Kaduillamme marssii itsenäisyyspäivänä myös natseja – määränpäänä väkivaltainen vallankumous

Itsenäisyyspäivän 612-marssi kokoaa maahanmuuttovastaisten ja jyrkän kansallismielisten kirjavan joukon näyttämään voimiaan Helsingin kaduilla.

Marssijoiden rintama ei ole yhtenäinen, mutta sitä sitoo toisiinsa etenkin maahanmuuttovastainen toiminta ja ohjelmat.

Osa haluaa Suomesta natsi-Saksan kaltaisen kansallissosialistisen valtion vaikka väkivalloin ja väittää, että juutalaisten ja muiden joukkomurhia ei natsi-Saksassa tapahtunut.Osan tavoitteet ja kannat ovat lievempiä ja tavoitteet demokraattisempia. Osa yhdessä marssivista ryhmistä on riidoissa keskenään.

Itsenäisyyspäivän 612-tapahtuman virallinen järjestäjätaho on 612-yhdistys. Tapahtumaa kutsutaan sen verkkosivuilla "hiljaiseksi mielenosoitukseksi itsenäisen Suomen puolesta".

Esimerkiksi Turun hovioikeuden kieltämän kansallissosialistisen Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen jäseniä on marssinut viime vuosina kansallismielisten yhteisessä 612-kulkueessa.

Kaikkiaan Helsinkiä halkoo seitsemän mielenosoitusta itsenäisyyden arvopäivänä. Helsingin poliisin ylikomisario Seppo Kujala sanoo, että kolme näistä on merkittävän suuria.

– On otettava huomioon mielenosoitusten turvaamisen lisäksi myös linnan juhlat. Tämä on merkittävä turvallisuusoperaatio poliisille.

Kujala ei kerro poliisien määrää, mutta sanoo, että kyse ei ole pelkästä Helsingin poliisin operaatiosta. Kyseessä on koko Suomen poliisioperaatio. Lisäapua on luvassa muualta maasta.

Poliisihallitus on antanut ohjeet myös uusnatsijärjestö Pohjoismaisen Vastarintaliikeen varalle. Uusnatsit saavat pitää mielenosoitusmarssinsa.

– Hovioikeuden päätös on lainvoimaa vailla. Menettelemme niin kuin ennenkin, elikä kyllä saavat marssia.

Sää ja poliisi määrää, näkyykö PVL:n kaulaliinoja

Hietaniemen hautausmaalle kulkevan soihtukulue 612:n perustajiin kuuluva Teemu Lahtinen sanoo, että uusnatsien osallistumisella 612-kulkueeseen ei ole estettä.

Vain ryhmien tunnukset, omat liput ja banderollit ovat kiellettyjä, sanoo 612-työryhmän jäsenenä toimiva Lahtinen.

– Kulkue on tunnukseton. Kielto ryhmien omien tunnusten esilläpitoon on ehdoton. Sitä on koeteltu viime vuosina, mutta raja on vedetty yhdessä poliisin kanssa.

Teemu Lahtinen esittelee sallittua 612-pipoaan Markku Pitkänen / Yle

Silti esimerkiksi natsitunnuksilla koristellut kaulahuivit hyväksytään. Sellaisen voi Lahtisen mukaan ottaa mukaan, jos itsenäisyyspäivä sattuu olemaan kylmä.

Lahtinen sanoo, että sää määrää tunnuskiellon ehdottomuuden määrän.

– Kylmemmällä ilmalla vaatteisiin ei voi puuttua. Poliisi on sen linjannut. Omat liput, kyltit ja näkyvät tunnukset ovat kiellettyjä.

Lahtinen kuuluu perussuomalaisiin. Hän sanoo, ettei edusta 612-työryhmän jäsenenä puoluettaan tai edes Suomen Sisu -järjestöä. Kulkueessa hän sanoo olevan mukana väkeä oikealta vasemmalle.

Kun kysyy, onko Suomen Sisu irtisanoutunut suhteesta uusnatseihin, Lahtinen vastaa koukeroisesti.

– Irtisanoutuminen on väärä sana. Sana tarkoittaa sitä, että on ollut jossain mukana, josta irtisanoutua. Me olemme vain todenneet, ettemme ole olleet yhteistyössä, emmekä tee yhteistyötä.

Toisin sanoen myös uusnatsit ovat tervetulleita.

– Kaikki saavat marssia, toivomme, että yhteisiä pelisääntöjä noudatetaan eikä tunnuksia tuoda esille.

Suomen Sisu ohjelmaltaan ääriliike, toiminnaltaan maltillinen

Suomen Sisu (siirryt toiseen palveluun) -yhdistyksen jäseniä osallistuu myös marssille. Silläkin on ollut siteitä uusnatsijärjestö Pohjoismaiseen Vastarintaliikkeen edustajiin.

Äärioikeistoa tutkivan Jyväskylän yliopiston tutkimuskoordinaattori Tommi Kotosen mukaan Suomen Sisu on kansallismielisen ja äärikansallisen rintaman erikoistapaus.

– Suomen Sisusta on puhuttu ääriliikkeen nimellä. Ideologisesti se varmaan sitä on, jos katsoo Suomen Sisun ohjelmia. Mutta itse toiminta Sisulla on ollut maltillista. Suomen Sisu on linjannut tavoitteekseen olla kansallismielisen kentän markkinajohtaja. Eli jonkinlainen kilvoitteluasetelma on ollut sen ja Vastarintaliikkeen välillä näkyvissä.

Kotonen sanoo, että Vastarintaliikkeessä ”mennään rotu edellä” ja tausta-aatteena on valkoinen nationalismi. Suomen Sisu edustaa perinteisempää nationalismia ja ajattelu on kansallisvaltiokeskeistä.

Esimerkiksi Suomen Sisun puheenjohtaja, kansanedustaja Olli Immonen (ps.) poseerasi (siirryt toiseen palveluun)vielä vuonna 2015 useiden Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen jäsenten kanssa Eugen Schaumanin haudalla. Kuvassa on mukana myös Teemu Lahtinen.

Ruutukaappaus Olli Immosen Facebook-sivuilta / Yle

Pieni, suuri PVL marssii natsitunnuksin

Pohjoismainen Vastarintaliike tulee heiluttamaan omia lippujaan omassa Kohti vapautta 2018 -kulkueessaan. Kohti vapautta 2018 -verkkosivuilla PVL kertoo suorasanaisesti marssinsa olevan kansallissosialistinen.

"Viime vuonna tapahtumaan osallistui noin 500 ihmistä useista eri järjestöistä. Näin ollen marssi olikin historiallinen, sillä siitä tuli sotien jälkeisen Suomen suurin kansallissosialistinen tapahtuma."

Hovioikeuden syksyinen päätös PVL:n lopettamisesta ja oikeuskäsittelyt ovat puskeneet Vastarintaliikettä piskuista kokoaan näkyvämmäksi.

Hovikeuden päätös PVL:n lakkauttamisesta ei ole vielä lainvoimainen ja Vastarintaliike on hakenut valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.

- PVL pyrkii valtiojärjestyksen kaatamiseen, sanoo Tommi Kotonen. Jarkko Riikonen / Yle

Tutkija Tommi Kotonen kertoo, että samalla kun PVL:n lakkauttamista on puitu käräjillä ja hovioikeudessa, ovat liput, tervehdykset ja marssit olleet aiempaa enemmän ja useammin esillä. Uusnatsit ovat liittoutuneet muiden järjestöjen kanssa ja marssivat siksi aiempaa useammin.

– Uusin kuvio on kehittynyt reilun vuoden aikana. PVL tekee entistä enemmän yhteistyötä muiden kansalllismielisten järjestöjen kanssa. Vastarintaliike vaikkapa marssii yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Ja tämä näyttäytyy ulospäin isompana kuin toiminta itseasiassa onkaan, Kotonen sanoo.

Päämääränä vallankumous väkivalloin – Supon mukaan ei valtakunnallinen uhka

PVL:n ohjelmista muodostuu hätkähdyttävä kuva uusnatsien liittoumasta, jonka tarkoitus on turvata pohjoismaisen rodun eloonjääminen. Tarkoitus on estää ”rotujen” sekaantuminen tiukalla lainsäädännöllä.

Lisäksi PVL vastustaa homoseksuaaleja ja haluaa kieltää samaa sukupuolta olevien väliset avioliitot.

PVL on avoimen kansallissosialistinen. Sen päämäärä on muuttaa Suomen valtiojärjestys ja kumota valtiosääntömme. Keino muutokseen on väkivaltainen vallankumous.

Tutkimuskoordinaattori Tommi Kotonen sanoo, että lopullinen päämäärä aktivisteilla on vallankumouksen aikaansaaminen, mutta keinot aatteen levittämiseksi saattavat kutistua, jos PVL kielletään.

– Kyllähän he sen selväksi tekevät. Myös sen, että ilman väkivaltaa ei vallankumousta saada aikaan. Tälllä hetkellä he vain levittävät propagandaa. Jos järjestö ja ideologian levittäminen kielletään, jää nähtäväksi mitkä ovat sitten toimintamuodot.

Supon viestintäpällikkö Jyri Rantala arvioi Ylelle lähettämässään sähköpostissa PVL:n uhkan yhteiskunnalle alhaiseksi.

– Ääriliikkeet eivät tällä hetkellä toimi Suomessa tavalla, joka uhkaisi valtion turvallisuutta tai yhteiskuntajärjestystä. Järjestön jäsenten toimintaan liittyy kuitenkin paikallinen väkivallan uhka. Siltä osin vastuu on paikallispoliisilla.

PVL:n jäsenet keskiluokkaisia, työssäkäyviä, perheellisiä

Supon asiantuntijaselvitys (siirryt toiseen palveluun) PVL:n lopettamisoikeudenkäyntiä varten kertoo, että Vastarintaliikkeen jäsenet ovat yleensä perheellisiä, työssäkäyviä miehiä. Jäsenistön keski-ikä on noin 30 vuotta. Naisia jäsenistössä on noin 15 prosenttia.

– Rasistisiin skinheadkerhoihin nähden verrattuna PVL:n jäsenistö on skinejä koulutetumpaa ja heillä on vähemmän rikollista menneisyyttä.

Ylen selvityksen mukaan silti jopa kahdella kolmesta PVL:n ja Soldiers of Odin -järjestön näkyvimmistä suomalaisjäsenistä on rikostaustaa, erityisesti väkivaltarikoksia.

Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen aktiivisuus toimia on kasvanut vuosi vuodelta. Supo kertoo, että PVL:n aktivisteja on vain satakunta. Toimintaa seuraavien symppareiden määrä saattaa olla moninkertainen.

Tommi Kotonen sanoo toiminnan olevan nykypäivinä aiempaa vilkkaampaa.

– Vilkkauden näkee heidän verkkosivuiltaan ja seuraamalla heidän aktivismiraporttejaan. Vuosien myötä järjestön koko on hieman kasvanut.

Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen marssi Turussa 18. elokuuta. Yle News / Lydia Taylerson

Itsenäissyyspäivän marssilla nähdään mitä ilmeisimmin marssijoita myös muista pohjoismaista. Supon viestintäpäällikkö Jyri Rantala kertoo, että yhteydet varsinkin Ruotsiin ovat vahvat.

– PVL:llä on toimintaa useassa eri kaupungissa ja yhteyksiä myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Erityisen tiiviitä yhteydet ovat Ruotsiin. PVL:n Suomessa järjestetyissä suurimmissa tapahtumissa on yleensä ollut mukana myös ruotsalaisia Vastarintaliikkeen jäseniä.

Kansallismielisten tunnukseton marssi – "Suurin osa heistä ei ole kansallissosialisteja"

Millaisia muita ryhmittymiä sitten marssii kansallismielisten 612 tahtiin?

Tutkija Tommi Kotonen luettelee muun muassa ryhmittymät Finnish Defence Leaguen (FDL), Soldiers of Odinin ja voimakkaasti viime aikoina jäsenmääräänsä kasvattaneen Suomen Sisun.

Soldiers of Odinin jäsenet ovat perintesesti tehneet yhteistyötä PVL:n kanssa. Sen jäseniä on myös marssinut PVL:n omassa Kohti Vapautta -kulkueessa. The Soldiers of Odinin -katupartiojärjestö on islam- ja maahamuuttovastainen ryhmittymä.

Ismo Pekkarinen / AOP

Odinin sotureita osallistuu jatkuvasti PVL:n mielenosoituksiin.

– Jo viime vuoden itsenäisyyspäivänä Odinit marssivat Vastarintaliikkeen kulkueessa. He myös partioivat ajoittain yhdessä, Kotonen kertoo.

Muita kansallismielisten marssiin mahdollisesti osallistuvia lienevät pienemmät maahanmuuttovastaiset ryhmät kuten" Rajat kiinni", Suomi ensin ja Suomen kansa ensin. Ne ovat kaikki riidoissa keskenään.

Marssimassa on myös joukko eräänlaisia liepellä pyörijöitä ja "symppareita".

612.fi -yhdistyksen järjestämä soihtukulkue Helsingin itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta. Jyrki Lyytikkä / Yle

– Suurin osa varmaan mieltää itsensä kansallismielisiksi. Maahanmuutto ja islamin uhka ovat keskeisiä kysymyksiä. Toki mukana on myös järjestöjä, joita voidaan kutsua äärioikeistoksi. Ja myös laaja kirjo väkeä, myös esimerkiksi perussuomalaisia, Kotonen arvioi.

Kaikkia marssijoita ei siis saa tulkita uusnatseiksi.

– Ideologisesti se on väärä tulkinta. Suurin osa heistä ei ole kansallissosialisteja.

Luvassa on myös vastamielenosoitus eli "Helsinki ilman natseja" fasismia ja natsismia vastaan.

