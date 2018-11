Ruotsin kirkko on tehnyt meänkielisen virsikirjan

Meänkielisen virsikirjan käännöstyö on kestänyt yli kahdeksan vuotta.

Ruotsin kirkon meänkielinen virsikirja on valmistunut. Kirjassa on 120 virttä, jotka on valittu käännettäväksi Ruotsin virsikirjasta.

Ruotsin kirkon virsien lisäksi kirjaan on sisällytetty Saunavirsi ja Tornionlaakson laulu.

– Saunavirren sanat ovat tehneet Heikki ja Leena Tyhtilä. Sen sävel on sama kuin Ruotsin kirkon suomenkielisen virsikirjan virsi Iloitse morsian.

– Tornionlaakson laulun sävel on sama kuin kansanlaulussa Sä kasvoit neito kaunoinen. Tekstin siihen on tehnyt William Snell ja meänkielelle sen on kääntänyt Bengt Pohjanen, kertoo Luulajan hiippakunnan hiippakuntapappi Ritvaelsa Seppälä.

Käännöstyö on kestänyt yli kahdeksan vuotta. Yksi kääntäjistä on ollut Bengt Pohjanen, joka on aiemmin kääntänyt meänkielelle muun muassa evankeliumit.

Virsikirjaa käytetään meänkielisissä jumalanpalveluksissa ja sitä on myös tarkoitus myydä.

Kirja julkistetaan Pajalassa Korpilombolon kirkossa sunnuntaina kello 14.00 ruotsin aikaa.

Virsikirja esitellään Virsikonsertissa, jossa esiintyy musiikkiryhmä Surunmaa, solisti Bo Lindberg, solisti Birgitta Rantatalo ja Tallbokuoro.

Vuosina 2014 ja 2016 Luulajan hiippakunta oli mukana tuottamassa virsilevyjä meänkielellä (siirryt toiseen palveluun).

Wikipedian mukaan (siirryt toiseen palveluun) meänkieli on yhteisnimitys Pohjois-Ruotsissa Norrbottenin läänissä puhuttavista suomen kielen peräpohjalaisiin murteisiin kuuluvista Jällivaaran murteista ja läntisistä Tornion murteista.