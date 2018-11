Vanhan valtauksesta 50 vuotta: Törmäytimme yhteen entisen kapinajohtajan ja nykyiset opiskelija-aktiivit, näin kävi

Väkijoukko huutaa “Vanha kansalle” Ylen Elävän arkiston ääninauhalla.

Sitten kuuluu rikkoutuvan lasin helähdys ja nuoren naisen ääni toivottaa “Tervetuloa sisään jatkamaan kokousta”.

Näin alkoi Helsingin Vanhan ylioppilastalon valtaus viisikymmentä vuotta sitten illalla hieman viiden jälkeen.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) opiskelijaoppositio oli tyytymätön vaikutusmahdollisuuksiinsa. Se vaati demokratiaa ja tasa-arvoa: muutoksia yliopiston hallintoon ja sananvaltaa opetuksen sisältöön.

Vanhalla piti järjestää ylioppilaskunnan 100-vuotisjuhla seuraavana päivänä.

Ylioppilaat – Studenterna -liike arvosteli rahojen käyttöä elitistisiin juhliin. Varakkaan ylioppilaskunnan varat tulisi käyttää järkevämmin opiskelijoiden niukan arjen parantamiseen.

Protestoivat opiskelijat tahtoivat keskustella epäkohdista Vanhalla ylioppilastalolla, mutta HYY:n hallitus kielsi heiltä oman talon käytön. Ylioppilaskunnan edustajisto sen sijaan kannatti keskustelutilaisuutta.

Vakavailmeinen Jarmo Mäkelä kuului Vanhan ylioppilastalon valtauksen masinoineen opiskelijaliikkeen johtoon. Hänen vieressään istuu Marianne Laxen ja megafoniin puhuu Elias Tunkelo. Holger Eklund / Lehtikuva

Ikkunan särkeminen käynnisti valtauksen

Ylen pitkäaikainen, nyt jo eläkkeellä oleva ulkomaantoimittaja Jarmo Mäkelä opiskeli valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja kuului protestiiikkeen johtoon.

Mäkelä kertoo, että opiskelijoiden tuloon oli varauduttu lukitsemalla ikkunat ja poistamalla talon ulko-ovista kahvat. Opposition alkuperäinen idea olikin pitää kokousta Vanhan portailla kunnes 100-vuotisjuhlat peruuntuvat.

Portailla parikymppinen Mäkelä johti kokousta lukemalla megafoniin HYY:n toiminnasta koottua sadan epäkohdan listaa.

– Yksi niistä oli, että kiinteistöjen tilintarkastuslounaalla oli tarjottu munkkilikööriä jäähileellä. Se oli hallitukselta hirveä virhe. Kaikki hurrasivat, kun luin kauheita syntejä, joihin hallitus oli syyllistynyt, Mäkelä muistelee.

Tämän oven ikkunaan lyötiin ulkopuolelta pieni reikä, jotta päästiin sisään. Ulko-ovien kahvat oli poistettu, Jarmo Mäkelä muistelee.

Sitten tapahtui jotain odottamatonta. Joku särki ovesta ikkunan. Samaan aikaan rakennuksessa harjoitelleet ylioppilasteatterilaiset avasivat ovia sisältä.

Taloon ryntäsi tuhatkunta opiskelijaa.

Mäkelä kehotti kaikkia menemään rauhallisesti sisään ja ohjeisti, että mitään ei saa rikkoa. Valtaus jatkui vielä ylioppilaskunnan 100-vuotispäivänä, joten iltapukujuhla siirrettiin Konservatorion saliin.

Opiskelijat muodostivat valtauksen aikana ylioppilastalolla työryhmiä, jotka sorvasivat julkilausumia opiskelijademokratiasta ja vapaammasta yliopistosta. Muutos oli alkanut.

Ilmastonmuutos ja toimeentulo saa nykyisin barrikaadeille

Helsingin ylioppilaskunnan edustajistossa istuvat Jeremias Nurmela ja Anna Lemström kuuntelevat Mäkelän tarinointia kiinnostuneita, kun kiertelemme Vanhassa ylioppilastalossa. Nykyiset opiskelija-aktiivit ovat 23-vuotiaita, veteraani Jarmo Mäkelä 70-vuotias.

Jeremias Nurmela edustaa edustajistossa kokoomuksen ja keskustan ryhmää, Edistyksellisiä. Anna Lemström taas kuuluu Sitoutumattomaan Vasemmistoon.

Näkevätkö nuoren polven edustajat silloisella ja nykyisellä yhteiskunnallisella tilanteella jotain yhteistä?

Yhteiskunnan mannerlaatat liikkuvat taas ja jonkinlainen muutos on käynnissä. Tuolloin elettiin jäykän yhtenäiskulttuurin aikaa, nyt puhutaan totuuden jälkeistä ajasta.

Mikä saisi opiskelijat barrikadeille nykyään?

Ainakin toimeentulo. Opiskelijat ovat protestoineet koulutus- ja opintotukileikkauksia vastaan viime hallituskausien aikana. Lisäksi yliopiston henkilökunnan mielenosoituksia on tuettu.

– Sanoisin, että barrikaadeille on noustu. Porthanian valtaus kolmisen vuotta sitten on edelleen Suomen historian pisimpään kestänyt yliopistovaltaus, Lemström muistuttaa.

Vanhan ylioppilastalon suuri sali ja parvekkeet täyttyivät ääriään myöten opiskelijoista. "Älkäämme taantuko. Vallankumous on tehty, jatkakaamme sitä!!!" lukee kyltissä. Raidallisissa housuissa näyttelijä Vesa Mäkelä. Vasemmalla Johan von Bondsdorf. Lehtikuva

Hänestä ajanjaksoille on yhteistä se, että opiskelijaliike on yhä kantaaottava. HYY oli esimerkiksi mukana lokakuussa järjestetyllä ilmastomarssilla.

Lemström toivoo, että viidenkymmenen vuoden päästä tehdään haastatteluja siitä, miten opiskelijaliike muutti ilmastopolitiikkaa.

– Ilmastonmuutos on meidän sukupolven suuri kysymys. Opiskelijaliike on yhtä mieltä siitä, että asialle on tehtävä jotain. Sen eteen ollaan niin sanotusti barikaadeilla, Lemström sanoo.

– Kyllä meillä on selkeästi sellaisia yhteisiä asioita, joiden puolesta ollaan valmiita marssimaan, Nurmela nyökkäilee vieressä.

Joukkovoimaan ei tarvita enää valtausta

Toisaalta epäkohtiin vaikuttamisen tavat ja keinot ovat muuttuneet sosiaalisen median myötä. On enemmän ruohonjuuritason vaikuttamisen mahdollisuuksia, kuten kansalaisaloitteet ja erilaiset kampanjat.

– Voi vaikuttaa suoraan siihen asiaan, mitä toivoo. Uskon, että opiskelijat tahtovat edelleen muutosta. Keinot, joilla muutosta vaaditaan, ovat jossain määrin muuttuneet, mutta osin ne ovat yhä samoja, Lemström toteaa.

HYY:n edustajistossa istuvien Jeremias Nurmelan ja Anna Lemströmin mukaan ilmastonmuutos on sellainen yhteinen asia, jonka puolesta nykyopiskelijat ovat valmiit protestoimaan.

Entinen opiskelija-aktiivi Mäkelä huomauttaa, että nykyisellä ikäpolvella on paljon paremmat edellytykset saada äänensä kuuluviin ja asioita eteenpäin. Hänen opiskelija-aikoinaan piti saada koolle suuria joukkoja, jotta sana levisi, ja sittenkin se tapahtui hitaasti.

Jeremias Nurmelan mielestä Vanhan valtaus oli osoitus demokratiavajeesta, jota ei nyt enää ole.

Nurmela ja Lemström eivät pidä mahdollisena, että ylioppilaskunnan hallitus asettuisi tänä päivänä edustajiston kantaa vastaa, vaikka niiden välillä on nykyäänkin erimielisyyksiä.

Ylipäätään ajatus, että asioista ei saisi keskustella tuntuu käsittämättömältä nykyisistä opiskelijapoliitikoista.

Opintotuessa näkyy valtaajien kädenjälki

Opiskelijoiden toimeentulo on ikuisuusongelma. 1960-luvun opiskelija tarvitsi pankkilainan, jonka esimerkiksi sukulainen takasi. Sitten luotiin valtion takaama opintolaina ja -raha.

Välillä opiskelijat sinnittelivät pelkällä opintorahalla ja välttivät lainaa. Nykyään opinnot rahoitetaan taas yhä enemmän lainalla.

Jarmo Mäkelä sanoo myös opintolainan valtiontakauksen ja opintotuen olevan Vanhan valtaajien ansiota.

– Ylioppilasjärjestöissä valtaan päässyt porukka siirtyi valtakunnan politiikkaan ja ajoi ne läpi eduskunnassa, mutta siihen meni aikaa. Nyt ollaan taas palaamassa siihen lainaan, kun tämä tulikin liian kalliiksi, Mäkelä toteaa.

Vanhan valtaajat ripustivat ylioppilastalon parvekkeelle banderollin, joka julisti: “Vallankumous yliopistolla on alkanut”. Taloon rynnisti noin tuhat opiskelijaa. Mikko Oksanen / Lehtikuva

Sosiologiaa opiskeleva Anna Lemström ja oikeustiedettä opiskeleva Jeremias Nurmela käyvät opintojen ohella töissä. Nuoret ovat eri mieltä nykyjärjestelmän oikeudenmukaisuudesta.

Nurmelan mukaan lainapainotteisuus on tulonsiirto tulevista ansioista tähän hetkeen.

– Opiskelijan elinkaaritulot ovat niin hyvät, että se kompensoi paljon etuuden lainapainotteisuutta. Ei-työssä käyvälle opiskelijalle tämä tarkoittaa niukkaa toimeentuloa, mutta kuitenkin toimeentuloa. Toki työnteon pitäisi olla vapaaehtoista eikä pakollista, Nurmela sanoo.

Lemström huomauttaa, että käytännössä näin ei ole. Monen opiskelijan on pakko käydä töissä.

Hänestä on epäoikeudenmukaista, että opiskelijat ovat ainoa ryhmä Suomessa, joka pakotetaan kustantamaan peruselämä lainalla. Lemström ei usko, että samaa voitaisiin edes ehdottaa muille väestöryhmille.

– Lainaa, jotta saat leipää pöytään! Varsinkin suuremmissa kaupungeissa asumisen kustannukset ovat huikean korkeat. Pitää käydä tosi hyvä tuuri, että löytää edullisen asunnon ja elää tiukasti, jos aikoo pärjätä ilman lisätienestejä, Lemström korostaa.

Anna Lemströmiä harmittaa yhä päättäjien pettämä koulutuslupaus. Se söi uskoa opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksiin, Lemström sanoo.

Lemströmin mukaan opiskelijoiden tukijärjestelmä luo koko ajan painetta opintojen edistymiselle. Tämä on stressaavaa, kun samaan aikaan pitäisi elättää itsensä.

Nyt päättäjät vielä patistelevat nuoria hankkimaan lapsia opiskeluaikana karun väestöennusteen takia. Opiskelija-aktiivit eivät pidä kehotuksia realistisina.

– Toimeentulo on niin epävarmaa, että nuorena naisena ymmärrän, miksi opiskelijat eivät halua hankkia lapsia. Valmistumisen jälkeen on sitten se iso opintolaina, joka ei rohkaise nuoria hankkimaan lapsia, Lemström toteaa.

Se, että suurin osa yliopisto-opiskelijoista ei opiskele täysipäiväisesti, näkyy Lemströmin mukaan opiskelijaliikkeen yhtenäisyydessä.

Opiskelijaliike ei ole monen silmissä se ensisijainen tapa vaikuttaa, hän sanoo. Esimerkiksi vain alle kolmannes HYY:n jäsenistä äänesti marraskuun alussa pidetyissä edustajistovaaleissa.

Mäkelä tunnistaa nuorten paineet. Hänen kansainvälisen politiikan opintonsa venyivät kymmenvuotiseksi, koska opiskelijajärjestöissä riitti mielenkiintoisia tehtäviä.

– Aktiivisesti opiskelijatoiminnassa olevien elinpiiri alkoi erkaantua niistä, jotka oikeasti opiskelivat. Ne tavalliset opiskelijat ihmettelivät, että mitä se opiskelijaeliitti tuolla omassa kuplassaan oikein hommaa, Mäkelä kertoo.

Jeremias Nurmelan mielestä Vanhan valtaus oli osoitus demokratiavajeesta, jota ei ole tällä hetkellä nähtävissä. Hän pitää opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia hyvinä.

Koulutuslupauksen pettäminen jäytää yhä

Vanhan valtaus avasi uuden ajan, jossa nuortenkin mielipiteellä on painoarvoa, ja he saivat ensimmäistä kertaa äänensä kuuluviin. Ovatko nuorten vaikutusmahdollisuudet sen jälkeen pikkuhiljaa huvenneet?

Mäkelän mukaan todellinen kimmoke vuoden 1968 tapahtumille oli se, että aikuistuneet suuret ikäluokat huomasivat olevansa ilman valtaa.

– Vanhan valtaus oli lähtölaukaus, jolla meidän sukupolvi otti oman paikkansa yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Se oli tällainen sukupolvikokemus. Luulen, että tällä hetkellä ei ole sellaista tilannetta, jossa haluttaisiin siirtää edellinen sukupolvi pois tieltä, Mäkelä sanoo.

Lemströmin ja Nurmelan mielestä yliopistojen ja ylioppilaskuntien demokratia on selkeästi paremmalla tolalla kuin viisikymmentä vuotta sitten, ja muutenkin opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet ovat hyvät. Mutta mikään ei ole pysyvää.

– Tampereelta on tullut yliopistojen yhdistymisen (siirryt toiseen palveluun) yhteydessä huolestuttavia uutisia siitä, että opiskelijoiden edustus esimerkiksi yliopistojen hallinnollisissa elimissä ei ole mikään itsestäänselvyys, Lemström toteaa.

Nurmela huomauttaa, että järjestötoiminnassa aktiisesti mukana oleville voi syntyä harha, että opiskelijat saavat äänensä kuuluviin tehokkaasti.

Keskustan Juha Sipilä lupasi, ettei opintotukea heikennetä Suomen Ylioppilaskuntien Liiton järjestämässä kampanjassa. Twitter

Lemströmiä harmittaa yhä päättäjien pettämä koulutuslupaus. (siirryt toiseen palveluun) Poliitikot lupasivat Suomen Ylioppilaskuntien Liiton (SYL) järjestämässä kampanjassa viime eduskuntavaalien alla, että koulutuksesta ei leikata, mutta toisin kävi.

– Se söi opiskelijan uskoa ja oli myös kolaus opiskelijaliikkeelle. Sanotaan, että meitä kuunnellaan ja poseerataan kyltin kanssa, mutta sitten kuitenkin käännetään takki ja tehdään toisin, Lemström sanoo.

Mäkelä muistuttaa Vanhan valtauksen kahdesta keskeisestä vaatimuksesta. Ensimmäinen oli se, että yliopiston hallintoelimet tulisi valita yleisillä vaaleilla.

– Yksi professori sanoi, että eiväthän opiskelijat voi äänestää tällaisessa asiassa. Hän totesi, että opiskelija on yliopistossa kuin sellu tehtaassa, se kulkee siitä vain läpi ja jalostuu, Mäkelä kertoo.

Toinen oli ylioppilaskunnan pakkojäsenyyden poisto.

– Heti kun pääsimme valtaan, huomasimme, että tämähän on aivan tyhmä idea, Mäkelä naurattaa nuoria opiskelija-aktiiveja.

Ääriliikkeet ovat omineet tämän ajan kapinan

Viisikymmentä vuotta sitten opiskelijaliike järjesti yhteiskuntaan säpinää ja liikehdintää.

Mallia otettiin maailmalla vaikuttaneesta vasemmistolaisesta opiskelijaliikkeestä. Se vaati yliopistojen uudistamista, demokratiaa ja sosialismia. Samalla protestoitiin Vietnamin sotaa ja imperialismia vastaan.

Opiskelijat valtasivat rakennuksia, osoittivat mieltään ja mellakoivat Euroopan lisäksi muun muassa Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa. Osa opiskelijoiden ja poliisin yhteydenotoista yltyi väkivaltaisiksi. Vuotta 1968 onkin kutsuttu “hulluksi vuodeksi”.

Toimijan roolin ovat omineet nyt oikeistolaiset ääriliikkeet tai populistit. Nyt he marssivat ja järjestävät tapahtumia – pyrkivät hallitsemaan julkisuutta.

Vanhan valtaus oli lähtölaukaus, jolla meidän sukupolvi otti oman paikkansa yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Nyt ei taida olla sellaista yhteiskunnallista painetta, Jarmo Mäkelä sanoo.

Toimittajat ilman rajoja -järjestön Suomen osaston puheenjohtajana toimiva Jarmo Mäkelä kutsuu tätä demokratian vastaliikkeeksi.

Viisikymmentä vuotta on vannottu vallitsevan systeemin nimiin. On sanottu, että tällä pystytään pitämään yhteiskunta kasassa ja kaikki saavat osansa.

– Nyt tulee vastaliike, joka hylkää demokratian, ja se on erittäin vaarallinen juttu. Voi olla, että tulevaisuudessa opiskelijaliike joutuu sen kanssa tekemisiin. Opiskelijaliike joko pitää demokratian vastaisen liikkeen aisoissa tai hajoaa siten, että opiskelijoiden keskuudesta nouseekin näitä samoja voimia, Mäkelä arvioi.

Anna Lemström ei usko, että äärioikeistolla on mahdollisuuksia päästä läpi edustajistovaaleissa, vaikka sitäkin liikehdintää opiskelijapiireissä on. Nuoret ihmiset ovat monessa asiassa liberaaleja. Tosin hänkin on joutunut tarkistamaan käsityksiään.

– Olen uskonut vakaasti, ettei pelkästään populismilla tai yhden asian liikkeellä voi tehdä politiikkaa. Jytkyjen ja Trumpin jälkeisessä ajassa en ole enää vakaasti sitä mieltä. Myös demokratiassa voi tapahtua varsin pelottavia takapakkeja ihmisoikeuksissa, Lemström toteaa.

Vähältä piti, ettei Vanhalla tapeltu tosissaan

Vanhan valtausta voitaisiin muistella toisissa merkeissä, jos tilanne olisi äitynyt väkivaltaiseksi. Näin tapahtui esimerkiksi Pariisissa opiskelijoiden ja poliisin välillä.

Valtauspäivänä Helsingin sairaaloita jo varoiteltiin mahdollisista kyynelkaasupotilaista.

Mäkelä kertoo, että valtauksen jälkeen liikkui huhuja, että silloinen sisäministeri Heikki Tuominen (sd.) olisi vaatinut hallituksen kokouksessa ylioppilastalon tyhjentämistä, mutta aikeesta luovuttiin. Presidentti Urho Kekkonen ilmaisi myös tukensa valtaajille.

Kun savupommi heitettiin saliin, lavalla puhetta johtaneet rauhoittelivat tilannetta ja pyysivät opiskelijoita jäämään paikoilleen, Jarmo Mäkelä kertoo. Minulta meni huutamisen ja savun takia ääni, joten puheenjohtajuus piti luovuttaa pois, hän muistelee. Mikko Oksanen / Lehtikuva

Kapina päättyi siihen, että valtaajat poistuivat HYY:n 100-vuotispäivänä talosta ja siivosivat vielä kiltisti jälkensä.

– Kyllä Vanhan valtaus on nostalginen ja myyttinen, mutta pääosin myönteiseksi koettu juttu. Tämä olisi menetetty, jos se olisi ollut jollain tavalla väkivaltainen, Mäkelä arvioi.

Kriittisin hetki oli episodi, kun joku heitti Vanhan parvekkeelta savupommin keskelle suurta salia. Mäkelän mukaan valtaus oli jatkunut tuolloin noin kahdeksan tuntia.

– Sali olisi voinut syttyä tuleen, koska savupommista lensi hirveästi kipinöitä. Siellä olisi voinut myös syntyä kauhea paniikki, kun ihmiset olisivat pyrkineet ulos. Joku olisi vielä tallautunut jalkoihin ja kuollut, Mäkelä pohtii.

Palokunta veti kuitenkin imureilla savun pois salista ja tilanne rauhoittui.

Opiskelijat saivat Vanhalle kannustusviestejä ympäri Suomea. Ensimmäisessä, tamperelaisen taiteilijajärjestö Kiilan lähettämässä sähkeessä luki, "Pitäkää ensimmäinen barrikaadi", Jarmo Mäkelä kertoo.

Valtauksen aikana Vanhan ulkoparvekkeelle ripustettiin banderolli, joka julisti: “Vallankumous yliopistolla on alkanut”. Puhetta salin lavalla johtaneiden opiskelijoiden taustalle nousi myös lakana, jossa luki “Vallankumous tai kuolema”.

Hymyilyttävätkö näin korkealentoiset tavoitteet nyt, kun valtauksesta on kulunut puoli vuosisataa?

Mäkelä myöntää, että mukana oli tilanteen luomaa ylimääräistä huumaa.

– Se vallankumous tai kuolema oli helvetin hieno, mutta sitten ruvettiin miettimään, että ovatko kaikki poliittisesti juuri tätä mieltä? Lisättiin yksi sana siihen väliin: Vallankumous yliopistolla tai kuolema. Sitten todettiin, että nyt se ihan okei, Mäkelä muistelee hymyillen.