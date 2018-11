Ioncell-kangasta pääsee huomenna hypistelemään Vantaalla – samasta materiaalista on tehty Jenni Haukion tämän vuoden Linnan juhlien puku

Kierrätyskankaan tapaan kiertotalous on Heurekan näyttelyteemana ensi syksynä.

Ioncell-kuidusta on tänä syksynä tullut tunnettu, kun paljastui, että Linnan itsenäisyyspäivän vastaanotolla rouva Jenni Haukio pukeutuu Ioncell-kuidusta valmistettuun pukuun. Haukion juhlapuvun kangas on valmistettu suomalaisesta koivusta saatavasta liukosellusta, joka on peräisin Stora Enson Joensuun tehtaalta.

Vantaan Heurekassa pääsee lauantaina sormeilemaan valmista Ioncell-kangasta Tulevaisuuden palasia – kiertotaloutta –tapahtumassa. Aalto-yliopiston asiantuntijat esittelevät Ioncell-menetelmää ja sen eri vaiheita yhdessä Stora Enson edustajien kanssa.

– Yhden päivän tapahtumalla annetaan maistiaisia tulevasta näyttelytarjonnasta, tapahtumakoordinaattori Siina Vasama tiedekeskus Heurekasta

Ioncell-kuitu on suomalainen keksintö. Menetelmä on kehitetty Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteistyönä. Tällä uudella menetelmällä voi valmistaa kangasta esimerkiksi puusta, jätetekstiileistä, sanomalehdistä tai vanhoista pahvilaatikoista.

Kiertotalous teemana Heurekan syksyllä 2019 avautuvassa näyttelyssä

Kierrättäminen, uudet tuotantomenetelmät ja ympäristöarvojen vaaliminen ovat yhä enemmän esillä myös näyttelytoiminnassa. Lauantain tapahtuma on ennakointia ensi vuoden näyttelysuunnitelmille.

Heurekassa avautuu loka-marraskuussa 2019 kiertotalouteen erikoistunut näyttely ja sen ympärillä järjestetään myös teemaan liittyviä tapahtumia.

– Näyttelyllä on sama teema kuin tänä viikonloppuna, mutta näyttelyn lopullinen nimi on vielä työn alla, Vasama kertoo.

Näyttelyä on suunnittelemassa tutkijoita ja yritysten edustajia. Tuotteiden rinnalla esitellään perinteiseen tapaan myös tiedettä ja valmistusmenetelmiä.

Kiertotalous-teema kiinnostaa laajemminkin. Vasaman mukaan Suomeen toteutettua näyttelyä tarjotaan hyvin todennäköisesti vuokralle myös ulkomaille eri tiedekeskuksiin.

Yhteistyötahoina ovat muun muassa Aalto-yliopisto, HSY, Kierrätyskeskus, Luonto-Liitto, Metsäteollisuus ja MTK.

