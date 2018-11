Voiko transihmiset asevoimissa kieltää? – Trump pyytää Yhdysvaltain korkeinta oikeutta ottamaan kantaa

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin hallinto pyytää maan korkeinta oikeutta ottamaan kantaan presidentin linjaukseen kieltää transihmisten palveleminen asevoimissa.

Kesällä 2017 Trump viestitti pikaviestipalvelu Twitterissä, että transihmiset eivät voi osallistua missään muodossa Yhdysvaltojen asevoimiin. Tätä kieltoa ei ole kuitenkaan pantu toimeen, sillä alemmat oikeusasteen ovat katsoneet sen laittomaksi.

Nyt Yhdysvaltain hallinto pyytää korkeimmalta oikeudelta näkemyksen siitä, ovatko alempien oikeusasteiden päätökset olleet linjassa maan perustuslain kanssa.

Presidentti Trump on perustellut kieltoa transihmisistä aiheutuvilla lääketieteellisillä kuluilla ja häiriöillä. Sittemmin hallinto on lieventänyt kantaansa niin, että kielto koskisi ainoastaan transihmisiä, joiden on aikaisemmin todettu kokeneen kärsimystä tai stressiä sukupuolestaan.

Transihmiset ovat muun muassa transsukupuolisia ja muunsukupuolisia ihmisiä, joiden syntymässä määritelty sukupuoli ei vastaa heidän kokemustaan. Yhdysvaltojen asevoimissa on aktiivipalveluksessa noin 1,3 miljoonaa ihmistä, joista noin 2 450:n arvioidaan olevan transihmisiä. (siirryt toiseen palveluun)

