kertoo sekin, että Veikkauksessa on huomattu niin sanottujen vakiorivien siirtyvän sukupolvelta toiselle.

– Arvonnoissa käytetään aika paljon perittyjä lottorivejä. Niin, että mummo on pelannut ja nyt pelaa äiti ja sitten pelaa tytär sillä täsmälleen samalla rivillä, Anu Kytö kertoo.

Suomalaiseen tapaan pelata rahapelejä liittyy vahvasti myös epäsuora ”hyväntekeväisyys”. Veikkauksen hallinnoimista peleistä tilitetään iso siivu valtiolle jaettavaksi edelleen kulttuurin, urheilun ja sosiaalialan järjestöille.

– Suomalaisten pelaaminen liittyy suomalaisen hyvinvointivaltion eetokseen siinä, että ihmiset tietävät, minkälaisiin tarkoituksiin Veikkaus käyttää voittovarojaan, Pauliina Raento kertoo.

Viime vuonna Veikkaus tuloutti voittovarojaan valtiolle noin miljardi euroa.

Lottoarvonta oli Ylen kanavilla yli 40 vuotta. Ensimmäinen arvonta oli tammikuun alussa 1971 ja viimeinen syyskuun lopussa 2013.

Veikkauksen pelien arvonnat poistuivat Ylen kanavilta, koska Viestintävirasto piti lainvastaisena Veikkauksen ja Ylen sponsorointiyhteistyötä. Nykyisin arvonnat näkyvät MTV:n kanavalla sunnuntai-iltaisin.