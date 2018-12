Yksi haluaa kuolla, toinen on korvaushoidossa ja raskaana – Yle seurasi päivän etsivää nuorisotyötä: "Yhteiskunta asettaa nuorelle valtavasti paineita"

– Meillä on nuoria, jotka kokevat ylipolvisia ongelmia. Toisaalta on nuoria, joilla on elämäntilanne, ettei tiedä, mihin suuntaan lähteä. Asumiseen, mielenterveyteen ja toimeentuloon liittyvät ongelmat ovat yleisiä.

Näin sanoo työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria auttava Diakonissalaitoksen Vamoksen etsivä nuorisotyöntekijä Aurora Tikka, 28.

Aluehallintoviraston (siirryt toiseen palveluun) mukaan etsivän nuorisotyön kustannukset Suomessa olivat viime vuonna yhteensä 18,5 miljoonaa euroa. Syrjäytymisestä kerrotaan, mutta kuka nuoria työkseen auttaa ja miten – siitä ei juurikaan puhuta.

Vamoksessa ei ole aikarajaa mukana olemiselle. Kun nuori ottaa itse yhteyttä, hän toivoo tyypillisesti muutosta asioihin. Hän on valmis prosessiin, missä asioita viedään eteenpäin, etsivä nuorisotyöntekijä Aurora Tikka sanoo. Tanja Kröger / Yle

Helsingin kaupungilla työskentelevä Ida Hellman, 33, kertoo, että pelkästään Helsingissä syrjäytyneiksi määriteltyjä eli työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria on noin 9 000.

– Se on suuri luku. Niistä murto-osasta tulee ilmoitus etsivään nuorisotyöhön.

Jo teini-ikäisiltä odotetaan itseohjautuvuutta ja omatoimisuutta, johon kaikki eivät ole valmiita. Ida Hellman, Helsingin kaupungin etsivä nuorisotyöntekijä

Hellmanin mukaan kaikki nuoret eivät kuitenkaan halua apua, vaikka sitä heille tarjotaan. Aluehallintoviraston (siirryt toiseen palveluun) mukaan etsivät nuorisotyöntekijät olivat yhteydessä Suomessa valtakunnallisesti yli 26 000:een nuoreen viime vuonna. Näistä tavoitettiin yli 18 000 nuorta.

– Yhteiskuntamme asettaa nuorelle valtavasti odotuksia ja paineita ja jo teini-ikäisiltä odotetaan itseohjautuvuutta ja omatoimisuutta, johon kaikki eivät ole valmiita.

Etsivä nuorisotyö Suomessa Etsivä nuorisotyö auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut.

Etsivästä nuorisotyöstä säädetään nuorisolaissa.

Etsivää nuorisotyötä rahoitetaan suurimmaksi osaksi valtionavustuksella. Vuonna 2017 etsivän nuorisotyön kustannukset olivat yhteensä 18,5 miljoonaa.

Vuonna 2017 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä määräraha oli noin 12,6 miljoonaa. Vuonna 2018 määräraha oli noin 12,7 miljoonaa.

Yhteensä 626 henkilöä työskenteli etsivänä nuorisotyöntekijänä vuonna 2017.

Viime vuonna etsivä nuorisotyö tavoitti yhteensä yli 18 000 nuorta. Määrä laski hieman aikaisemmasta.

Etsivää nuorisotyötä on 286 kunnassa. Lähde: Aluehallintovirasto, Etsivä nuorisotyö 2017 - Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kyselyn tulokset (siirryt toiseen palveluun)

Hellmanin mukaan yleisin ongelma Helsingin kaupungin etsivään nuorisotyöhön tulevilla nuorilla on se, että mielenterveyspalvelut ovat vaikeasti saatavilla ja ne ovat riittämättömiä.

– Niihin kestää viikkoja tai kuukausia päästä ja tuki on varsin ohutta. Ja mikäli nuorella on vaikeuksia päästä käynneille, niin psykiatrisen poliklinikan asiakkuus voidaan katkaista, vaikka sinne pääsemättömyys juuri johtuu psyykkisistä ongelmista.

Myös esimerkiksi pikavipeistä johtuvat taloudelliset ongelmat ovat Hellmanin mukaan nuorilla yleisiä.

– Velat jatkavat kasvamistaan ja korkojen takia summat nousevat nopeasti kymmeniin tuhansiin. Tilanne on usein nuorelle lamaannuttavan ahdistava, eikä oikein mitään ole tehtävissä, Hellman kertoo.

Olen päivän mukana seuraamassa Aurora Tikan ja Ida Hellmanin työtä etsivässä nuorisotyössä.

1. Tapaaminen: Puhetta huoltajuudesta

Aurora Tikka on koulutukseltaan sosionomi ja työskenteli aikaisemmin lastensuojelussa. Tikalla asiakkaita on nyt viisitoista. Hän on huomannut, että moni nuori kärsii yksinäisyydestä ja verkostojen puutteesta.

– Luottaminen toisiin ihmisiin voi viedä aikaa. Kun nuori tulee tapaamiseen painotamme sitä, että tämä on vapaaehtoista, maksutonta ja luottamuksellista.

Aurora Tikan työpäivä alkaa toimistolla puheluilla sosiaalityöntekijälle ja nuorille. Lisäksi hän juttelee toisen etsivän nuorisotyöntekijän kanssa nuoresta miehestä, josta hän on huolissaan.

– Kun olen kysynyt, mikä olisi parasta, mitä sinulle tapahtuisi hän on vastannut, että hän kuolisi.

Päivän ensimmäisellä tapaamisella Tikka on menossa tapaamaan 26-vuotiasta Sannia.

– Älä stressaa metron uloskäynnistä, vaan kerro minulle sitten, kun olet lähtenyt, niin tulen sinne, Tikka sanoo puhelimessa Sannille.

Sanni on muuttanut vähän aikaa sitten Helsinkiin toiselta paikkakunnalta. Hänen kanssaan Tikka katsoo toimeentulotuki- ja asuntohakemusta. Sannilla on elämässään toinenkin iso asia. Sannilla on tulossa tapaaminen lastenvalvojan kanssa, koska hän haluaa keskustella lapsensa huoltajuuteen liittyvistä asioista.

Tikka kysyy, onko Sanni hakenut yksityiseltä edullisempaa asuntoa. Sanni kertoo katselleensa niitä, mutta pelkää, että hänen omistamansa kissa estää häntä saamasta asuntoa.

Rauhallisesti ja päättäväisesti nuori nainen näpyttelee koneella hakemusta. Tikka katsoo vieressä.

– Mennäänkö Kelan sivuille? Laita siihen hakemukseen, että olet käynyt TE-toimiston infossa työllistymisinfotilaisuudessa ja uusinut työnhaun. Laita siihen, että olet tavannut myös etsivää nuorisotyöntekijää. Mitä ajattelet lastenvalvojasta, Tikka kysyy.

Aurora Tikka auttaa nuorta naista. Tanja Kröger / Yle

– Hyvä, että tapaaminen on tulossa, koska tyttäreni ei ole saanut elatustukea viime aikoina. Minua jännittää, uskallanko ottaa yksinhuoltajuuden puheeksi, Sanni sanoo.

– Sinun pitää miettiä, miksi se on järkevää. Helppo keskustelu se ei varmasti ole, Tikka sanoo.

– Muista, että minulle voi aina soittaa, jos tulee jotakin. Sovitaanko nyt seuraava tapaaminen? Sitten voidaan jatkaa seuraavia keskusteluja.

– Lastenvalvojan tapaamiseen täytyy mennä hyvissä ajoin, Tikka lisää.

Etsivän nuorisotyöntekijän ja Sannin tulee päätökseen ja nuori nainen jatkaa matkaa.

Aurora Tikka soittaa naiselle, joka on korvaushoidossa ja raskaana. Hänen tukihakemuksensa ovat olleet viikkojen ajan odottamassa.

2. Tapaaminen: Nainen pelaa viisi tuntia illassa

Etsivään nuorisotyöhön kuuluu muutakin kuin yksittäisen nuoren tapaamista. Yksi osa-alue on Marttojen järjestämä ruokaryhmä, jossa nuoret valmistavat ruokaa yhdessä Marttojen työntekijän kanssa.

Mitä olette tehneet viime aikoina, kysyy ruokaryhmää vetävä Uudenmaan Marttojen kehityspäällikkö Aino Posti.

Ruokaryhmässä opetellaan tällä kertaa valmistamaan aasialaista ruokaa. Tanja Kröger / Yle

Tämä aamu alkoi siivoamisella. Kodissa on normaalisti kaaos, kertoo 26-vuotias Jenna.

Ennen ruoan laittoa Aino Posti puhuu siivoamisesta ja kodin puhtaana pitämisestä.

Game of Thrones -paitaa pitävä Jenna kertoo pelaavansa noin viisi tuntia illassa. Lempipeleihin kuuluu World of Warcraft. Jenna vaikuttaa innostuneelta ja pelaaminen on hänelle rakas harrastus.

Tanja Kröger / Yle

Jenna kertoo tarvitsevansa astianpesukoneen.

– Jos haluat astianpesukoneen, se pitää selvittää sossun kanssa, sanoo Aurora Tikka.

Tikka näyttää puhelimestaan sosiaalityöntekijältä tulevaa viestiä. Vamoksen asiakkaaksi on tulossa nuori, jolla on ADHD ja siksi asiat eivät mene eteenpäin ja hän tarvitsee etsivän nuorisotyöntekijän apua. Tämä on Tikan mukaan tyypillinen yhteydenotto sosiaalitoimesta.

Aurora Tikka tekee ruokaryhmässä ruokaa nuoren kanssa. Tikka tuuraa ryhmässä toista etsivää nuorisotyöntekijää. Tanja Kröger / Yle

Reilun kahden tunnin jälkeen ruoka on valmis ja ryhmä nauttii lounasta ja siivoaa lopuksi tilan.

3. Tapaaminen: Asunnottomuus

Iltapäivällä Aurora Tikka menee Lauria vastaan metroasemalle Hakaniemessä. Lauri jäi asunnottomaksi vähän aikaa sitten. Nyt hän asuu väliaikaisesti kaverin perheen luona ja haluaa löytää asunnon.

Aurora Tikka auttaa asuntohakemusten täyttämisessä. Laurilla on mukanaan kasa papereita.

– Mitä laitan nykyiseen osoitteeseen, kun en asu nyt missään?

Tikka kehottaa nuorta laittamaan siihen viimeisimmän osoitteensa.

Laurille on tullut viesti Helsingin kaupungilta.

– Lukukortti jäi vanhaan asuntoon, niin en pääse nyt lukemaan sitä.

Tanja Kröger / Yle

Tikka kehottaa Lauria tarkastamaan Helsingin kaupungilta tulleen viestin illalla verkkopankkitunnuksilla. Hän sanoo soittavansa Laurille, jos ei kuule hänestä ennen sitä.

Lauri kirjoittaa asuntohakemusta.

– Äidinkielestä ei ole ikinä tullut hyviä arvosanoja. Muistankohan puhelinnumeroani oikein?

Lauri muistaa oikein.

– Toivon, että asunto löytyy. On kamalaa olla vieraissa nurkissa, Lauri harmittelee.

Tikka kysyy, eihän Laurilla ole nyt turvaton olo. Lauri vastaa, ettei ole, mutta näyttää silmin nähden surulliselta.

Tikka näyttää puhelintaan ja siellä on viesti, jossa kerrotaan nuoresta, jolla on vaikeuksia opinnoissa, koska hän sairastaa masennusta. Nuori tarvitsee etsivän nuorisotyöntekijän apua päästäkseen eteenpäin.

Asuntohakemukset saadaan tehtyä ja Aurora Tikka palaa toimistolle. Päivän saldo on kolme asiakastapaamista ja lisäksi toimistolla tehtävät puhelut ja muu paperityö. Se on Tikan mukaan normaali päivä, tosin tänään hän tuurasi kipeänä ollutta etsivää nuorisotyöntekijää ruokaryhmässä.

4. Tapaaminen: 10 vuoden jälkeen opiskelemaan

Helsingin kaupungin etsivä nuorisotyöntekijä Ida Hellman kertoo, että parasta hänen työssään ovat kohtaamiset nuorten kanssa. Hellman on koulutukseltaan yhteisöpedagogi ja kokee työnsä arvokkaana.

– Saan auttaa, olla nuoren puolella ja nähdä, miten asiat etenevät ja iloita niistä nuoren kanssa.

Helsingin kaupungin (siirryt toiseen palveluun)mukaan etsivät liikkuvat ympäri pääkaupunkia ja tapaamiset sovitaan sinne, missä nuoren on hyvä olla. Etsivä on myös tukena esimerkiksi hoitamassa asioita virastoissa tai esimerkiksi tutustumassa oppilaitoksiin tai erilaisiin harrastuksiin.

Hellmanin mukaan pisin asiakkuus etsivässä työssä on kestänyt jo kohta neljä vuotta, kun taas lyhimmät kestävät kuukauden tai pari.

– Toisia tavataan viikottain tai kriisitilanteessa jopa useamman kerran viikossa ja osaa tavataan sillon tällöin nuoren tarpeen mukaan.

Menemme tapaamaan 27-vuotiasta Juhaa, jolla on CP-vamma. Juha on ollut kymmenen vuotta pois työelämästä ja koulusta, mutta nyt hän haluaisi hakea opiskelemaan media-assistentiksi.

Helsingin kaupungin etsivä nuorisotyöntekijä Ida Hellman ja Juha. Tanja Kröger / Yle

Juhan asunnossa soi raskaampi rock-musiikki ja seinät on verhoiltu bändien julisteilla ja festareiden t-paidoilla. Syntikka on huoneen nurkassa. Juha kertoo olevansa musikaalinen ja kokee, että media-assistentin työssä hän voisi hyödyntää myös musikaalisuuttaan.

Tiellä on vain yksi mutta.

– Olen miettinyt hakemista jo pitkään. Mietin, pystynkö tähän, mutta kaverit ovat kannustaneet, että "Juha älä luovuta."

Hellman auttaa Juhaa hakemaan ammatilliseen kuntoutukseen ja tekemään hakemuksen kouluun. Juhalla on paljon menoja joulukuussa, joten sen takia kouluun hakeminen siirtyykin tammikuulle.

– Minua ahdistaa se, että näissä hakemuksissa halutaan tietää näin paljon asioita, Juha sanoo ja tuijottaa koneelle huolestuneena.

Tanja Kröger / Yle

Juha menee Kelan sivuille ja täyttää lomakkeeseen, että sai Kelasta pyynnön hakea ammatilliseen kuntoutukseen. Hän kirjoittaa, että kouluun hakeminen on vielä kesken, joten hän ei voi täyttää hakemusta 4. joulukuuta mennessä.

– Laita siihen kysymys, että säilyykö lääkärin lausunto Kelassa, kunnes koulupaikka varmistuu ja ammatillista kuntoutusta on mahdollista hakea, Hellman kehottaa.

– Tehty. Minua on lastenkodissa opetettu kirjoittamaan hakemuksia, niin osaan ainakin sen.

Vamoksella tavattujen nuorten nimet on muutettu arkaluontoisten tapausten vuoksi.

Mitä ajatuksia etsivä nuorisotyö herättää? Miten nuoria voitaisiin Suomessa auttaa? Voit keskustella aiheesta Yle-tunnuksen kautta.

Lue myös:

Milloin mennään nukkumaan, milloin syödään – syrjäytyneen nuoren kanssa opetellaan elämisen alkeita, eikä sekään aina riitä pelastamaan

On työpajaa, Reipasta Aamua ja sirkustemppuja – nuorten syrjäytymistä ehkäistään sadoissa projekteissa, mutta onko niitä jo liikaa?

Nuorten syrjäytymistä vastaan taistelevan tuska: "Meiltä puuttuvat konkreettiset teot ja yhteinen näkemys"

Nuoret kertovat syrjäytymisestä: 25-vuotias mies jäi kotinsa vangiksi ja 23-vuotias nainen on väliaikaisella sairaseläkkeellä – "Olen usein kuullut olevani yhteiskunnan loinen"