Ranskan poikkeuksellisen laajat veroprotestit muuttuivat nujakoinniksi

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on moittinut verokapinaliikkeen protesteja "häpeällisiksi".

Väkivaltaisiksi kääntyneet mielenosoitukset hallituksen veropolitiikkaa vastaan ovat jatkuneet läpi yön Pariisissa. Tuhannet keltaisiin liiviin pukeutuneet ihmiset tukkivat aiemmin päivällä Pariisin pääkadun Champs-Elyséen ja ottivat yhteen poliisin kanssa. Poliisi ampui mielenosoittajia vesitykeillä ja kyynelkaasulla.

Osa protesteista on ollut rauhallisia. Mielenosoittajat lähettivät taivaalle muun muassa kiinalaisia lyhtyjä. Mielensoituksia on ollut eri puolilla Ranskaa 1600. Niihin on osallistunut yli 100 000 ihmistä.

Merci à nos forces de l’ordre pour leur courage et leur professionnalisme. Honte à ceux qui les ont agressées. Honte à ceux qui ont violenté d’autres citoyens et des journalistes. Honte à ceux qui ont tenté d’intimider des élus. Pas de place pour ces violences dans la République. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24. marraskuuta 2018

Ranskan presidentti Emmanuel Macron twiittasi, ettei mielenosoituksille ole sijaa demokratiassa. Mielenosoittajat vaativat presidentti Macronin eroa, koska arvostelijoiden mukaan hän suosii suurituloisia ja kurittaa vähempiosaisia. Presidentin suosio on syksyn aikana pudonnut roimasti, alle kolmenkymmenen prosentin.

Lähteet: Afp, Reuters