Herätys: Brexit-intoilijat haikailevat imperiumin aikoja, moni vaikenee seksiriippuvuudestaan, päivästä tulossa aurinkoinen

Isosta-Britanniasta Pikku-Britanniaksi – Brexit-intoilijat haikailevat imperiumin aikoja, mutta maa on kuihtumassa talouden ja kaupan kärpässarjaan

EU-valtioiden päämiehet kokoontuvat sunnuntaina hyväksymään EU:n ja Britannian välisen brexit-sopimuksen, joka on jo ennen voimaan astumistaan lisännyt yritysten huolta työvoimasta ja pienentänyt Britannian vaikutusvaltaa. Brexitin luvattiin tuovan viikossa 350 miljoonan punnan säästöt, mutta nyt se maksaakin briteille jopa 500 miljoonaa viikossa.

Suomessa on arviolta 70 000 seksiriippuvaista – Varsinkin naiset häpeävät hakea ongelmaan apua

Jyrki Lyytikkä / Yle

Suomessa arvioidaan olevan noin 70 000 enemmän tai vähemmän seksiriippuvaista aikuista. Suurin osa heistä vaikenee ongelmastaan. Asiantuntija on erityisen huolissaan seksiriippuvaisista naisista, joita on hänen mukaansa paljon ja joilla avun hakeminen on suuremman kynnyksen takana. Seksiriippuvuuden käsittelyä hankaloittaa sen turhan tiukka rajaus: saatetaan esimerkiksi puhua läheisyys- tai ihmissuhderiippuvuudesta, vaikka pohjimmiltaan ilmiö ja hoitokeinot ovat samanlaiset.

Verokapinaliike haluaa vallata Pariisin kadut

Liekit roihusivat keltaliivien barrikadilla Port-La-Nouvellessa itäisessä Ranskassa tiistaina. Raymond Roig / AFP

Ranskassa keltaisin huomioliivein varustautuneet mielenosoittajat haluavat vallata Pariisin kadut ja herättää "rikkaiden presidentin". Mielenosoituksissa on kyse pieni- ja keskituloisten ranskalaisten verokapinasta. He kokevat, että palkoista ja etuuksista menee koko ajan isompi osa veroihin ja muihin maksuihin. Presidentille asetelma on hankala, koska se osoittaa hänen vaikutusmahdollisuuksiensa rajallisuuden.

Yhdysvalloissa kiista transihmisten oikeudesta palvella asevoimissa nousee korkeimpaan oikeuteen

AOP

Presidentti Donald Trump määräsi kesällä 2017, että transihmiset eivät saa palvella maan asevoimissa. Kielto jäi kuitenkin panematta toimeen, kun alemmat oikeusasteet katsoivat sen laittomaksi. Nyt Trumpin hallinto pyytää maan korkeinta oikeutta ottamaan kantaan presidentin kiisteltyyn linjaukseen.

Lauantai pääosin aurinkoinen päivä

Yle Sää

Aurinko paistaa lauantaina suuressa osassa maata. Ylen meteorologin Joonas Koskelan mukaan lämpötilat ovat pääosin pakkasen puolella ja pohjoisesta käyvä tuuli lisää kylmyyden tunnetta entisestään. Lumikuuroja tulee paikoin Pohjois-Lapissa. Lisää säästä Ylen sääsivuilta.