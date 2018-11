Presidentti Niinistö Ukrainasta: Tilanteen vakavuus vaatii YK:n koolle

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoo seuraavansa Kertšinsalmen tapahtumia tarkasti ja keskustelleensa tilanteesta pääministeri Juha Sipilän ja ulkoministeri Timo Soinin kanssa.

Venäjän erikoisjoukot valtasivat sunnuntaina kolme Ukrainan laivaston alusta kiistellyn Krimin niemimaan edustalla Mustallamerellä. Venäjä telkesi Kertšinsalmen meriväylän sijoittamalla säiliöaluksen sen tukkeeksi.

Presidentti Niinistön mukaan Venäjän tulee sitoumustensa mukaisesti sallia vapaa merenkulku Kertšinsalmessa jännitteen lieventämiseksi ja ryhtyä toimiin ukrainalaisalusten sekä niiden miehistön palauttamiseksi.

– Epävakaus alueella on jatkunut pitkään ja eskalaation riski on korkea. Sen takia on ensiarvoisen tärkeää, että kansainvälinen yhteisö reagoi tapahtumiin viipymättä, sanotaan tasavallan presidentin lausunnossa.

Niinistö korostaa, että YK:n turvallisuusneuvoston hätäistunto ja riippumaton kansainvälinen tutkimus tapahtumien kulusta ovat tarpeellisia, jotta tilanne Kertšinsalmessa saadaan pikaisesti vakautettua.

YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu hätäkokoukseen New Yorkissa tänään maanantaina alkuillasta Suomen-aikaa. Hätäkokousta ovat diplomaattilähteiden mukaan pyytäneet sekä Ukraina että Venäjä.

