Ay-pomo kyllästyi työnantajapuolen härskiyteen ja irtisanoutui: "Paskasangon ripa katkesi, kuten Pohjanmaalla sanotaan"

Niina Koivuniemi on ollut yli 20 vuotta töissä Palvelualojen ammattiliitto PAMissa ja liikealan hallinnossa aktiivina.

Hän on ollut PAMin järjestöjohtajana eturintamassa tekemässä sopimuksia.

Viime viikolla Kansan Uutiset (siirryt toiseen palveluun) kertoi, että Niina Koivuniemi irtisanoutui. Koivuniemi kommentoi Ylelle nyt ensimmäistä kertaa, miksi hän jättää työnsä järjestöjohtajana ja puheenjohtaja Ann Selinin varajäsenenä.

– Paskasangon ripa katkesi, kuten Pohjanmaalla sanotaan. Se sopii hyvin tähän, Koivuniemi sanoo.

Koivuniemen eron taustalla on monta syytä. Hän kertoo kyllästyneensä siihen, että ay-liiton piti saada paremmat työehdot jäsenilleen ja kausi on ollut jotain ihan muuta.

– Piti tehdä parempia työehtoja. Tämä on ollut kuitenkin yhtä tappelua ja kriisiä Sipilän hallituksen kanssa. On jouduttu kauhealla vauhdilla juoksemaan ja selittelemään edellistä tempausta Kikyä ja muuta. Lupaukset rikotaan, ja taas pitää tapella.

Koivuniemi pettyi etenkin siihen, että osa yrittäjistä ehdotti, että he eivät enää peri ay-maksua palkasta suoraan. Koivuniemi kertoo nähneensä pienyrittäjien keskustelua suljetuissa ryhmissä ja tyrmistyneensä.

– Härskeintä oli viestit, että päätetäänkö kaikki ryhmässä, ettei palkata enää koskaan ketään vaan ruvetaan kampanjoimaan, että otetaan vain kevytyrittäjiä. Koetaan, että tässä on sota työntekijöitä ja työnantajia vastaan.

– Itse olen ollut pitkään esimiehenä. Jos olet koko ajan työntekijöitä vastaan, eihän he tee duuniakaan. Jos aloittaa kampanjan työntekijöitä vastaan, mitä hyötyä siitä on. Jos ei ole motivoitunut työntekijä, eihän hän tee kuin minimin.

Viimeinen niitti

Irtisanomislaki oli Koivuniemelle viimeinen niitti. Hän ei voinut sulattaa irtisanomissuojan heikentämistä ja alle 30-vuotiaiden määräaikaisuuksia.

– Tää pisara oli viimeinen niitti. Nyt tuli tunne, että nyt saa riittää.

Koivuniemi myöntää, ettei ole aina ollut liitossa muiden kanssa samaa mieltä. Hän kiistää kuitenkin, että olisi pettynyt PAMin johtoon.

– Itsehän minä siellä johtoryhmässä olen. Pettymys liittyy moniin asioihin, joita en halua tässä avata enemmän.

Henkilökohtainen kriisi

Niina Koivuniemestä kaavailtiin julkisuudessa jopa Ann Selinin seuraajaa puheenjohtajana. Uusi johtaja valitaan kesällä. Koivuniemi ei itse uskonut valintaansa.

– Meillä on eri ryhmittymät. Sdp on enemmistöryhmittymä ja minä kuulun pienempään ryhmään. Meillä on aina ollut demarijohtaja. Ei se olisi ollut minulle mahdollistakaan.

Niina Koivuniemen mukaan irtisanoutumisen taustalla on myös henkilökohtaista kriisiä. Lisäksi hän haluaa rauhoittaa arkeaan perhesyistä. Koivuniemen nuorin lapsi on neljävuotias ja vanhin on armeijassa.

– Minulla on ollut kaikenlaista kriisiä, kaikki ei liity töihin. Omaiseni on sairas. Minulla on lisäksi neljä lasta ja olen keskeyttänyt äitiyslomat kaikkien kohdalla työn takia. Nyt on minun aikani pitää pitämättömiä hoitovapaita.

Jatko on avoin

Tällä hetkellä Niina Koivuniemi jakaa aikaansa Akaassa ja miehensä hevosfarmilla Hauholla. Hän pitää hetken vapaata ja alkaa sitten etsiä töitä.

– Yleensä kriisi avaa monia ovia ja jos se nyt avaisi minulle jotain uutta. PAMin aika on nyt takana. Puoluettani Vasemmistoliittoa en jätä, mutta kevään eduskuntavaaleihin en ehdi. Olen hetken aikaa perheen kanssa ja sitten suuntaan avoimin mielin jonnekin muualle.

Mitä työtä ajattelit tehdä jatkossa?

– Vaikka mitä notta. Olen aloittanut 17-vuotiaana ratsastustalliyrittäjänä ja minulla on ollut ompelimo. Olen ollut puhelinmyyjänä, myyjänä ja siivoojana. Minulla on tutkinnot kansaivälisestä markkinoinnista ja johtamisesta.