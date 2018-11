Suomalaisten auttamishalu ollut "ennätyksiä rikkovaa" – Unicefin Jemenin lasten Black Friday -keräykseen lahjoitettiin Facebookin kautta 100 000 euroa vuorokaudessa

Vastaava Black Friday -kampanja on ollut käynnissä myös muissa Pohjoismaissa. Jemenissä on tällä hetkellä 400 000 hengenvaarallisesta aliravitsemuksesta kärsivää lasta.

Yhdysvalloista Suomeen rantautunut kulutusjuhla Black Friday sai tänä vuonna uuden tekijän, kun YK:n lastenjärjestö Unicef lanseerasi Jemenin lasten Black Friday -kampanjan (siirryt toiseen palveluun).

Torstaina puoli kahden aikaan iltapäivällä käynnistetty kampanja keräsi ensimmäisen 24 tunnin aikana pelkästään Facebookin keräystyökalun välityksellä 100 000 euroa.

– Summa on ihan ennätyksiä rikkova. Kyseessä ei kuitenkaan ole mikään äkillinen luonnonkatastrofi, joka koskettaisi läheisesti suomalaisia. Emme ole tällaisia lahjoitusmääriä tottuneet näin lyhyessä ajassa saamaan, Unicefin viestintäpäällikkö Kirsi Haru iloitsee.

– 100 000 eurolla pystymme hankkimaan 294 118 pussia maapähkinätahnaa, joka riittää 6 667 vakavasti aliravitun lapsen hoitamiseen, Haru kertoo tarkasti.

Alle viisivuotiaan akuuttia aliravitsemusta voidaan hoitaa kahden viikon maapähkinätahnakuurilla, jossa lapselle annetaan sitä kolme pussia päivässä. Harun mukaan tuolla kuurilla voidaan pelastaa lapsen henki vakavan aliravitsemuksensa tilasta.

Yhdellä eurolla saa kolme pussia maapähkinätahnaa, joten noin 15 eurolla saa yhdelle lapselle kahden viikon maapähkinätahnat.

– YK:n lastenjärjestönä vastaamme Jemenissä myös vesihuollosta, lasten hätäapuravitsemuksesta, koulunkäynnin jatkumisesta ja rokotuksista. Meillä on tosi laajat vastuut tässä kriisissä. Kerätty raha menee kaikkeen tähän työhön, mutta olemme laskeneet sen näiden maapähkinäpussien hinnalla. Siitä saa hyvän kuvan, kuinka monta lasta pystytään auttamaan, Haru kertoo.

Haru sanoo, että kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Suomen Unicef käyttää Facebookin rahankeräystyökalua.

Vastaava Black Friday -kampanja on ollut käynnissä myös muissa Pohjoismaissa. Ruotsissa keräys aloitettiin maanantaina ja perjantai-iltapäivään mennessä se oli tuottanut noin 220 000 euroa. Norjan Unicef aloitti keräyksensä tiistaina ja ylitti perjantaina 250 000 euron rajapyykin. Tanskassa keräyksen potti on jäänyt noin 20 000 euroon.

Tavoitteena 300 000 euroa

Kun suomalaisten auttamisenhalu osoittautui varsin kovaksi, panokset kovenivat. Facebookin keräyksessä tavoitesumma oli aluksi 100 000 euroa, joka siis täyttyi 24 tunnissa. Perjantaina iltapäivällä tavoite nostettiin 300 000 euroon.

– Ajateltiin, että jatketaan ensi viikolle asti tätä kampanjaa, kun se leviää kulovalkean tavoin eri kanavissa. Haluamme antaa myös niille ihmisille mahdollisuuden lahjoittaa, joita siihen ovat toiset kutsuneet mukaan.

Tästä on Jemenin sodassa kyse Saudi-Arabian liitouma aloitti maaliskuussa 2015 sotilasoperaation Jemenin shiiataustaisia huthikapinallisia ja heidän liittolaisiaan vastaan. Kapinalliset olivat pakottaneet Jemenin presidentin Abd-Rabbu Mansour Hadin vallasta.

Saudi-Arabia syyttää Irania huthikapinallisten aseistamisesta. Kapinalliset ovat muun muassa tehneet ohjusiskuja Saudi-Arabiaan.

Saudi-Arabian johtama liittouma on käyttänyt sodankäynnissään runsaasti ilmaiskuja, jotka ovat myös osuneet lukuisiin siviilikohteisiin.

Taisteluissa on kuollut ainakin 10 000 ihmistä, joista puolet siviilejä.

Haru uskoo, että 300 000 euroa voi hyvinkin tulla täyteen, koska jo ensimmäisen vuorokauden aikana Unicef keräsi 150 000 euroa eri kanavista. Facebookin lisäksi rahaa voi lahjoittaa Unicefin verkkosivujen kautta tai tekstiviestillä.

– Meillä on pieni haaste siinä, että jos Ruotsi ja Norja ovat keränneet alkuviikosta sen 200 000 euroa, niin kyllä me voidaan vähän paremmaksi laittaa. Meidän alkutahti on paljon kovempi kuin heillä. 300 000 euroa on täysin mahdollinen tavoite.

Haru kiittelee Facebookin keräystyökalua, mutta uskoo, että keräyksen kohde kuitenkin ratkaisee enemmän.

– Ei joka kampanja varmaan näin hyvin pärjää, vaan sen pitää osua hetkeen ja ihmisiä puhuttelevaan sekä koskettavaan tilanteeseen, että näin kova tulos syntyy. Elämä on mustaa lapsille Jemenissä joka perjantai ja joka päivä.

400 000 lasta kuolemassa nälkään

Yle Uutiset kertoi keskiviikkona, että Liki 85 000:n alle viisivuotiaan lapsen arvellaan kuolleen äärimmäiseen nälkään ja tauteihin Jemenissä sen jälkeen kun konflikti kiihtyi huhtikuussa 2015. Unicefin Kirsi Haru kertoo, että Jemenissä on tällä hetkellä 400 000 hengenvaarallisesta aliravitsemuksesta kärsivää lasta.

YK:n mukaan nälänhätä uhkaa Jemenissä nyt 14 miljoonaa ihmistä. Pelastakaa Lapset järjestön mukaan näistä viisi miljoonaa on lapsia.

