Koira saa koululaiset kiipeilemään puolapuilla ja hyppimään tasajalkaa matematiikan tunneilla – Tinka tekee harvinaista työtä: sen tehtävänä on liikuttaa lapsia

Tästä on kyse Kolmella jyväskyläläisellä alakoululla on aloitettu lokakuussa Koira liikuttaa -toiminta.

Kolmevuotias labradorinnoutaja Tinka ja ohjaajansa vierailevat viikoittain äidinkielen, matematiikan ja liikunnan tunneilla.

Tinka saa lapset liikkumaan esimerkiksi arpomalla nopalla liikunnallisia tehtäviä.

Tavoitteena on saada oppilas liikkumaan suunnitelmallisesti koulupäivän aikana.

Vain kolmasosa lapsista ja nuorista liikkuu terveyden kannalta riittävästi.

Ruskeat, kaihoisat silmät seuraavat kuin liimattuna ohjaajansa jokaista pienintäkin liikettä. Kullankeltainen kolmevuotias labradorinnoutaja Tinka napottaa kuuliaisena luokan nurkassa koiranohjaaja Jasmin Wladimirovin vierellä.

Jokelan koulun kolmosluokalla Jyväskylässä on alkamassa hieman erilainen matematiikan tunti. Opettaja Maija Jauhiainen kirjaa liitutaululle kuutta erilaista tehtävää: ensimmäinen neuvoo hyppimään yhdellä jalalla.

Lokakuun lopusta saakka Tinka-koira on vieraillut ohjaajansa kanssa kolmella eri jyväskyläläisellä alakoululla kerran viikossa innostamassa oppilaita liikkumaan matematiikan, äidinkielen ja liikunnan tunneilla. Homma lähti liikkeelle Tinkan poikkeuksellisen rauhallisesta ja luottavaisesta luonteesta.

– Meillä on kolme labradorinnoutajaa, mutta Tinkan erityisen kiltti luonne pisti miettimään, että sitä täytyy saada jotenkin hyödynnettyä, kertoo päätyönään sairaanhoitajana työskentelevä Wladimirov.

Viime keväänä hän keksi tarjota Tinkaa lastensa kouluun Jokelaan vierailulle. Hän oli käynyt sitä ennen Tinkan kanssa Helsingin yliopiston sosiaalipedagogisen koiratoimintakoulutuksen, ja suoritti itse myös kasvatustieteiden perusopinnot.

– Tinka rohkaisi koulussa lapsia lukemaan ääneen heittäytymällä samalla rapsuteltavaksi selälleen. Ja laittoi heitä juoksemaan liikuntatunnilla arpoen tehtäviä onnenpyörällä, kertoo Wladimirov.

Nyt Koira liikuttaa -toiminnassa mukana oleva Tinka on tiettävästi ensimmäinen koira, joka liikuttaa lapsia koulussa. Jokelan koulun lisäksi Tinka vierailee viikoittain Huhtasuon ja Kukkulan kouluilla.

Pidetty vieraileva karvainen tähti

Tinka-koiran vastaanotto Jokelan koululla on ollut riemuisa. Lapset olivat opettajien mukaan kyselleet Tinkan perään jo heti koulujen alkaessa syksyllä. Liikunnan lisääntymisen lisäksi myös oppiminen on tapahtunut ikään kuin huomaamatta koiran kanssa touhutessa.

Yhdeksänvuotias Jere Hildén pääsee ensimmäisenä luokan nurkkaan pyytämään Tinkaa vierittämään punaista, pehmeää noppaa. Hän pyytää Tinkaa koskemaan ja koira heilauttaa tottelevaisesti käpälällään jalkapallon kokoista noppaa. Arpakuutio kellahtaa kyljelleen näyttäen numeroa kaksi. Hildén kehuu Tinkaa, ojentaa sille makupalan ja lähtee hyppimään tasajalkaa rastille, jossa odottavat yhteenlaskutehtävät.

– Se on ollut aika mukavaa, kun Tinka käy täällä. Kun se käy, niin tulee hyvä mieli. Kun itsellä ei ole koiraa, sanoo Hildén ja pinnistelee lukujen ynnäämistä hieman hengästyneenä hyppimisestä.

Tinka soveltuu hyvin lasten kanssa toimimiseen: se on rauhallinen ja luottavainen. Petri Aaltonen / Yle

Jonosta seuraava oppilas siirtyy kehottamaan leikistä innostunutta koiraa nopan pyöritykseen. Numerolla kolme hän lähtee kipuamaan puolapuita ylös ja alas. Luokanopettaja Maija Jauhiainen seuraa touhua vierestä oppilaita kannustaen.

– Aina, kun Tinka on luokassa, niin on positiivinen pöhinä päällä. Ja sitten kuitenkin samaan aikaan tehdään ihmeen rauhallisesti tehtäviä. Koiran rauhoittavan läsnäolon huomaa selkeästi, vaikka tehdään toiminnallisia juttuja, kertoo Jauhiainen.

Huomaamatta oppimista ja piiloliikuntaa

Jyväskylän Liikkuva koulu -hankkeen koordinaattori Jon Salminen törmäsi sattumalta viime keväänä Tinkaan ja sen ohjaajaan. Salminen näki heti mahdollisuudet innostaa lapsia liikkumaan koiran avulla. Tapaamisesta sai alkunsa yhteistyö ja Koira liikuttaa -toiminta, joka on on osa valtakunnallista Liikkuva koulu -hanketta.

– Koska lapset pitävät eläimistä, niin sehän voisi olla vaikka minipossu, joka liikuttaa lapsia, mutta koiria on helpompi löytää. Se osaa temppuja ja tottelee. Se osaa käskystä heittää noppaa ja pyörittää nuolta. Se on myös helpompi kuljettaa paikalle kuin vaikka hevonen, sanoo Salminen.

Lapset liikkuvat nykyisin liian vähän, todetaan vuonna 2016 tehdyssä laajassa tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) (UKK-instituutti). Ainoastaan kolmasosa lapsista ja nuorista liikkuu suositusten mukaisesti.

– Jotkut oppilaat liikuvat niin vähän, etteivät sillä määrällä voisi koko viikonlopun aikana käydä edes postilaatikolla. On todella tärkeää, että heikosti liikkuva neljännes lapsista saa edes koulupäivän aikana riittävästi hyötyliikuntaa, toteaa Salminen.

Matematiikan tunti rullaa leppoisasti Jokelan alakoululla ja jokainen oppilas koira mukaan lukien näyttävät tietävän mitä tekevät. Luokassa vallitsee samaan aikaa levollinen, mutta innostunut ilmapiiri. Yhdeksänvuotias Enni Pääkkönen silittää Tinkaa päästä kiitokseksi ja lähtee kävelemään takaperin seuraavalle tehtävärastille.

– Tinka on mukava ja suloinen ja se auttaa keskittymään, sanoo Pääkkönen samalla kun peruuttaa pois luokasta.

Koiranohjaaja Jasmin Wladimirov on suunnitellut jokaisen oppitunnin tarkkaan etukäteen ja kirjaa säntillisesti kokemuksia ylös.

– Jokaisessa koulussa on oma teema, että mitä tehdään, mutta kaikki liittyy liikuntaan, toimintaan ja tekemiseen. Voi olla jumppajuttuja, joissa Tinka määrää kuinka monta liikettä tehdään, tai jokainen saa ulkoiluttaa koiraa tai tehdään vaikka kuntopiiriä.

Luppakorva tuo rauhaa ja motivaatiota

Terve puna puskee lasten poskille ja matematiikan tunti alkaa olla päättymäisillään. Tinka ei selvästikään halua huvin olevan vielä ohi, vaan pyörittelee tassullaan noppaa omatoimisesti lisä makupalojen toivossa.

Opettaja Maija Jauhiainen kertoo kuinka syksyn aikana eräs kakkosluokan oppilas oli rohkaistunut ensi kertaa lukemaan luokassa ääneen, kun sai tehdä sen Tinka tukenaan. Tällaiset onnistumiset saavat opettajan sydämen läikähtämään.

– Koirat ovat siitä kivoja, kun ne eivät tuomitse. Voi laskea tai lukea pelkäämättä, että epäonnistuu, sanoo Jauhiainen.

Koiria on käytetty esimerkiksi kirjastoissa ja kouluissa lukukoirina sekä monenlaisessa kuntoutustyössä, mutta nyt tiettävästi koira on ensimmäistä kertaa kouluissa liikuttamassa lapsia. Monenlaista alan koulutusta on jo tarjolla, esimerkiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on järjestetty koira-avusteisen kasvatus- ja kuntoutustyön täydennyskoulutusta jo vuodesta 2013 alkaen. Koulutuksen käyneitä on reilusti yli 120 eri puolella Suomea.

Tinka on mukana äidinkielen, matematiikan ja liikunnan tunneilla. Petri Aaltonen / Yle

Jyväskylässä käynnissä oleva pilotti, Koira liikuttaa -toiminta on herättänyt uteliasta kiinnostusta ympäri maata.

– Koira tekee monella tapaa hyvää. Se aktivoi ja motivoi heitä, joilla muuten on vaikeuksia päästä normaaliin opetukseen kiinni ja on arkuutta saada omaa mielipidettään sanottua. Usein on paljon helpompi kertoa asioita koiralle kuin ihmiselle, sanoo koordinaattori Jon Salminen.

Lupia koiravierailuihin on kysytty vanhemmilta etukäteen, mutta yksikään vanhempi ei ole kieltänyt niitä. Tosin joillakin lapsilla on esiintynyt alussa Tinkaa kohtaan hieman arkuutta, mutta sekin on haihtunut nopeasti pois.

– On ollut sellaisia oppilaita, jotka eivät ole alkuun halunneet, että ei koira on irti. Mutta sitten seuraavalla kerralla se onkin saanut olla vapaana, ja on annettu sille jopa omasta kädestä nappulaa, kertoo Wladimirov.

Allergiavapaassa Huhtasuon koulussa Tinkan kanssa oppilaat saavat temmeltää koulun pihalla. Muissa kouluissa vanhemmat eivät ole ottaneet allergia-asioita esiin.

Kellot soivat, mutta osa lapsista ei meinaa malttaa lähteä välitunnille, koska he haluavat vielä jäädä silittämään ja rapsuttamaan pitkin pituuttaan retkottavaa koiraa. Tinka osaa ottaa kaiken ilon irti työstään.

Tinkalla ei onneksi vielä ole päivän hommat ohi: makupaloja ja hellyydenosoituksia on lisää tiedossa, kun Jokelan koulun kakkosluokkalaiset ovat seuraavaksi tulossa samaan luokkaan äidinkielen tunnille.

Mutta ensin on vuorossa Tinkan pissatauko. Koira nuuskii lasten kämmenselkiä ikään kuin kiitokseksi ja suuntaa kohti ulko-ovea emäntänsä vanavedessä häntä huiskuten.