Ilmailuasiantuntija: Zimbabwen turmakone on mallina varma työjuhta – yleisin syy onnettomuuksissa on lentäjän virhe

Zimbabwessa perjantaina onnettomuuteen joutunut pienkone oli malliltaan amerikkalaisvalmisteinen Cessna 206, kertoo paikallinen poliisi. Konetyyppiä valmistetaan kuusipaikkaisena.

Cessna 206 on ilmailuasiantuntijan mukaan yleisimpiä harraste- ja työkäytössä olevia pienkoneita. Näitä koneita on paljon käytössä Yhdysvalloissa, mutta myös muualla kuten Afrikassa.

– Tämä konetyyppi on luotettavimpia työjuhtia, yleiskone, virallinen, oikea lentokone. Yhdysvaltalaisen Cessnan koneita on valmistettu eniten vuosikymmenien aikana. Näitä koneita käytetään paljon kuljetustehtävissä ja muissa tukipalveluissa, sanoo edunvalvonta-asiantuntija Juha Silvennoinen Ilmailuliitosta.

Cessnojen toiminta-aika on useita tunteja. Cessna 206:ssa on suurempi ja vahvempi moottori, 300 hevosvoimainen, verrattuna pienempiin Cessna 182, 172 tai 152 koneisiin. Suomessa yleisimpiä ovat harrastelentäjien käytössä Cessna 172 -koneet.

Silvennoisen mukaan Cessnan pienkoneet ovat käytössä niin luotettavia, että yleisin syy turmissa on ohjaajan virhe. Hän arvioi kuvan perusteella, että kone on törmännyt maahan suurella nopeudella, todennäköisesti matkanopeudella, sillä se on murskautunut lähes tunnistamattomaksi. Syynä saattaa olla esimerkiksi törmääminen johonkin tai liian lähelle estettä lentäminen ennen koneen putoamista.

– Mikäli polttoaine olisi loppunut, lentäjä olisi tehnyt pakkolaskun pienimmällä mahdollisella nopeudella, Silvennoinen kommentoi.

Pienkoneisiin voi vaikuttaa myös tuuliolosuhteet.

– Mikäli kone on lentänyt lähelle jotakin rinnettä tai seinämää, tuulen aiheuttamat pyörteet ovat voineet vaikuttaa, eikä moottorin teho ole enää riittänyt, Silvennoinen pohtii.

Lentolupakirjan omaava voi vuokrata koneita myös ulkomailla. Suomessa suoritettava lupakirja perustuu Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestön ICAO:n vaatimuksiin ja tunnustetaan kansainvälisesti.

Pienkone putosi aamulla Tokwane-Ngundussa eteläisessä Zimbabwessa. Turmassa menehtyi yksi suomalainen ja kaksi muuta koneessa ollutta.

