Tutkija: Mariupolin satama on Ukrainalle henkireikä

Helsingin yliopiston dosentti ja Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopistolehtori Arto Luukkanen pitää tilannetta Mustanmeren ja Asovanmeren välisessä salmessa äärimmäisen jännittyneenä. Luukkanen tähdensi Radio Suomen Päivässä, että kansainvälisen lain mukaan meren ja väylän pitäisi olla vapaa.

– Mariupolin satama on Ukrainalle henkireikä. On kiusantekoa ja merisaarto, että laiva joutuu odottamaan viikon tai kaksi, että se pääsee etenemään. Venäjä yrittää savustaa Ukrainaa pois Asovanmereltä.

Mariupol on Ukrainalle merkittävä satama. Sieltä lähtee Ukrainasta Arto Luukkasen mukaan maailmalle viljaa ja terästä.

Venäjän ja Ukrainan välit kiristyivät, kun Venäjä valtasi kolme Ukrainan alusta Kertšin salmessa lähellä Krimin niemimaata ja esti kulun salmessa.

Ukrainan laivaston aluksia menossa kohti Kertšinsalmea 25. marraskuuta. Venäjän turvallisuuspalvelu / Sputnik / Lehtikuva

Panokset kovenevat

Arto Luukkasen mukaan kummallekin kriisin osapuolelle sopii tilanteen eskaloituminen. Ukrainan presidentti Petro Porošenko on esittänyt sotatilalain asettamista.

– Ukrainassa on tulossa keväällä presidentinvaalit. Porošenko on mielipidemittauksissa vasta neljäntenä. Toisaalta Venäjälle kriisi sopii myös, koska eläkeuudistus on ollut äärimmäisen epäsuosittu ja koska Krimin huuma on laskenut neljässä vuodessa. Tällä tavalla saadaan sotakiihkoa nostettua kummassakin maassa, sanoo Luukkanen.

Luukkasen mukaan sekä Venäjän että Ukrainan lausuntoja tulisi punnita harkiten eikä uskoa kumpaakaan suoraan, koska molemmilla on intressi ajaa omaa asemaansa.

