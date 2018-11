Perheenäiti helpottaa tekijäpulaa ryhtymällä avustajaksi, mutta ei kiitä aktiivimallia: Työstä jää käteen 300 euroa, päivähoitomaksu 245 euroa

Henkilökohtaisen avustajan työssä tärkeintä on yhdessäolo, tuumaavat Teresa Paaso-Rantala ja Aulis Arveli.

Henkilökohtaisten avustajien paikat täyttyvät Savonlinnassa reilussa kolmessa viikossa. Ennen aktiivimallia aikaa meni keskimäärin vajaat kuusi viikkoa. Lapsiperheellisen näkökulmasta aktiivimalli on haastava.

SavonlinnaSavonlinnalainen kuusilapsisen perheen äiti Teresa Paaso-Rantala aloitti henkilökohtaisena avustajana heinäkuussa. Hän käy Aulis Arvelin luona kaksi kertaa viikossa, ja työtä on kolmisenkymmentä tuntia kuukaudessa. Työhön kuuluu arkisia asioita, kuten asioilla käyntiä, ulkoilua, siivoamista ja ruoanlaittoa. Paaso-Rantala kokee tärkeäksi myös sen, että henkilökohtainen avustaja ehtii istua ja keskustella avustettavansa kanssa.

– Itse ainakin koen, että olen aina tärkeä ihminen, kun tulen töihin.

Paaso-Rantalan mies tekee pitkiä työpäiviä ja on paljon työmatkoilla. Henkilökohtaiseksi avustajaksi hakeutumiseen ei vaadittu ammatillista koulutusta. Työ on perheen elämäntilanteeseen sopiva.

– Kun on pieniä lapsia, en halua tässä elämäntilanteessa lähteä opiskelemaan, Paaso-Rantala sanoo.

Hän on ammatiltaan leipuri-kondiittori.

"Aktiivimalli ei huomioi lapsiperheitä"

Vuoden alussa voimaan tullut työttömyysturvan aktiivimalli on helpottanut henkilökohtaisten avustajien saantia Savonlinnassa. Avustajien paikat täyttyvät keskimäärin 23 päivässä, mikä on yli puolet nopeammin kuin Suomessa keskimäärin. Koko Suomen keskiarvo on yli 50 päivää.

Vaikka aktiivimalli ainakin tilastojen valossa on Savonlinnassa helpottanut avustajien löytämistä, ei se kuitenkaan saa yksiselitteisesti kiitosta. Avustajana työskentelevän Teresa Paaso-Rantalan mielestä aktiivimallissa on unohdettu lapsiperheet kokonaan. Hän kritisoi sitä, että kotiäidit ja -isät velvoitetaan töihin sillä uhalla, että työttömyysturvaa leikataan, eikä katsota kokonaisuutta. Kun kotona ollut vanhempi lähtee osa-aikatöihin, täytyy perheen maksaa lasten päivähoitomaksut.

– Minulle jää käteen tästä työstä kolmesataa euroa kuukaudessa ja päivähoidosta maksan 245 euroa. Siitä voi laskea, onko tämä perheellisen näkökulmasta kannattavaa vai ei.

Paaso-Rantala toivoo, että työllä olisi oikeasti taloudellinen merkitys.

– Jos pienten lasten äiti tai isä saa tällaisen osa-aikaisen työpaikan, yksi kannustin voisi olla esimerkiksi yhden vuoden maksuton päivähoito, hän ehdottaa.

Avustajan pysyminen samana tärkeää

Kolme vuotta pyörätuolilla liikkuneella Arvelilla on nyt ensimmäistä kertaa henkilökohtainen avustaja. Arveli odottaa jalkaleikkaukseen pääsyä.

– Lonkasta vietiin nivel pois, ja vasenta jalkaa lyhennettiin kuusi senttiä. Se vei minut tähän pyörätuoliin.

Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterilta käy hoitaja Arvelin luona kaksi kertaa päivässä. Hoitajat vaihtuvat usein. Arvelille on tärkeää, että Sosterin ulkopuolelta tuleva henkilökohtainen avustaja olisi mahdollisimman pitkään sama.

– Toivottavasti hän olisi niin pitkään kuin minua täällä pidetään, ikäihmisten vuokratalossa asuva Arveli sanoo ja katsoo Paaso-Rantalaa.

Arvelin mielestä henkilökohtaisen avustajan täytyy ymmärtää potilasta.

– Meillä ei ole mitään ristiriitoja, kaikesta ollaan selvitty.

Aktiivimalli pähkinänkuoressa Työttömän työnhakijan aktiivisuusedellytys täyttyy, jos hän noin kolmen kuukauden tarkastelujakson aikana: tekee 18 tuntia palkkatyötä TAI

ansaitsee yritystoiminnassa 241 euroa (vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta) TAI

on viisi päivää TE-toimiston työllistymistä edistävässä palvelussa (esimerkiksi työvoimakoulutus, työhönvalmennus tai uraohjaus) Jos aktiivisuusedellytys ei täyty, työttömyysetuus pienenee seuraavan tarkastelujakson (noin 3 kk) ajaksi 4,65 prosenttia. Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa. Aktiivimalli ei koske työnhakijaa, joka saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta

työskentelee omais- tai perhehoitajana

on hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja odottaa päätöstä

Pieni työmarkkina-alue helpottaa rekrytointia

Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimiston palvelujohtaja Kari Joutsalainen arvioi, että Savonlinnan pieni työmarkkina-alue on helpottanut avustajien rekrytointia.

– Täällä on vähemmän avoinna sellaisia työpaikkoja, joihin ei vaadita ammatillista koulutusta. Avoinna olevat paikat on helpompi täyttää, ja niitä haetaankin aktiivisemmin, Joutsalainen selventää.

Suuressa osassa maata tilanne on lähes päinvastainen. Viime vuonna Suomessa paikat täyttyivät keskimäärin kuukaudessa eli 32 päivässä, tällä hetkellä henkilökohtaisen avustajan löytymisessä kestää valtakunnallisesti noin kaksi kuukautta eli yli 50 päivää.

Henkilökohtaisen avustajan työ perustuu vammaispalvelulakiin, jossa on määritelty, miten vammaisen palvelut voidaan järjestää. Avustajia haetaan Savonlinnassa TE-toimiston lisäksi Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin ja HLS-avustajapalveluiden kautta.

Yksityiset henkilöt voivat hakea henkilökohtaista avustajaa myös suoraan. Avustajan palkkaamisesta aiheutuviin kustannuksiin vammainen saa kunnalta korvausta.

Savonlinnassa aktiivimalliin sopeutuminen on luontevampaa

Savonlinnan seutukunnassa työttömien osuus työvoimasta on selvästi muita alueita korkeampi. Etelä-Savon Ely-keskuksesta arvioidaan, että siksi aktiivimalliin sopeutuminen ja henkilökohtaisten avustajien paikkojen nopeampi täyttyminen on luontevampaa kuin suuressa osassa maata.

Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimiston yrityspalveluiden asiantuntija Teija Sironen kertoo Savonlinnassa olevan avoinna noin viisi henkilökohtaisen avustajan paikkaa kuukaudessa. Valtakunnallisesti tällä hetkellä on avustajan paikkoja avoinna yli 400.

Paikat ovat monesti lyhytkestoisia pestejä. Koska henkilökohtaisen avustajan työhön ei vaadita ammatillista koulutusta, osa työnhakijoista voi kokeilla soveltuvuuttaan avustajan työhön. Samalla avustettavalla saattaa olla useampi henkilökohtainen avustaja.

– Joku voi muutaman viikon päästä lopettaa, jos kokee olevansa soveltumaton alalle, Sironen sanoo.

Aktiivisuusehtojen täyttäminen herättää edelleen kysymyksiä

Vuodenvaihteessa käyttöönotettu aktiivimalli on herättänyt hämmennystä työttömissä työnhakijoissa. Kari Joutsalainen Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimistosta myöntää, että alkuaikoina osaan työnhakijoiden kysymyksistä jouduttiin vastaamaan epävarmasti, koska kaikkiin kysymyksiin ei ollut selviä vastauksia.

– Kaikki työnhakijat eivät ole vieläkään täysin mieltäneet sitä, miten aktiivisuusehdot voi täyttää, hän kertoo.

Yksi edellytyksistä on, että kolmessa kuukaudessa on tehtävä 18 tuntia palkkatöitä. Usein osa-aikainen henkilökohtaisen avustajan työ täyttää hyvin aktiivisuusehdon.

Ehdon täyttäminen voi olla vaikeaa esimerkiksi silloin, jos työnhakija asuu pienellä paikkakunnalla, jossa on vähän avoinna sellaisia työpaikkoja, joihin voi työllistyä ilman erityistä ammatillista osaamista.