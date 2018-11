Tutkimus: kaupallisten radiokanavien soittolistat supistuvat, mutta keskinäiset erot kasvavat – kysy Radio Suomen musiikkipäälliköltä soittolistoista

Radioiden soittolistat herättävät monenlaisia tunteita, useimmiten negatiivisia. Yleinen näkemys on, että soittolistojen vuoksi radiokanavilla soivat samat hitit yötä päivää, eikä monipuolisuudesta ole tietoakaan. Julkisen palvelun Yleisradiollakin on soittolistat. Musiikkiradio on pilalla.

Kun asiaa tutkitaan tieteellisesti, käy kuitenkin ilmi, ettei näin ole asian laita.

Yliopistotutkija Heikki Hellman Tampereen yliopistosta ja muusikko-tutkija Arto Vilkko ovat kartoittaneet Suomen kolmen suurimman radiokanavan musiikkitarjontaa vuosina 2013 ja 2017. Ensi viikolla julkaistavan tutkimuksen tulos on, että samasta formaatista huolimatta kanavat soittavat erilaista musiikkia. Myös toistojen määrässä on suuria eroja.

Hellman ja Vilkko tutkivat Yle Radio Suomen, Radio Novan ja Radio Suomipopin soittolistoja ja niiden rakenteita. Näiden kolmen "aikuiseen makuun" musiikkia soittavan kanavan yhteenlaskettu kuunteluosuus on lähes puolet kaikesta radion kuuntelusta.

Soittolistat ovat tärkeä osa kanavan ilmettä

Soittolistat ovat tärkeitä radiokanaville. Niiden avulla kanavat luovat ilmeensä ja profiloituvat yleisölleen. Kaupallisella puolella kappaleet testataan koeyleisöllä ennen soittolistalle pääsyä. Ylen kanavilla musiikin valitsee musiikkipäällikön johtama raati.

– Soittolistalle otetaan sellaista musiikkia, jota radioasema olettaa oman kohderyhmänsä haluavan kuunnella, Hellman sanoo.

Kun Radio Nova nojaa yhä vahvemmin kuulijoiden nostalgian nälkään, Radio Suomipop uskoo uuden kotimaisen musiikin voimaan.

– Radio Nova on selvästi halunnut erottautua Radio Suomipopista ja tarjota kansainvälisen vaihtoehdon sille, Hellman pohtii.

Julkisen palvelun velvoitteen ansiosta Yleisradio puolestaan soittaa monipuolisesti kaikkea, painopisteen ollessa suomalaisessa musiikissa. Radio Suomen monipuolisuutta tukevat erikseen toimitetut musiikkiohjelmat, jotka eivät perustu soittolista-ajatteluun. Ne soittavat ajatonta populaarimusiikkia, jota ei tavallisesti formaattiradiosta kuulla.

Yle Uutisgrafiikka

Sama kappale soi jopa kymmenen kertaa päivässä

Kun vielä vuosituhanteen vaiheessa huomattava osa suomalaisista huippuartisteista esitti kappeleensa englanniksi, tänä päivänä popmusiikin kieli on suomi. Tämä on mahdollistanut Radio Suomipopin kaltaisen kanavan synnyn.

Radio Suomipop soittaa nimensä mukaisesti vain suomalaista musiikkia. Yle Radio Suomella kotimaisuusaste on reilu puolet, kun taas Radio Novalla kotimaisen musiikin osuus on laskenut hieman yli 40 prosentista reiluun 14 prosenttiin.

Yle Uutisgrafiikka

Vaikka Radio Suomipop soittaa ainoastaan kotimaista musiikkia, Yle Radio Suomi tarjoaa lähes viisikertaa monipuolisemman kattauksen kotimaisia artisteja.

Tämä selittyy toistolla.

Kun Radio Suomessa yksi kappale soi keskimäärin 1,2 kertaa viikossa, Radio Novalla soittolistalle päätyneen kappaleen kuulee keksimäärin kolme kertaa ja Radio Suomipopilta yli yhdeksän kertaa viikossa. Suosituimmat kappaleet soivat Radio Suomessa keskimäärin kerran päivässä, Radio Suomipopilla yli kymmenen kertaa.

– Kaupalliset kanavat perustuvat siihen, että ne ovat hyvin ennustettavia. Siihen, että milloin tahansa avaat sen oman kanavasi, niin sieltä tulee todennäköisesti juuri niitä biisejä, joita olet toivonut ja odottanut, Hellman toteaa.

Kaupallisten radioiden soittolistat muuttuvat hitaasti

Tutkijat eivät löytäneet suuria yllätyksiä soittolistojen syövereistä. Yksi asia kuitenkin pisti silmään. Se on se, kuinka hitaasti kaupallisella puolella soittolistat muuttuvat.

– Se ei ole yllättävää, että saman vuoden keväänä ja syksynä on samoja esityksiä. Yllättävää sen sijaan on se, että vuoden 2013 soittolistakappaleita toistuu vielä vuonna 2017, Hellman ihmettelee.

Tätä ilmiötä ei ollut havaittavissa Yle Radio Suomessa laajan tarjonnan ansiosta.

Mistä sitten vaikutelma musiikkivalinnoiden samanlaisuudesta johtuu?

Yksi selitys on se, että ihmiset kuuntelevat usein vain muutamaa radiokanavaa. Silloin soittolistat ovat nopeasti kuunneltu läpi.

Toinen selitys saattaa löytyä itse popmusiikista, joka muoteja seuratessaan alkaa kuulostaa samalta.

Ja ehkä mukana on myös ripaus vanhoihin olettamuksiin ripustautumista.

– Siitä on tullut puhetapa. Me ollaan yritetty osoittaa, että kanavat eivät ole samanlaisia, vaan ne erottuvat toisistaan, Hellman sanoo.

Tämän jutun keskusteluosiossa voit esittää kysymyksiä Radio Suomen musiikkipäällikkö Johan Lindroosille kanavan musiikkitarjonnasta, soittolistoista, radion kilpailutilanteesta tai mistä vain aiheessa mieltäsi askarruttavasta. Kysymyksiä kerätään tiistain ajan ja Lindroosin vastaukset ovat luettavissa keskiviikkona julkaistavassa jutussa. Tervetuloa mukaan!

Kuuntele myös:

Soiko radiossa koko ajan sama musiikki? Tutkija: "Radio Suomen musiikkitarjonta on äärimmäisen monipuolinen"