Alman esikoisalbumi valmistuu alkuvuodeksi huipputuottajan kanssa: "Levy on vaatinut kypsyttelyä, koska olen kasvanut aikuiseksi"

Alma on saanut uralleen tukea muilta naisartisteilta, kuten tanskalaiselta MØ:ltä, jonka kanssa hän on parhaillaan Euroopan-kiertueella.

– MØ on coolein poptähti maailmassa, Alma sanoo.

– Itse olet, tanskalaisartisti heittää takaisin nauraen.

Artistit keskustelevat nopealla tahdilla helsinkiläisessä hotellihuoneessa. Heillä selkeästikin synkkaa keskenään.

Alma ja MØ tapasivat ensimmäisen kerran vuonna 2015 Ruisrockissa. Suomalainen vei tanskalaisen ja hänen kiertueporukkansa bilettämään.

– Vedimme kännit ja se oli hauskaa, MØ muistelee.

Sittemmin laulajat ovat tehneet myös yhteisen kappaleen, Dance for me (siirryt toiseen palveluun). Nyt he ovat 17 keikkaa käsittävällä Euroopan-kiertueella. Sunnuntaina kaksikko esiintyi loppuunmyydyssä Helsingin The Circuksessa.

Artistit hehkuttavat, kuinka hauskaa heillä on kiertueella ollut. He kokevat olevansa hengenheimolaisia, etenkin kun puhutaan musiikista.

– Meidän pitäisi tehdä uutta musiikkia yhdessä. Minun managerini on jo puhunut sinun managerisi kanssa, Alma sanoo tanskalaiselle.

– Pohjoismaisten artistien on erittäin helppo tulla toimeen keskenään, Alma ja MØ sanovat. Berislav Jurišić / Yle

Tämän päivän Spaissarit

Alma ja hänen siskonsa Anna pomppivat villisti The Circuksen lavalla. Laulaja pahoittelee lukuisia kirosanojaan, sillä äitikin on katsomossa.

Ei ole epäselvää, kehen reteä artisti vetoaa. Valtaosa loppuunmyydyn keikan yleisöstä on parikymppisiä naisia.

Nuorista naisartisteista on tullut heille roolimalleja. Alma ja kolmekymppinen MØ kuuluvat tyttöporukaan, jossa ovat mukana esimerkiksi ruotsalaiset Tove Lo ja Zara Larsson sekä brittiläiset Charlie XCX ja Dua Lipa.

Kun viisi heistä esitti kappaleen (siirryt toiseen palveluun) BBC Radio 1:n Live loungessa, heitä kutsuttiin tämän päivän Spice Girls -kokoonpanoksi.

– Ihmiset hämmästelevät sitä, että kannustamme toisiamme emmekä taistele toisiamme vastaan. Tietenkin meidän naisten pitää kannustaa toisiamme musiikkibisneksessä, MØ sanoo.

– Monet luulevat, ettemme ole varmasti edes ystäviä oikeassa elämässä. Miksi teeskentelisin ystävyyttä? En ole hyvä näyttelemään, Alma jatkaa.

– En ole koskaan ajatellut olevani roolimalli. Mutta se on ok. En ole täydellinen. Kukaan ei ole, Alma sanoo. Nelli Kenttä / YleX

Laulajat ovat yhtä mieltä siitä, että yleisö kyllä huomaa feikkaamisen. Popmusiikissa halutaan nykyisin aitoja ihmisiä ja tarinoita. Tämän takia Alma ja MØ varmasti vetoavat nuoriin naisiin.

– En ole koskaan ajatellut olevani roolimalli. Mutta se on ok. En ole täydellinen. Kukaan ei ole, Alma sanoo.

– Sellainen roolimalli on hyvä, koska se on totta, tanskalainen jatkaa.

– Älkää kuitenkaan tehkö kaikkea, mitä minä teen, Alma parahtaa.

– Löytäkää omat tapanne tehdä asioita, MØ sanoo.

Aikuisempi Alma

Alma on parin vuoden aikana julkaissut muutamia kappaleita, mutta esikoisalbumia on saatu odottaa. Konsepti on mennyt muutamaan kertaan uusiksi, sillä artisti on omien sanojensa mukaan kasvanut samalla aikuiseksi.

– Olen 22-vuotias ja täytän kohta 23. Kirjoitin kaikki biisit, kuten Chasing Highsin, kun olin 15. Jossain vaiheessa tuli fiilis, että olen kasvanut näiden juttujen yli. Koen, että olen tosi paljon enemmän aikuinen kuin ennen.

Aikuisemmasta Almasta saatiin maistiaisia viime kuussa julkaistulta Cowboys (siirryt toiseen palveluun)-kappaleelta. Sunnuntaina Helsingin-keikalla laulaja esitti kaksi uutta kappaletta, L.A. Money ja Summer, jotka molemmat ovat seesteisempiä kuin tähän mennessä kuullut tanssipopkappaleet.

– Puhun levyllä tosi avoimesti rakkauselämästä, ahdistuksesta ja nuoruuden erilaisista kokemuksista. On siellä myös juhlimisesta sekä julkisuudesta, miten se on vaikuttanut muhun.

– Piti miettiä, että mitä haluan edustaa artistina. Se vähän otti aikansa. Olen onnellinen, että olen itse löytänyt sen vision ja olen valmis luovuttamaan albumin pihalle, Alma kertoo. Berislav Jurišić / Yle

Alma on työstänyt albumia nimekkäiden tekijöiden kanssa. Vastaavana tuottajana on amerikkalainen Justin Tranter, joka on säveltänyt biisejä esimerkiksi Britney Spearsille, Justin Bieberille, Selena Gomezille ja Gwen Stefanille.

Biisintekijöistä löytyy myös esimerkiksi Andrew Wyatt, joka työstää parhaillaan Miley Cyrusin albumia.

Alman esikoisalbumi hiotaan lopulliseen muotoonsa joulukuussa ja se julkaistaan alkuvuodesta. Laulaja kokee, että hän on nyt saanut käytyä läpi itsensä kanssa sen, minkälainen artisti hän haluaa olla.

– Olen paljon avoimempi ja rohkeampi. Paljon kypsempi ja tiedän asioista paljon enemmän. Tiedän, mitä haluan tehdä ja mulla on enemmän ymmärrystä siitä, mitä tapahtuu. Kolme vuotta sitten mulla tai koko Suomella ei ollut mitään hajua. Jotkut sanoivat, että musta ei tule yhtään mitään ja jotkut sanoivat, että tuosta tulee seuraava Rihanna.

Suomessa seurataan suurella mielenkiinnolla, miten kansainvälisesti menestyimmän artistin maailmanvalloitus jatkuu. Alma myöntää, että paineita on.

– Totta kai mä koen paineita. Mutta mulla on niin hyvä lähipiiri, että ne antaa tehdä mun omaa hommaa. Yritän olla ajattelematta, mutta kaikki nyt kokee paineita, laulaja kuittaa.