Italian hallitus taipumassa EU:n budjettikuriin – avainministerit koolla illalla

EU:n uhkaus käyttää rankaisutoimia näyttää purevan. Italian populistihallitus on antamassa periksi budjettikiistassa.

Italian hallitus on taipumassa Euroopan unionin vaatimukseen kaventaa budjettialijäämäänsä.

Populistista Viiden tähden liikettä edustava varapääministeri Luigi Di Maio sanoo olevansa avoin muuttamaan Italian budjettiesitystä.

Eilen myös toista hallituspuoluetta La Legaa edustava varapääministeri Matteo Salvini väläytti hallituksen olevan valmis pohtimaan budjettiesitystään uudelleen.

Italia on EU:n kanssa hankauksissa siitä, että Italian esittämän budjetin alijäämä on EU:n näkemyksen mukaan liian suuri. Budjetin alijäämä on 2,4 prosenttia bruttokansantuotteesta.

EU on esittänyt rangaistustoimien käyttöönottoa Italian budjettiniskuroinnin vuoksi.

Italian hallituksen keskeiset ministerit, Salvini, Di Maio, pääministeri Giuseppe Conte ja valtiovarainministeri Giovanni Tria keskustelevat illalla kokouksessaan asiasta.

Lähteet: Reuters, AFP