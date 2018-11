Presidentti Koiviston hautamuistomerkki paljastettiin, tältä se näyttää: "Muistuttaa meitä eteenpäin kulkemisen tärkeydestä silloinkin kuin säröjä syntyy"

Helsingin Hietaniemen hautausmaalla tänään paljastettu presidentti Mauno Koiviston muistomerkki on saanut nimen, johon sisältyy paljon vertauskuvallisuutta: Kartta.

– Kartta antaa ymmärryksen mittasuhteista - siitä, että olemme osa suurta kokonaisuutta, maailmanjärjestystä. Sen sääntöjen ja yhtenäisyyden eteen presidentti Koivisto teki väsymättömästi työtä, sanoi tasavallan presidentti Sauli Niinistö puheessaan.

Niinistön mukaan juuri presidentti Koiviston työstä muodostui kartta, joka vahvisti Suomen kansanvaltaisuutta ja johdatti kohti uutta vuosituhatta.

Kivisiä polkuja ja mutkia, mutta ei koskaan umpikujaa Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Koiviston kartalla ei kuljettu suoraan linnuntietä, vaan matkalle sattui “kivisiä polkuja ja mutkia, mutta ei koskaan umpikujaa”.

– Sanoma meille on selkeä: aina on tie tulevaisuuteen, ja tulevaisuuteen meidän on suunnattava.

Valtioneuvoston puheen tilaisuudessa piti ulkoministeri Timo Soini. Myös hän tarttui kartan tarjoamaan vertauskuvallisuuteen.

Muistuttaa eteenpäin kulkemisen tärkeydestä silloinkin, kun säröjä syntyy Ulkoministeri Timo Soini

– Toivon että tämä teos löytää paikkansa aikakauden symbolina ja muistuttaa eteenpäin kulkemisen tärkeydestä silloinkin kun säröjä syntyy.

Taiteilija Perttu Saksan teos muodostuu tummasta yhdeksän tuhatta kiloa painavasta diabaasi-kivestä, jonka pinnassa kulkee kullattuja uurteita, säröjä. Saksa on toivonut, että teos jättää tilaa tulkinnoille.

– Säröt ja uurteet, matkallamme tulleet jäljet muokkaavat meistä sen keitä me olemme, Soini siteerasi Saksan sanoja.

Muistomerkin paljastustilaisuudessa olivat läsnä lähimmät sukulaiset, ylin valtionjohto, presidentit Tarja Halonen ja Martti Ahtisaari puolisoineen sekä kaikkiaan 70 kutsuttua vierasta.