Miksi jännitteet Krimin edustalla kiristyivät? Kokosimme Venäjän ja Ukrainan uuden kiistan pääpiirteet

Jännitteet alueella ovat olleet kireät jo pitkään. Kertšinsalmi on Ukrainan rahtilaivoille tärkeä kulkureitti.

Ukrainan ja Venäjän väliset jännitteet ovat jälleen kiristyneet äärimmilleen. Kokosimme uuden kriisin pääpiirteet.

Mitä Krimin edustalla on tapahtunut?

Venäjän erikoisjoukot valtasivat sunnuntaina kolme Ukrainan laivaston alusta kiistellyn Krimin niemimaan edustalla Mustallamerellä. Alukset olivat pyrkineet Kertšinsalmelle ja sitä kautta Asovanmerelle, joka rajoittuu Ukrainaan, Venäjään ja Venäjän valtaamaan Krimin niemimaahan.

Venäjän erikoisjoukot ottivat haltuunsa kaksi Ukrainan pientä tykkivenettä ja laivaston hinaaja-aluksen. Valtauksessa joukot avasivat tulen aluksia vastaan ja nousivat laivoihin.

Yhteenotossa on Ukrainan mukaan haavoittunut kuusi miehistön jäsentä. Venäjän mukaan haavoittuneita on kolme ja he ovat saaneet hoitoa.

Venäjä sijoitti lisäksi säiliöaluksen tärkeän meriväylän tukkeeksi Kertšinsalmella ja seisautti sen meriliikenteen tunneiksi. Maanantaiaamuna venäläinen uutistoimisto kertoi, että väylä oli jälleen avattu liikenteelle.

Salmi yhdistää Asovanmeren ja Mustanmeren. Venäjä lähetti paikalle partioimaan ainakin kaksi Suhoi Su-25-hävittäjiä ja sotilashelikoptereita.

Miksi Venäjä valtasi alukset?

Venäjä syyttää Ukrainan alusten tunkeutuneen Venäjälle kuuluville aluevesille. FSB kertoi tiedotteessaan, että alukset eivät olleet noudattaneet käskyjä pysähtyä.

Ukraina kiistää, että sen alukset olisivat tehneet mitään luvatonta. Ukrainan mukaan alukset olivat ilmoittaneet etukäteen reitistään Venäjän viranomaisille, kuten niiden sääntöjen mukaan oli tehtävä.

Ukrainan mukaan valtaus tapahtui, kun alukset olivat jo vetäytymässä ja palaamassa Ukrainan Odessan sataman suuntaan Mustallamerellä.

Miten Ukraina on reagoinut?

Ukrainan presidentti Petro Porošenko on esittänyt parlamentille sotatilalain hyväksymistä. Esityksessä poikkeustila julistettaisiin 60 päiväksi. Parlamentti käsittelee asiaa maanantaina.

Ukraina on vaatinut kansainväliseltä yhteisöltä toimia Venäjän kovistelemiseksi.

Miten kansainvälinen yhteisö on reagoinut?

YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu hätäkokoukseen New Yorkissa maanantaina alkuillasta Suomen-aikaa. Hätäkokousta ovat diplomaattilähteiden mukaan pyytäneet sekä Ukraina että Venäjä.

EU ja sotilasliitto Nato patistivat osapuolia hillitsemään konfliktin eskaloitumista.

Mistä jännitteet Asovanmerellä johtuvat?

Venäjä ja Ukraina ovat kiistelleet Asovanmerellä pitkään. Venäjä valtasi Ukrainalle kuuluneen Krimin niemimaan vuonna 2014 ja se on tukenut Itä-Ukrainassa sotivia Venäjä-mielisiä kapinallisia pitkittyneessä konfliktissa.

Krimin liittäminen Venäjään muutti Asovanmeren tilanteen perusteellisesti. Ukrainan tärkeitä satamia sijaitsee Asovanmerellä. Kapea Kertšinsalmi on välttämätön kulkuun Asovanmeren ja Mustanmeren välillä.

Ukraina on valittanut, että Venäjän laivaliikenteelle tekemät tarkastukset koituvat kalliiksi rahtiliikenteelle ja hidastavat sitä. Venäjä alkoi tarkastamaan Asovanmerelle saapuvia ja sieltä lähteviä laivoja aiemmin tänä vuonna.

Syyskuussa Ukrainan laivasto valitti Venäjän rajaviranomaisten "provokaatioista" sen aluksia vastaan.

Ukraina lähetti alueelle lisää sota-aluksia ja partioveneitä sen jälkeen kun Venäjä sijoitti Asovanmerelle lisää sotalaivoja.

Toukokuussa tilanne Asovanmerellä kiristyi, kun Venäjä avasi rakentamansa jättimäisen sillan Kertšinsalmen yli. Silta paransi liikenneyhteyksiä Krimin niemimaalta Venäjälle.

