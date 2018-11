”Lonkkasi muistuttaa himmeliä” – potilailta ja jopa lääkäreiltä pimitetään lääkinnällisiin laitteisiin liittyviä vaaratilanteita

– Leikkaava lääkäri tuli kertomaan, että lonkkasi muistuttaa tällä hetkellä himmeliä. Että jos seuraavan kahden kuukauden aikana kerrankin astut sen jalan päälle, et todennäköisesti kävele enää koskaan, muistelee Marita Rauhaniemi.

Rauhaniemi oli saanut ASR-tekonivelen vuonna 2005. Proteesin luvattiin olevan parempi ja kestävämpi kuin aikaisemmin markkinoilla olleet tekonivelet.

Lonkkaskandaalilla Suomessakin paljon uhreja

Viiden vuoden kuluttua kävi ilmi, että proteesi oli aiheuttanut valekasvaimen. Rauhaniemestä oli tullut osa kansainvälistä tekonivelskandaalia.

Proteesia oli asennettu maailmanlaajuisesti noin 100 000 ihmiselle, joista Suomessa oli 2 000.

Valmistaja DePuy puolusti ASR-proteesia täysin toimivaksi vielä hetki ennen sen poisvetoa markkinoilta vuonna 2010.

Suomessa pahimmillaan jopa puolet tietyntyyppisen proteesin saaneista on joutunut uusintaleikkaukseen.

Jaakko ja Marita Rauhaniemi. Taisto Lapila / Yle

Fakta: Lääkinnälliset laitteet Ihmisen sisään implantoitavien laitteiden kuten sydämentahdistimien, lonkkaproteesien, sterilisaatioimplanttien, virtsankarkailuverkkojen ja esimerkiksi insuliinipumppujen lisäksi lääkinnällisiä laitteita ovat muun muassa sairaalasängyt ja verenpainemittarit. Lääkinnällisiä laitteita myydään vuodessa 400 miljardin dollarin edestä. Niiden pääsy markkinoille on oleellisesti erilaista kuin lääkkeiden: ihmisillä tehtävää kliinistä tutkimusta tehdään huomattavasti vähemmän tai ei lainkaan, viranomaisen antaman myyntiluvan sijaan lääkinnällisille laitteille myöntää CE-merkinnän luvanvarainen kaupallinen yritys.

Vakavia terveysriskejä, jopa kuolemantapauksia

ASR-lonkkaproteesit eivät ole ainoa ihmiskehon sisään implantoiva lääkinnällinen laite, johon on kytkeytynyt vakavia terveysongelmia. Esimerkiksi vuonna 2007 Medtronic-yhtiö veti markkinoilta Sprint Fidelis -rytmihäiriötahdistimeen kuuluvan johtimen, joka oli aiheuttanut kuolemia.

Tänä vuonna Bayer on ottamassa lopullisesti pois myynnistä naisten sterilisaatiossa käytetyn Essure-implantin. Sen käyttäjillä on ollut kivuliaita oireita eri puolilla maailmaa. Tämän vuoksi Suomessa Valvira on kehottanut lääkäreitä tekemään vaaratilanneilmoituksia implantista.

Bayerin mukaan Essure on kuitenkin käyttäjilleen turvallinen ja se perustelee myynnin lopettamista kaupallisilla syillä.

Camilla Arjasmaa / Yle

Viranomaiset luottavat yritysten omavalvontaan

Lääkinnällisten laitteiden markkinoilla valmistajilla on iso rooli. Pitkäaikaisvaikutuksia ihmiskehoon seurataan tavallisesti vasta kun implantti on käyttäjän ihon alla.

Jos ongelmia ilmenee, viranomainen ei yleensä ole taho, joka määrää poistamaan laitteen markkinoilta. Alalla on tapana, että valmistaja tekee korjaavia toimia vapaaehtoisesti ja ilmoittaa niistä viranomaisille.

Valmistajien velvollisuus on kuitenkin raportoida potilaille aiheutuvista vaaratilanteista.

Lonkkaproteesi on esimerkki kehon sisään asennettavasta lääkinnällisestä laitteesta. Henrik Leppälä / Yle

Tiedonkulku takkuilee – Suomessa hyvin niukka linja

Lääkinnällisten laitteiden valvonta nojaa olennaisesti juuri vaaratilanteiden raportointiin.

Suomalaiset potilaat käyttävät samoja laitteita kuin potilaat ympäri maailmaa. Jos laitteessa ilmenee ongelmia, tiedon pitäisi kulkea.

Suomessa potilas tai edes lääkäri ei kuitenkaan pääse katsomaan tietoja laitteisiin liittyvistä vaaratilanteista mistään julkisesta rekisteristä. MOT on saanut haltuunsa raportteja tekemällä niistä julkisuuslain mukaisia tietopyyntöjä. Lue MOT:n laajempi juttu aiheesta.

Valvira ei myöskään julkaise tietoja lääkinnällisten laitteiden poisvedoista, toisin kuin useimmat Euroopan maat.

Suomessa potilaalla ei ole myöskään mahdollista ilmoittaa suoraan valvovalle viranomaiselle laitteen ongelmasta, toisin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa.

Teksti: Hanna Takala.

MOT tulee julkaisemaan useita juttuja liittyen potilaiden kokemuksiin lääkinnällisistä laitteista, vaaratilanteiden raportointiin ja alan valvontaan.

