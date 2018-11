Zimbabwen poliisiviranomaiset vahvistavat: Ainakin kolme ulkomaalaista kuoli eilisessä lentoturmassa

Zimbabwen kansallisen poliisin tiedottaja Paul Nyathi kertoo Ylelle, että eilen tapahtuneessa lento-onnettomuudessa on menehtynyt ainakin kolme ulkomaalaista.

– Kaikkiaan kuolonuhreja on viisi. Heistä kolme on ulkomaalaisia ja yksi on Zimbabwen kansalainen. Yhtä edelleen tutkitaan, joten ei ole vielä varmaa, minkämaalainen hän on, Nyathi kertoo puhelimitse.

Hänen mukaansa surmansa saaneet ulkomaalaiset olivat kaikki miehiä, iältään 50-, 51-, ja 53-vuotiaita.

Cessna-merkkinen pienkone putosi perjataiaamuna Tokwane-Ngundussa eteläisessä Zimbabwessa. Paikallisten lehtitietojen mukaan surmansa saaneiden joukossa olisi ollut neljä suomalaista.

Suomen ulkoministeriöstä kerrotaan lauantaiaamuna, että neljän suomalaisen epäillään edelleen saaneen surmansa onnettomuudesta. Tieto uhrien kansalaisuudesta selvinnee tämän päivän aikana.

– Kunhan tieto kuolonuhreista on saatu välitettyä ulkoministeriölle ja sieltä lähetystöille, asia voidaan varmistaa, Nyathi sanoo.

Lue lisää:

Ilmailuasiantuntija: Zimbabwen turmakone on mallina varma työjuhta – yleisin syy onnettomuuksissa on lentäjän virhe

Zimbabwen poliisiviranomaiset Ylelle: lento-onnettomuudessa on kuollut yksi ulkomaalainen (siirryt toiseen palveluun)